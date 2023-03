Mihai Şora, filozof al întâlnirii şi dialogului

Mihai Șora a trecut la Domnul la 106 ani și trei luni. În loc de a-i aduce un omagiu prin pioase cuvinte, voi încerca să vorbesc despre importanța lui pentru noi, despre valoarea operei sale pentru cultura română, despre simbolul lucidității sale la vârsta când mulți oameni se târăsc în neputință prin spitale și zac în pat cu numeroase suferințe și neîmpliniri.

Mihai Șora a fost în primul rând o natură fizică fericită genetic: a avut parte de o sănătate de invidiat pe care nu a cultivat-o decât prin lungi plimbări și o atenție interioară la centrul ființei și semnalele ei. Nu a trecut prin viață fără nici un obstacol din punctul de vedere al sănătății. La o vârstă relativ tânără față de cei 106 ani ai capătului vieții pământești a avut un atac de cord și s-a întâmplat să se afle singur într-un hotel. Mâna care s-a întins cu dificultate spre telefon pentru a chema un ajutor a dat de un receptor de care atârna un cablu tăiat... Cu liniște și bună stăpânire de sine a evitat consecințele unui atac de panică, a ieșit cu bine din situație și, miraculos, organismul s-a refăcut, permițându-i longevitatea amintită.

Un secol de viaţă cât un mileniu de cultură

Mihai Șora a întrupat martorul unei lungi istorii. Finalul cărții pe care am scris-o despre opera dânsului îl încheiam cu Un mileniu pe pământ: de la satul arhaic la societatea postmodernă. Am fost întrebat de ce un mileniu, doar a trăit numai un veac? Este adevărat, s-a născut la 7 noiembrie 1916 și a trecut la Domnul la 25 februarie 2023. Dar ființa umană nu este constituită în primul rând din pura biologie și din partea de istorie faptică pe care a trăit-o exterior. Mai depindem și de calitatea istoriei, de capacitatea de înțelegere a ei. Cel care s-a născut într-un sat bucovinean în 1916 s-a trezit în mijlocul unei culturi pur arhaice, fără nici o tehnologie industrială, într-un moment când timpul era la acel capăt al său unde totul încă mai curgea lent, pașnic, deși Primul Război Mondial își făcea loc și pe aceste meleaguri. Amintirile lui Mihai Șora semănau cu cele ale lui Eminescu: o atmosferă de pace, în care în tihna amiezii puteai auzi câinii lătrând în satul vecin. O înfrățire cu natura, un timp când Dumnezeu avea mai mult loc printre oameni. Rapiditatea cu care revoluția industrială a adus apoi prefaceri în lume, modalitatea în care s-a trecut de la viteza maximă a galopului unui armăsar la invenția automobilului, a trenului, a avionului, nu are nici un precedent în perioada ultimilor nu o mie, ci trei mii de ani. Fluxul istoriei a cunoscut o accelerare extraordinară. Iar Mihai Șora a fost martorul acestei perioade, precum a fost martorul în Franța al ocupării germanilor și al celui de-Al Doilea Război Mondial, al comunismului totalitarist în România după 1948, al Re­voluției din 1989 și al pătrunderii tehnologiei de ultimă oră, al culturii postmoderne. Prefacerile sociale au fost nu în mod simplu accelerate, ci radicale, de negândit și neprevăzut. Mihai Șora, prin experiența de viață și prin lecturi - era un cititor împătimit, cum a fost întreaga generație interbelică pentru care o carte bună era timp concentrat -, a trăit milenar.

Mihai Șora a fost fiu de preot ortodox și întreaga sa operă a fost una de filozofie creștină. La înmormântarea de la Biserica ­Albă, pe Calea Victoriei în Bucu­rești, slujitorii au povestit cu ­bucurie despre participarea regulată a dânsului și a Luizei Șora la slujbele de acolo. Mergând împreună cu mine la slujbe, îmi aduc aminte că avea nostalgia modului cum se slujea înainte de plaga totalitaristă în Ardeal. Îi plăcea corul polifonic, era mai puțin obișnuit cu muzica psaltică.

Întâlnirea şi dialogul în viaţa filozofului Şora

De ce este importantă opera filozofică a lui Mihai Șora? În primul rând, opera sa are o trăsătură filozofică bine conturată și se dezvoltă într-o direcție care nu a fost parcursă serios nici de către marile nume fenomenologice ce i-au fost maeștri - Husserl, Heidegger, nici de către prietenul de generație, Constantin Noica. Opera lui Șora pleacă nu de la dialog, deși două lucrări poartă acest titlu, ci de la întâlnire, de la întâlnirile concrete care se desfășoară de cele mai multe ori sub forma dialogului. Dar întâlnirea este un concept filozofic mai larg decât dialogul. Există întâlniri nedialogale, atât în sfera relațiilor umane, cât și în lumea celor care nu cuvântă. Filozofia are această trăsătură de la începutul ei în Antichitatea greacă: de a exprima universalul. Astfel, incidența razelor de soare asupra frunzelor unui copac poate fi văzută drept o complexă întâlnire, şi nu doar un simplu fenomen fizic. Întâlnirea are întotdeauna doi versanți și prin aceasta se distinge de o gândire care se desfășoară din propria sferă interioară ridicată la nivelul generalului. Pătrunderea celuilalt dincolo de epiderma mea în modalități neașteptate sau tulburătoare - poetul persan Djalal ad-Din Rumi vorbea de iubire ca de un vierme ce se hrăneşte din copacul iubit pe dinăuntru până își face cu totul loc în el - aruncă o umbră de îndoială asupra întregii tradiții de gândire ce-și desfășoară reflecția fără

a ține cont de intervalul dintre mine și celălalt.

A doua orientare majoră a filozofiei creștine a lui Mihai Șora este cea pe verticală, spre acel Unu care îmbrățișează orice multiplicitate, spre experiența Clipei care echilibrează experiențele comune ale timpului succesiv. Nu voi desfășura aici o introducere în filozofia lui Mihai Șora, am făcut o prezentare a întregii sale opere în dialog cu teologia în Impalpabila sferă a realului (2011). Dar merită să amintim titluri ale lucrărilor filozofului ce sunt departe de caracterul abstract și inaccesibil al multor tratate metafizice: Dialogul interior (1947), Sarea pământului (1978), A fi, a face, a avea (1985), Eu&tu&el&ea... sau dialogul generalizat (1990), Clipa & Timpul (2005). Pe lângă acestea, Mihai Șora a scris după 1989 ­nu­meroase articole publicate în câteva antologii.

Nu în ultimul rând, Mihai Șora a fost în anii trecuţi un simbol valoric pentru cei care au ieșit la Universitate sau în Piața Victoriei să manifeste împotriva abuzurilor politice. Se încearcă acum mânjirea cu noroi la modul cel mai „bine” calculat a lui Șora pentru a submina întreaga opoziție care s-a legitimat prin el. Se inventează o narațiune complet paralelă cu omul pe care eu l-am cunoscut: un Mihai Șora integru, muncind din greu în timpul regimului comunist, dat de mai multe ori afară din serviciu; fără nici cea mai mică simpatie față de un regim totalitar care nu avea nimic de-a face cu reacția socialistă din tinerețe, în Paris, împotriva tarelor societății acelor vremuri.

Dacă ar fi să rostesc o rugăciune, ar fi una care să schimbe în adânc interesele meschine, mititele, fără consistență pe lungă durată, într-un adânc dor de Dumnezeu și în respect față de simbolurile culturii române. Și o rugăciune pentru robul Domnului Mihai!