Mesajul Preafericitului Părinte Patriarh Daniel la alegerea noului Arhiepiscop al Ciprului - PF George III

Data: 29 Decembrie 2022

București, 29 decembrie 2022

Preafericirii Sale GEORGE III,

Arhiepiscop ales de Noua Justiniana și al Întregului Cipru

Preafericirea Voastră,

Cu prilejul alegerii Preafericirii Voastre ca Întâistătător al Bisericii Ciprului, vă felicităm și ne rugăm Mântuitorului Iisus Hristos să vă dăruiască multe împliniri duhovniceşti în noua misiune încredințată.

În numele membrilor Sfântului Sinod, al clerului şi al credincioşilor Bisericii Ortodoxe Române, vă dorim ani binecuvântaţi în slujirea poporului binecredincios al Ciprului şi mult ajutor de la Dumnezeu în întreaga lucrare a Preafericirii Voastre.

Întru mulţi şi binecuvântaţi ani!

Cu frăţească îmbrăţişare în Hristos Domnul,

† DANIEL

Patriarhul Bisericii Ortodoxe Române

Bucharest, 29 December 2022

His Beatitude GEORGE III,

Archbishop elect of Nova Justiniana and All Cyprus

Your Beatitude,

On the occasion of Your Beatitude’s election as Primate of the Church of Cyprus, we congratulate you and pray our Saviour Jesus Christ to grant you many spiritual achievements in the new mission entrusted to you.

On behalf of the members of the Holy Synod, the clergy and the faithful of the Romanian Orthodox Church, we wish you blessed years in the service of the Orthodox people of Cyprus and help from God in all Your Beatitude’s activity.

Many and blessed years to come!

With brotherly embrace in Christ the Lord,

† DANIEL

Patriarch of the Romanian Orthodox Church