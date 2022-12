Binecuvântare pentru credincioșii din Brașov în a doua zi de Crăciun

Mulțimi de credincioși din Brașov au participat în a doua zi de prăznuire a Nașterii Domnului la Sfânta Liturghie săvârșită de Înaltpreasfințitul Părinte Laurențiu, Arhiepiscopul Sibiului și Mitropolitul Ardealului, în Biserica „Înălțarea Domnului” şi „Soborul Maicii Domnului” din centrul civic al orașului de sub Tâmpa. Ierarhul a liturghisit împreună cu slujitorii bisericii și alți slujitori ai sfintelor altare din Brașov, iar credincioșii s‑au rugat împreună cu soborul slujitor pentru binecuvântare cerească, ajutor pe calea mântuirii și pace în lume.

În cuvântul de învățătură, IPS Mitropolit Laurențiu a vorbit credincioșilor despre darul comuniunii cu Hristos în Taina Împărtășaniei.

„Prezența lui Hristos în noi trebuie reactivată mereu, de aceea bucuria Împărtășaniei o simțim în ziua în care ne‑am împărtășit și avem apoi posibilitatea să ne pregătim pentru noua întâlnire cu Hristos. Dacă simțim în sufletul nostru ceea ce simțim în trupul nostru, adică foamea și setea, cele două nevoi trupești transformate în nevoi sufletești, având în noi foamea și setea după Dumnezeu, atunci ne pregătim prin spovedanie, prin împlinirea canonului, prin fapte bune și răspundem la invitația la Masa Împărăției”, a subliniat ierarhul.

Mulțumirile comunității brașovene au venit prin cuvântul preotului Ciprian Robu care a subliniat în cuvântul său grija deosebită a ierarhului față de preoții și credincioșii din orașul de sub Tâmpa, și în special pentru comunitatea bisericii din centrul civic, unde an de an, la marele praznic al Nașterii Domnului, ierarhul poposește pentru a liturghisi și a binecuvânta preoții și credincioșii. Un cuvânt de mulțumire a venit și din partea preotului Florin Antonescu, care i‑a oferit ierarhului un buchet de flori.