Mesajul Patriarhului României la plecarea din această lume a Papei emerit Benedict al XVI-lea

Data: 31 Decembrie 2022

București, 31 decembrie 2022

Sanctităţii Sale Papa FRANCISC,

Cetatea Vaticanului

Sanctitatea Voastră,

Cu profundă durere, am aflat despre plecarea din această lume, după o îndelungată suferință pe care a îndurat-o cu mult curaj, a celui ce a fost al 265-lea episcop al Romei, Papa emerit Benedict al XVI-lea, o venerabilă și bine-cunoscută personalitate contemporană.

Împărtășim durerea Sanctității Voastre provocată de această pierdere și adresăm condoleanțe întregii Biserici Romano-Catolice.

Ne rugăm Domnului Iisus Hristos, Cel Care este învierea și viața (cf. Ioan 11, 25), să odihnească sufletul Papei Benedict al XVI-lea în lumina, pacea și iubirea Preasfintei Treimi.

† DANIEL

Patriarhul României

***

Bucharest, 31 December 2022

His Holiness Pope FRANCIS,

Vatican City

Your Holiness,

With deep sorrow, we learned about the passing away from this world, after a long suffering that he endured with much courage, of the one who was the 265th bishop of Rome, Pope Emeritus Benedict XVI, a venerable and well-known contemporary personality.

We share in the grief of Your Holiness caused by this loss and send our condolences to the entire Roman Catholic Church.

We pray to the Lord Jesus Christ, the One Who is the resurrection and the life (cf. John 11:25), to rest the soul of Pope Benedict XVI in the light, peace and love of the Most Holy Trinity.

† DANIEL

Patriarch of Romania