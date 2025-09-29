Binecuvântare şi recunoştinţă la mănăstirea gălățeană „Sfântul Mucenic Trifon”

În cadrul evenimentelor prilejuite de împlinirea a 16 ani de când Eparhia Dunării de Jos a fost ridicată la rangul de Arhiepiscopie, vineri, 26 septembrie, la Mănăstirea „Sfântul Mucenic Trifon” din comuna Şendrei, judeţul Galaţi, ierarhul Dunării de Jos a binecuvântat lucrările realizate până în prezent la biserica mănăstirii, ocrotită de Sfântul Trifon şi Sfântul Ioan Evanghelistul.

Evenimentul a debutat în noua biserică ridicată în incinta mănăstirii cu slujba de binecuvântare pentru slujire, oficiată de Înaltpreasfinţitului Părinte Arhiepiscop Casian în prezenţa membrilor Permanenţei Consiliului eparhial, a celor opt protoierei, a stareţilor şi stareţelor de la mănăstirile din cuprinsul Arhiepiscopiei Dunării de Jos şi a muncitorilor din cadrul fermei anexe.

După slujba de binecuvântare, Părintele Arhiepiscop Casian a rostit un cuvânt duhovnicesc despre viața și învăţăturile sfinţilor prăznuiţi vineri, Sfântul Voievod Neagoe Basarab şi Sfântul Apostol şi Evanghelist Ioan.

De asemenea, Înaltpreasfinţia Sa a prezentat mărturii cutremurătoare, pline de smerenie, din perioada celor 6 ani de detenție din Insula Marea a Brăilei a Sfântului Cuvios Mărturisitor Sofian de la Antim, evidențiind trăirile duhovniceşti pe care le‑au avut acești martiri și sfinți ai închisorilor în perioada comunistă.

În cadrul acestor momente de rugăciune şi de binecuvântare, chiriarhul a oferit Distincţia eparhială `Crucea Sfântului Apostol Andrei” la trei dintre stareţele de la mănăstirile eparhiei, care au oferit un sprijin financiar deosebit pentru lucrările de la Catedrala Mântuirii Neamului.

În semn de aleasă preţuire şi cinstire pentru dragostea şi râvna arătate în conservarea şi promovarea tradiţiilor autentice româneşti, monahia Iustina Roşca de la Mănăstirea „Sfântul Mare Mucenic Pantelimon”‑Lacu Sărat a primit Distincţia eparhială „Vrednicia andreiană”.

Întrunirea a fost şi un bun prilej pentru toţi cei prezenţi de a‑I mulţumi lui Dumnezeu pentru slujirea jertfelnică, plină de devotament pentru Biserică şi cu mari realizări a Înaltpreasfinţitului Părinte Arhiepiscop Casian.

Ierarhul locului a mulţumit tuturor celor prezenţi pentru implicarea în lucrarea Bisericii şi pentru disponibilitatea de care au dat dovadă, îndemnându‑i să continue sprijinirea programelor şi a proiectelor din Arhiepiscopia Dunării de Jos.

La final, toţi cei prezenţi au vizitat incinta acestui ansamblu monahal şi imobilele care alcătuiesc Gospodărie anexă a Centrului eparhial.

Mănăstirea „Sfântul Muceni Trifon” reprezintă un important punct de susţinere a operei filantropice a Arhiepiscopiei Dunării de Jos, aici dorindu‑se a se dezvolta un mare Centru educaţional şi filantropic deopotrivă, prin dezvoltarea unor activităţi agricole sistematice şi înfiinţarea unui Muzeu al Agriculturii la Dunărea de Jos.

În acest an, în cadrul acestei mănăstiri au fost realizate lucrări complexe de amenajare a ansamblului mănăstiresc şi a unor spaţii speciale pentru prelucrarea produselor agricole, precum şi replantarea unei suprafeţe de livadă.