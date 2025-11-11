Evenimente duhovnicești în Episcopia Ortodoxă Română a Europei de Nord

Data: 11 Noiembrie 2025

În ziua praznicului Sfinților Arhangheli Mihail și Gavriil, 8 noiembrie, comunitatea ortodoxă românească din Borås–Olsfors, Regatul Suediei, a trăit un moment istoric: târnosirea bisericii parohiale și Sfânta Liturghie săvârșite de Preasfințitul Părinte Macarie, Episcopul ortodox român al Europei de Nord. Ierarhul a fost înconjurat de un sobor de preoți și diaconi veniți din Suedia, Norvegia, Danemarca și România. La slujbă au participat câteva sute de credincioși români, suedezi, danezi și norvegieni.

În timpul slujbei de târnosire, în Sfântul Prestol au fost așezate fragmente din moaștele Sfinților Mucenici Marius, ale soției sale Marta și ale fiii lor Audifaciu și Avacum, precum și din moaștele Sfântului Mucenic Macarie Olarul de la Roma. Copiii de la școala parohială au prezentat un program de cântări religioase şi au primit daruri din partea ierarhului, care la finalul slujbei l‑a hirotesit întru iconom stavrofor pe preotul paroh. Directorului Radu Cosma, din cadrul Departamentul pentru Românii de Pretutindeni, i s‑a conferit cea mai înaltă distincție a eparhiei scandinave, Crucea Nordului pentru mireni. Acesta a transmis celor prezenți un mesaj de mulțumire și recunoștință pentru păstrarea identității românești.

Edificiul, construit în perioada 1914-1916 de comunitatea luterană din Olsfors, reprezintă un important monument istoric în regiune. În preajma praznicului Nașterii Domnului din 2024, biserica fiind în stare avansată de degradare, a intrat în proprietatea parohiei ortodoxe române, fiind cumpărată exclusiv prin donațiile credincioșilor. Achiziționarea sa a însemnat pentru comunitatea românească nu doar un gest de responsabilitate, ci și un act de curaj într‑un spațiu nordic unde românii nu sunt numeroși.

În anul 2025, prin purtarea de grijă a Preasfințitului Părinte Macarie și a preotului paroh Andrei‑Gheorghe Hoha, s‑au desfășurat ample lucrări de restaurare. Zeci de voluntari și binefăcători s‑au implicat, iar sprijinul financiar al Departamentului pentru Românii de Pretutindeni a contribuit la transformarea radicală a edificiului. Restaurarea a cuprins atât exteriorul, acoperiș, fațade, structură, cât și interiorul, unde elementele originale au fost integrate armonios în specificul liturgic ortodox.

Duminică, 9 noiembrie 2025, Preasfințitul Părinte Episcop Macarie a săvârșit Sfânta Liturghie în Biserica paraclis episcopal din Göteborg, unde a avut loc un eveniment deosebit: botezul unui tânăr în vârstă de 21 de ani. Acesta a devenit membru al Centrului de Tineret „Sfântul Voievod Ștefan cel Mare”, alăturându‑se grupului de tineri români și scandinavi implicați în activitățile cultural‑duhovnicești coordonate de Episcopia Europei de Nord.

În cuvântul său, ierarhul a subliniat importanța mărturisirii credinței într‑o societate secularizată și rolul tinerilor în păstrarea identității creștine.

La final, ierarhul a oferit daruri copiilor de la Școala parohială și credincioșilor, încurajându‑i și călăuzindu‑i pe calea mântuirii.

Duminică seară, mica comunitate parohială ocrotită de Sfântul Ierarh Nectarie de la Eghina din orașul suedez Trollhättan a trăit momente de aleasă binecuvântare prin vizita Preasfințitului Părinte Episcop Macarie. În biserica parohiei, ierarhul a săvârșit slujba Vecerniei și Taina Sfântului Maslu, împreună cu preotul paroh Alin Silviu Iosif și cu diaconul Raul Lucian. Un moment deosebit al vizitei l‑a constituit aducerea de la Centrul episcopal din Stockholm, spre închinare, a icoanei relicvar a Sfântului Ierarh Nectarie, purtată de Părintele Episcop Macarie în parohiile de pe coasta de vest a Regatului Suediei, aducând multă bucurie duhovnicească credincioșilor care îl cinstesc pe ierarhul vindecător de boli.

În cadrul întâlnirii, Preasfinția Sa a acordat o atenție specială tinerilor din CTSM - Centrul pentru Tineret „Sfântul Voievod Ștefan cel Mare”, pe care i‑a încurajat, i‑a binecuvântat și i‑a povățuit. La final, a oferit daruri copiilor și tuturor enoriașilor prezenți.

După vizita la Trollhättan, ierarhul și-a continuat vizita pastorală, călătorind din vestul Regatului Suediei cu vaporul peste Marea Nordului spre păstoriții săi din Peninsula Iutlanda, în nordul Regatului Danemarcei.