„Mulțumim pentru proclamarea sfințeniei celor patru cuvioși români aghioriți”

24 Octombrie 2025

Sanctitatea Voastră Bartolomeu,

În numele membrilor Sfântului Sinod al Bisericii Ortodoxe Române, al clerului şi credincioşilor ortodocşi români, cu deosebit respect şi cu dragoste frățească în Hristos, vă adresăm un călduros Bine aţi venit în România!

Ne amintim cu bucurie de ultima vizită frățească pe care aţi făcut‑o în România, în anul 2018, cu prilejul sfințirii Altarului Catedralei Naționale din București, eveniment de o profundă importanță spirituală, ce a marcat un moment istoric unic în viața Bisericii Ortodoxe Române. Iată, Sanctitatea Voastră, că astăzi, suntem, din nou, împreună, în Catedrala Patriarhală istorică, pregătindu‑ne de slujba sfințirii picturii în mozaic a Catedralei Naționale, în ziua de duminică, 26 octombrie 2025. Momentul sfințirii picturii în mozaic a Catedralei Naționale are loc într‑un context cu totul special pentru Biserica Ortodoxă Română, care, în anul 2025, aniversează împlinirea a 100 de ani de la ridicarea acesteia la rangul de Patriarhie și 140 de ani de Autocefalie.

Prezența Sanctității Voastre la București, cu ocazia acestui eveniment solemn al sfințirii picturii în mozaic a Catedralei Naționale, este o mărturie vie şi un prilej binecuvântat de comuniune frățească şi de cooperare pastorală și misionară între Patriarhia Ecumenică și Patriarhia Română.

Bucuria prezenței Sanctității Voastre la București este sporită de faptul că, recent, la cererea Noastră, Patriarhia Ecumenică a inclus în sinaxarul Bisericii patru cuvioși români care au viețuit în Sfântul Munte Athos: Sfântul Cuvios Nifon de la Prodromu; Sfântul Cuvios Nectarie Protopsaltul; Sfântul Cuvios Dionisie Vatopedinul de la Colciu; și Sfântul Cuvios Petroniu de la Prodromu. Proclamarea sfințeniei celor patru părinți aghioriți de origine română în Anul Centenar al Patriarhiei Române exprimă legătura duhovnicească neîncetată dintre Patriarhia Ecumenică și Biserica Ortodoxă Română, dintre monahismul athonit și monahismul românesc. De aceea, mulțumim Sanctității Voastre și membrilor Sfântului Sinod al Patriarhiei Ecumenice pentru proclamarea sfințeniei celor patru cuvioși români aghioriți.

În plus, cu acest prilej, dorim să mulțumim Sanctității Voastre pentru grija deosebită și constantă pe care o manifestați față de comunitatea ortodoxă românească de la Constantinopol, aflată sub ocrotirea spirituală a Sfintei Mucenițe Paraschevi din Haskoy (Istanbul), dar și pentru pelerinii ortodocși români care vizitează anual locurile sfinte din cuprinsul Patriarhiei Ecumenice, în special Sfântul Munte Athos. Sprijinul Sanctității Voastre reprezintă un izvor de mângâiere și întărire duhovnicească pentru credincioșii ortodocși români din Turcia și pentru pelerinii ortodocși români.

Cu aceste gânduri frăţeşti, vă dorim, Sanctitatea Voastră, să aveţi, împreună cu membrii delegaţiei care vă însoţesc, o vizită binecuvântată în Ţara şi Biserica noastră!

† Daniel

Patriarhul Bisericii Ortodoxe Române

Cuvântul de bun venit la primirea Sanctității Sale Bartolomeu, Arhiepiscopul Constantinopolului‑Noua Romă și Patriarh Ecumenic, în Catedrala Patriarhală „Sfinţii Împărați Constantin şi Elena", Bucureşti, vineri, 24 octombrie 2025.

Your Holiness BARTHOLOMEW,

Archbishop of Constantinople – New Rome and Ecumenical Patriarch,

On behalf of the members of the Holy Synod of the Romanian Orthodox Church, the clergy, and the Romanian Orthodox faithful, we extend to Your Holiness, with profound respect and fraternal love in Christ, a warm Welcome to Romania!

We joyfully recall your last fraternal visit to Romania in 2018, on the occasion of the consecration of the Altar of the National Cathedral in Bucharest—a moment of deep spiritual significance, marking a unique and historic event in the life of the Romanian Orthodox Church. And now, Your Holiness, we are once again together, in the historic Patriarchal Cathedral, as we prepare for the solemn service of the blessing of the painting in mosaic of the National Cathedral, which will take place on Sunday, October 26, 2025. The blessing of the painting in mosaic of the National Cathedral takes place in a very special context for the Romanian Orthodox Church, as the year 2025 marks the 100th anniversary of its elevation to the rank of Patriarchate, and the 140th anniversary of its Autocephaly.

Your Holiness’s presence in Bucharest, on the occasion of this solemn event, is a living testimony and a blessed opportunity for fraternal communion and pastoral and missionary cooperation between the Ecumenical Patriarchate and the Romanian Patriarchate.

The joy of Your Holiness’ presence in Bucharest is further increased by the fact that, recently, at our request, the Ecumenical Patriarchate included in the Church’s Synaxarion four Romanian venerable fathers who lived in the Holy Mount Athos: The Venerable Saint Niphon of Prodromou; the Venerable Saint Nectarios the Protopsaltis, the Venerable Saint Dionysios of Vatopedi from Colciu, and the Venerable Saint Petronius of Prodromou.

The proclamation of the holiness of these four Athonite fathers of Romanian origin, during the Centennial of the Romanian Patriarchate, expresses the unceasing spiritual bond between the Ecumenical Patriarchate and the Romanian Orthodox Church, between Athonite monasticism and Romanian monasticism. Therefore, we express our heartfelt gratitude to Your Holiness and to the members of the Holy Synod of the Ecumenical Patriarchate for this proclamation of the holiness of the four Romanian Athonite fathers.

Furthermore, on this occasion, we wish to thank Your Holiness for the special and constant care you show for the Romanian Orthodox community in Constantinople (Hasköy, Istanbul), which is under the spiritual protection of Saint Paraskevi the Martyr, as well as for the Romanian Orthodox pilgrims who annually visit the holy places within the jurisdiction of the Ecumenical Patriarchate, especially Mount Athos. The support of Your Holiness is a source of spiritual comfort and strength for the Romanian Orthodox faithful in Turkey and for all Romanian Orthodox pilgrims.

With these fraternal thoughts, we wish Your Holiness, along with the members of your accompanying delegation, a blessed visit to our country and our Church!

† Daniel

Patriarch of the Romanian Orthodox Church