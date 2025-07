La sfinţi găsim îndrumarea duhovnicească ce nu dă greş

În anul 2025, Anul Centenar al Patriarhiei Române, în care se împlinesc 100 de ani de la ridicarea Bisericii Autocefale Române la rangul de Patriarhie, Sfântul Sinod al acesteia a decis canonizarea unui număr de 16 noi sfinți români, cu toții fiind mărturisitori ortodocși din secolul al XX-lea, într-o „epocă” întunecată de regimul comunist ateu, care a pus la grea încercare Biserica și tăria credincioșilor săi, prin nenumărate prigoane îndreptate atât împotriva clericilor, cât și a laicilor mărturisitori. Printre cei 16 se numără și Sfântul Cuvios Cleopa de la Sihăstria, având ca dată de prăznuire ziua de 2 decembrie, pe care până înainte de canonizare îl știam cu toții sub numele de Părintele Cleopa Ilie de la Sihăstria.

De ce am ales să mă opresc tocmai asupra acestuia, dintre toți cei 16 noi sfinți români? Nu pentru că nu i-aș cinsti la fel de mult și pe ceilalți, ci pentru că pentru mine personal, părintele Cleopa a fost un adevărat luminător, la începutul drumului meu pe calea Teologiei Ortodoxe. Dar înainte de a vorbi despre ce am învățat eu de la Sfântul Cuvios Cleopa, voi face o scurtă trecere în revistă a vieții acestuia.

Părintele Cleopa s-a născut la 10 aprilie 1912 în comuna Sulița, județul Botoșani, primind din botez numele Constantin. În primele două luni după naștere, pruncul Constantin, viitorul părinte Cleopa, era tot timpul bolnav. Neștiind ce să mai facă, mama lui s-a dus cu pruncul la vestitul duhovnic Conon Gavrilescu, de la Schitul Cozancea, care a sfătuit-o să-l dăruiască pe copil Maicii Domnului. Atunci mama s-a închinat cu lacrimi la icoana Maicii Domnului, făcând trei metanii și, căzând în genunchi, a zis plângând: „Maica Domnului, îți dăruiesc ție copilul acesta al meu, că este bolnav și plânge mereu. Fă ce știi tu cu el!”. După ce a fost dăruit Maicii Domnului, pruncul Constantin s-a făcut sănătos și nu a mai fost grav bolnav toată viața sa. Iar părintele ­Conon a zis mamei sale că acest copil o să trăiască cel mai mult dintre toți şi cuvintele sale s-au dovedit adevărate.

A intrat în viața monahală în anul 1929, la Mănăstirea Sihăstria. A fost călugărit în anul 1937, ales egumen interimar și apoi stareț al Mănăstirii Sihăstria în anul 1945. Este transferat la Mănăstirea Slatina din Suceava în 1949, împreună cu 30 de monahi, unde va sta până în anul 1956. Revine la Mănăstirea Sihăstria, devenind duhovnicul întregii obști de aici. Fiind urmărit de Securitate, se retrage în 1948 pentru șase luni în pădurile din jurul Mănăstirii Sihăstria. Din același motiv se retrage pentru a doua oară, între anii 1952 şi 1954, în Munții Stănișoara, împreună cu părintele Arsenie Papacioc. La cererea Patriarhului Justinian, va reveni din pustie la Mănăstirea Slatina. În primăvara anului 1959 se retrage pentru a treia oară în pustie, unde se va nevoi mai bine de cinci ani. În 1964 revine la Mănăstirea Sihăstria și își va dedica întreaga viață misiunii duhovnicești, până la 2 decembrie 1998, când trece la cele veșnice.

Cărţile părintelui, adevărate călăuze duhovniceşti

Din păcate, deși am fost pentru 10 ani contemporan cu Sfântul Cuvios Cleopa de la Sihăstria, nu am reușit să îl cunosc personal. În schimb, cărțile din seria Ne vorbește Părintele Cleopa, editate postum de obștea Mănăstirii Sihăstria, mi-au fost adevărate călăuze duhovnicești și teologice, la începutul drumului meu pe calea Teologiei Ortodoxe, mai exact, în primii ani petrecuți la Seminarul Teologic Liceal Ortodox „Sfântul Ioan Gură de Aur” din Slobozia.

Ce am învățat eu de la Sfântul Cuvios Cleopa? În primul rând am învățat smerenia, am învățat că omul nu ar fi nimic, dacă nu i-ar da Dumnezeu. M-a fascinat întotdeauna modul în care acesta, având chilia sau chiar curtea mănăstirii plină de credincioși veniți să se spovedească la el sau să ceară sfaturi și cuvinte de învățătură sau de întărire în ispite, îi „certa” mereu pe cei care veneau la el, spunând despre sine: „Pentru ce ați venit la mine? Eu nu sunt decât Moșul Putregai!”.

De asemenea, mi-a mai plăcut foarte mult o altă replică a lui, care vădea marea lui iubire de oameni, replică pe care le-o spunea tuturor celor care îi treceau pragul, și anume: „Mânca-v-ar Raiul!”, cu variațiunea sau completarea: „Să ne vedem cu toții în Rai!”. Desigur, nu trebuie înțeles că el era deja sigur de sine că va ajunge în Rai, că se va mântui. Ci doar că își dorea foarte mult să se împărtășească de bucuria Raiului, însă nu singur, ci împreună cu toată ceata fiilor săi duhovnicești.

Însă cea mai puternică învățătură de credință cu care am rămas de la Sfântul Cuvios Cleopa este cea legată de mântuirea celor de alte credințe decât cea creștină. Acesta spunea cu convingere că la Judecata de Apoi Domnul nostru Iisus Hristos îi va judeca pe fiecare conform religiei din care a făcut parte. Astfel, dacă iudeul mozaic se va fi ridicat, prin viața sa moral-religioasă, la înălțimea perceptelor Torei, se va mântui, dacă musulmanul se va fi ridicat, prin nevoința sa moral-religioasă, la înălțimea perceptelor lui Mahomed, cuprinse în Coran, se va mântui, asemenea și cei care au crezut în Buddha, sau în zeii hinduși, sau în alte religii, dacă s-au învrednicit prin viața lor să se fi ridicat la înălțimea perceptelor fiecărei religii, se vor mântui. Această învățătură m-a salvat din capcana în care eram predispus să cad, aceea de a crede că doar creștinii se mântuiesc. Mai mult decât atât, m-a ajutat să depășesc etapa fundamentalismului creștin în care alunecasem și să pot privi cu alți ochi și pe cei de alte credințe decât a mea. Astfel, am reușit ca într-o perioadă în care mi-a fost dat să conviețuiesc alături de musulmani, hinduși sau budiști, să pot lega frumoase prietenii cu câțiva dintre aceștia și să văd o mulțime de aspecte frumoase în viața fiecăruia dintre ei, fără a-i judeca în vreun fel și bineînțeles fără a fi tentat cumva să mă convertesc la vreo altă religie.

Așadar, printre zecile de învățături pe care le-am cules în primii mei ani de formare ca seminarist, din cărțile părintelui Cleopa, astăzi Sfântul Cleopa, trei au fost învățăturile capitale care mi-au rămas adânc săpate în minte și în inimă: smerenia, dragostea de semeni și toleranța față de cei de altă credință, tradusă prin capacitatea de a vedea și în aceștia chipul lui Dumnezeu sădit de la început în Adam și prin acesta în toți oamenii de pe pământ.