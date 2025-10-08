A început Hramul Iașului: Sfânta Cuvioasă Parascheva, așezată în baldachin pentru pelerini

Sărbătoarea cea binecuvântată a Iașului a început în această dimineață, 8 octombrie, cu tradiționala rânduială a așezării raclei Sfintei Parascheva în baldachinul amenajat în curtea Catedralei Mitropolitane. Sfintele moaște au fost scoase din interiorul catedralei de către un sobor de preoți și diaconi, în prezența Preasfințitului Părinte Nichifor Botoșăneanul, Episcop-vicar al Arhiepiscopiei Iașilor. Începând din acest moment, mii de pelerini din întreaga țară și din afara ei sunt așteptați pentru a se ruga celei care de 384 de ani binecuvintează aceste meleaguri.

În ciuda vremii nefavorabile, această tradiție deosebită, păstrată de-a lungul veacurilor în cinstea Sfintei Cuvioase Parascheva la Iași, a fost împlinită și în acest an, cu prilejul hramului Mitropoliei Moldovei și Bucovinei. Racla ce păstrează sfintele ei moaște a fost purtată pe umeri de un sobor de preoți și așezată spre închinarea miilor de pelerini care, în aceste zile, vin în capitala Moldovei.

În această dimineață a avut loc procesiunea scoaterii sfintelor moaște din Catedrala Mitropolitană și așezarea lor în baldachinul special pregătit și împodobit cu flori, aflat în fața Căminului preoțesc „Sfântul Gheorghe”. Numeroși credincioși, în special pelerini veniți din orașul ilfovean Voluntari, au așteptat la rând în ploaie și frig pentru a primi binecuvântarea Cuvioasei.

După săvârșirea Acatistului Sfintei, Părintele Episcop-vicar a rostit un cuvânt de binecuvântare pentru pelerini, afirmând că în aceste zile cei care trec pe la racla Sfintei se îmbogățesc cu harul Duhului Sfânt, bucurându-se și nădăjduind în rugăciune:

„Am început ziua ce deschide sărbătorile Sfintei Parascheva, citindu-i Acatistul, fericind-o cu fiecare «Bucură-te!» pe care l-am rostit împreună, fericind-o pentru viața prin care s-a sfințit, pentru credința ei vădită prin fapte, prin stăruința în rugăciune, prin stăruința în nevoință. S-a sfințit prin lucrarea ei și prin unirea cu Duhul Sfânt în această viață, Duh Sfânt care a împlinit nestricăciunea în trupul ei, lăsându-ne sfintele ei moaște ca mărturie a vieții alese. Am fericit-o pentru aceasta și îi fericim pe toți cei ce, asemenea ei, stăruind în rugăciune și în credință, se sfințesc pe ei înșiși, cunoscând încă din această viață lucrarea Duhului Sfânt. Am fericit-o cu fiecare «Bucură-te!» pe care l-am rostit pentru purtarea de grijă pe care o are față de noi. Cunoaște, în Duhul Sfânt, și fricile, și grijile ce sunt asupra noastră, și durerile, și bolile. Se află mângâietoare, după cum Duhul Sfânt Îl mărturisim ca fiind Însuși Mângâietorul nouă, celor credincioși. O fericim și rostim «Bucură-te!» pentru că această bucurie o căutăm și noi, mai mult decât rezolvarea unor mici crize cu care venim la ea: boală, examen, nevoi - acestea se duc cu fiecare pas al vieții - dar atunci când Îl cunoaștem pe Duhul Sfânt și primim noi înșine această bucurie a cunoașterii lui Dumnezeu, atunci primim puterea de a trăi statornic în credință, precum Sfânta Cuvioasă Parascheva a trăit. Trăim puterea de a nu ne mai poticni de greșeala fratelui, de slăbiciunea celuilalt, ci de a înțelege că, în viața asta împreună, putem primi și lovituri, dar nu ca să rămânem acolo, ci ca să ne mărturisim credința ieșind din acestea și biruindu-le, precum sfinții le-au biruit. Fie ca ziua de astăzi, în care suntem împreună, în care vestim minunile Sfintei Parascheva, să fie și ziua în care ne rugăm Domnului să se adauge nouă ca zi în care să ne îmbogățim în Duhul Sfânt, să primim această bucurie, să ne întărim în ea și în nădejde, să putem unii pe alții să ne întărim, să mărturisim acestea, precum ne rugăm în rugăciunile Bisericii: «Pe noi înșine și unii pe alții și toată viața noastră lui Hristos Dumnezeu să o dăm»”.

Potrivit Administrației Naționale de Meteorologie, astăzi până la ora 23.00, județul Iași se află sub cod galben de ploi însemnate cantitativ și intensificări ale vântului. Credincioșii care vor ajunge în această perioadă de sărbătoare la Iași sunt rugați să țină cont în permanență de prognoza meteo, de recomandările autorităților și să poarte îmbrăcăminte adecvată anotimpului.

Programul slujbelor de la Catedrala Mitropolitană a continuat, de la ora 7:00, cu Miezonoptica și Utrenia, iar de la ora 9:00 PS Damaschin Dorneanul, Episcop-vicar al Arhiepiscopiei Sucevei și Rădăuților, va oficia Sfânta Liturghie.

Cei care poposec în aceste zile la Iași vor putea să se închine, începând cu 11 octombrie, şi la un fragment din moaștele Sfântului Grigorie Palama, Arhiepiscopul Tesalonicului, aduse de la Biserica Mitropolitană din Tesalonic. Racla va sosi în capitala Moldovei sâmbătă, în jurul orei 12.00 noaptea.

Recomandări din partea Jandarmeriei pentru pelerini

Pentru a evita producerea de evenimente nedorite, Gruparea de Jandarmi Mobilă „Alexandru cel Bun” Bacău face următoarele recomandări: