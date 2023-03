Părintele Nil Dorobanţu - chipul slujirii de Pateric

Era pe la începutul anilor ’50, iar un monah colinda mănăstirile de-a lungul şi de-a latul ţării. Vremurile de restrişte nu-l deranjau cu nimic. În strâmtorare, el se simţea în largul său. Unii îl considerau învăţat, ba chiar genial. Şi spuneau că ar cunoaşte 12 limbi străine. Absolvise Teologia, Filosofia, Literele şi Dreptul. Alţii îl considerau „scrântit”, „şarlatan”, „anarhist”. Pe unde trecea, lăsa un semn de întrebare, un motiv de îndoială. Să fie oare reîntemeietor de mănăstiri, implicat în organizarea monahismului românesc într-un moment de cumpănă pentru Biserică? Sau e doar un monah nestatornic, neascultător, zburdând prin toate eparhiile? Stareţii îl izgonesc sau îl bat. Nu le trebuie un monah zănatic care le dă peste cap „rânduiala”, căci părintele Nil Dorobanțu nu slujeşte pentru nici o casierie, nici pentru cea a mănăstirii, căci el e itinerant, nici pentru cea a statului, ci pentru „casieria lui Hristos”.

Convenţiile şi stereotipurile societăţii reprezintă o „şcoală” în care şi noi ne formăm de-a lungul anilor. Atât de multe straturi sedimentare se suprapun pe lentila noastră lăuntrică, încât, la un moment dat, devine aproape imposibil să mai percepem realitatea altfel decât determinaţi de aceste medii falsificante. Cum să înţelegem, de pildă, lucrarea duhovnicească a unui monah care iese din cadrele obişnuite ale trăirii monahismului? Vom lărgi mintea noastră până-ntr-acolo încât să cunoască chipul său autentic? Sau îl vom reduce la o grilă comună, socotindu-l un rătăcit şi în afara Bisericii? Securitatea îl arestează pe monahul Nil Dorobanțu şi-l anchetează la începutul lui noiembrie 1954. Din cercetările de până atunci reieşea foarte limpede că, de la intrarea sa în monahism, convinsese pe mulţi să-şi dea copiii la mănăstire, „pentru că aceasta este calea cea mai bună de a scăpa de sărăcia veşnică”. Mai mult, noaptea, strângea mulţi oameni la biserică, „iar ziua aceştia erau incapabili de muncă”. Însă cum a putut un ofiţer militar să devină călugăr? „Este cam sărit din minţi”, după cum reieşea din informaţii. Umblă cu picioarele goale, rupt, zdrenţuit. Dar se arată şi îmbrăcat în haine scumpe, spunând că are cine ştie ce ordin episcopal de înviere a credinţei. Deplasările lui „misionare” sunt în contradicţie cu disciplina administrativ-bisericească. Însă acolo unde-i el, se strâng mulţimi. Se zvoneşte şi că zboară peste dealuri. Ancheta va dezvălui cu siguranţă adevărul.

„Să ne spui nouă felul cum ai ajuns la călugărie”

„Teologia mi-a dat indicaţia, din cercetarea personală pe care am făcut-o, că Logosul sau Cuvântul este Dumnezeu-Hristos. Filosofia mi-a dovedit că Înţelepciunea sau Sophia este Hristos. Matematica mi-a indicat unitatea în multiplicitate. 1 nu rezultă din nimic, de asemenea, nici pe Dumnezeu nu L-a făcut nimeni, deci El a creat toate.” Anchetatorul asculta uluit cum geometria se fundamenta pe semnul Sfintei Cruci, prin întretăierea dreptelor şi a unghiurilor de 90 de grade, cum algebra i-a dat noţiunea de plus infinit care semnifica ziua a 8-a a Învierii, deci a veșniciei, trigonometria, calculul infinitezimal, teoria ansamblurilor matematice care dovedeau existenţa unei alte vieţi, a celei veşnice, geografia, geologia, toate constituind argumente ştiinţifice ale existenţei lui Dumnezeu. „Ce propagandă făceai dumneata în scopul atragerii tineretului în mănăstiri?“ „În satele şi comunele pe unde mergeam, de asemenea, în mijlocul credincioşilor care veneau în mănăstiri, prin predicile mele le arătam cele despre existenţa lui Dumnezeu, îi rugam şi sfătuiam să-şi dea copiii la mănăstire pentru a întemeia o viaţă sinceră şi nouă în toate mănăstirile.” „Şi ce legătură are cu partidul nostru?” „Are, fiindcă elementele decăzute şi exploatatoare din mănăstiri, precum şi viaţa individuală, sunt înlocuite cu elemente tinere şi viaţă de obşte, nu?”

Anchetatorul a rămas interzis. Comuniștii erau prea limitați pentru acest călugăr

Nil Dorobanțu vorbea serios sau îşi bătea joc de ei toţi şi de ancheta lor care dura de ore întregi? „Din dispoziţia cui făceai acest lucru?” „Acest lucru de propagandă eu nu-l făceam din dispoziţia cuiva, ci din legea lui Hristos şi din ultimele dispoziţii ale regulamentului monahal, prin care se prevede crearea de ateliere, viaţă colectivă.” Anchetatorul s-a oprit şi l-a privit atent. „Spui adevărul?” „Întru cât mă pri­veşte, spun adevărul, nu mint.” N-aveau nici un motiv ­să-l ţină mai mult în arest. Înşirase atâtea mănăstiri şi locuri prin care trecuse în 7 ani de la călugărie, cu atâtea evenimente şi detalii, şi cu toate acestea ancheta nu înaintase cu nimic. Nu găsiseră nimic compromiţător. Trebuia eliberat şi urmărit îndeaproape, căci avea să se întoarcă la domiciliul său - Mănăstirea Nechit. Intuiţia se dovedea a fi justă. La 1 ianuarie 1955, „elementul urmărit” era numit stareţ al Mănăstirii Nechit. De acum înainte putea fi controlat uşor. Numai că prima „acţiune” ca stareţ al mănăstirii i-a luat prin surprindere pe toţi - şi pe informatori, şi pe călugării din obştea monahală. Oricum, era privit cu multă neîncredere. Un stareţ umblând fără încălţăminte, cu picioarele rănite şi cu hainele zdrenţuite, era o privelişte atât de neobişnuită, încât mulţi rămâneau şocaţi. Şi obştea era frământată de tot felul de îndoieli. Va fi oare în stare să conducă mănăstirea sau numirea aceasta va însemna şi sfârşitul ei? Stareţul însă era cel mai liniştit dintre toţi. Le-a spus: „Nu vă faceţi griji. Mâine vom intra în era progresului şi vom scăpa de sărăcia veşnică.” A doua zi, stareţul a evaluat toată agoniseala mănăstirii. Erau câteva sute de kilograme de grâu şi alte câteva de ulei. A poruncit ca totul să fie scos din magazia mănăstirii şi să fie dat de pomană ţăranilor săraci din Nechit sat şi Borleşti. Nu se cuvenea ca săracii să rabde, iar călugării să o ducă mai bine. După această socoteală dreaptă, a fost bătut şi alungat din obşte. Dacă ne uităm în istorie, acest gest a mai fost repetat în obștile multor mănăstiri de către unii sfinți. Cea mai cunoscută istorie de acest fel vine din secolul al IV-lea, de la Mănăstirea Subiaco, unde Sfântul Benedict de Nursia poruncește celui care avea în grijă proviziile de hrană ale mănăstirii să împartă săracilor și ultima rezervă de ulei. Aflând că nu s-a făcut ascultare, cuviosul a luat vasul cu ulei păstrat de călugărul care se gândea mai mult la el și la frații săi de nevoință decât la mirenii înfometați și l-a aruncat într-o prăpastie. Apoi a cerut o zi de post și rugăciune pentru obște alături de el, după care toate vasele goale din cămara mănăstirii s-au ­umplut cu ulei în chip minunat.

Un monah atipic. Cu greu ne hotărâm să primim în categoriile noastre logice un monah atipic. Oricâte socoteli am face, ceva nu iese cum trebuie. Monahul nu se „încadrează” în percepţia comună. Nici omul. „Cadrele” sunt şi ele strâmte şi ne procură multe îndoieli. Societatea rămâne blocată în convenţii. Biserica, normativă în lucrările ei, ştie că sunt „nebuni pentru Hristos”, însă viaţa şi scrierile părintelui Nil se ­înfăţişează ca un şir lung de ­controverse. Cine să lămurească totul? Securitatea ­ne-a lăsat şi ea moştenire o serie de „argumente”. Părintele Nil a dispărut pentru o scurtă vreme din vizorul autorităţilor. A fost arestat din nou, dar faptele lui nu erau penale. Au hotărât să-l supună unui examen medical psihiatric. Trebuia să fie creată ima­ginea unui om care nu are mintea întreagă şi care, deci, nu poate răspunde de faptele sale. Dar controlul medical nu a confirmat vreo patologie psihiatrică. Așa că a fost lăsat în pace, interzicându-i-se, fără succes, să mai predice.