Binecuvântare arhierească la Alba Iulia, la începutul noului an şcolar

Înaltpreasfințitul Părinte Irineu, Arhiepiscopul Alba Iuliei, a fost prezent la Seminarul Teologic Ortodox „Sfântul Simion Ştefan” din Alba Iulia, cu ocazia festivității de deschidere a noului an școlar, unde a săvârşit slujba de Te Deum şi a rostit un cuvânt de învățătură. Conform Arhiepiscopiei Alba Iuliei, la festivitate au fost prezenţi cadre didactice, elevii seminarişti, părinţii şi rudele lor, oficialităţi locale și a reprezentanți ai Inspectoratului Şcolar Judeţean Alba.

Ierarhul a săvârșit, în continuare, slujba de binecuvântare a noii săli de sport și a noului teren de sport, situate în imediata apropiere a clădirii unității de învățământ. Cele două obiective au fost amenajate la cele mai înalte standarde, prin intermediul Companiei Naționale de Investiții. Proiectul privind realizarea noii săli de sport și a noului teren de sport a început în anul 2019, lucrările fiind efectuate în decursul ultimului an.

De asemenea, în prima zi a noului an școlar, IPS Arhiepiscop Irineu a participat la festivitatea de deschidere organizată de Colegiul Național Militar „Mihai Viteazul” din Alba Iulia, eveniment care a avut loc în Piața Cetății. Ierarhul le-a adresat elevilor un cuvânt de zidire sufletească, evidențiind că Regele Ferdinand şi Regina Maria reprezintă adevărate modele pentru şcolile militare.