Binecuvântarea lucrărilor la paraclisul Centrului DGASPC

Preasfinţitul Părinte Varlaam Ploieșteanul, Episcop‑vicar patriarhal, a sfințit duminică, 21 septembrie, paraclisul cu hramurile „Adormirea Maicii Domnului” și „Sfântul Ierarh Nectarie” al Direcției Generale de Asistență Socială și Protecția Copilului (DGASPC) Sector 4, Bucureşti. La final, ierarhul a acordat ctitorilor și binefăcătorilor distincții din partea Preafericitului Părinte Daniel, Patriarhul Bisericii Ortodoxe Române.

Din soborul care a slujit împreună cu Preasfinția Sa au făcut parte: părintele Ionuţ‑Gabriel Corduneanu, vicar administrativ patriarhal; părintele Alin Nica, coordonatorul preoților de caritate din Arhiepiscopia Bucureștilor; părintele protoiereu Ionuţ Bărbulescu de la Protoieria Sector 4 Capitală; părintele Costin Neagu, preot de caritate în cadrul DGASPC Sector 4, București, precum și alți preoți și diaconi.

Conform rânduielii, sfântul lăcaș a fost înconjurat, iar laturile sale au fost unse în chipul crucii cu Sfântul și Marele Mir și stropite cu agheasmă. În piciorul Sfintei Mese din Altar a fost depus, apoi, un cilindru în care s‑au așezat actul de sfințire și caseta cu sfinte moaște mucenicești, după care Prestolul a fost spălat, stropit cu agheasmă şi uns cu Sfântul și Marele Mir. După pecetluire și așezarea acoperămintelor și a obiectelor liturgice necesare săvârșirii sfintelor slujbe, icoanele de pe catapeteasmă au fost, de asemenea, unse cu Sfântul și Marele Mir și stropite cu agheasmă.

Biserica, „un spațiu al alinării, speranței și întăririi sufletești”

La finalul rânduielii, Preasfinția Sa a rostit un cuvânt de învățătură în care a vorbit despre importanța Bisericii în viața creștinului: „Biserica este poarta cerului și locul unde pământul se întâlnește cu veșnicia. Prin rugăciune și slujire, ea devine casa lui Dumnezeu între oameni, spațiul în care se săvârșește Jertfa cea nesângeroasă, unde se împărtășește harul și unde sufletele se luminează și se sfințesc. La slujba de sfințire s‑au rostit rugăciuni adânci, alcătuite de Sfinții Părinți, prin care s‑a cerut ca acest sfânt lăcaș să fie loc de binecuvântare, de ascultare a rugăciunilor și de revărsare a harului. În cadrul Direcției Generale de Asistență Socială și Protecția Copilului, prezența unei biserici dobândește o semnificație cu totul aparte. Ea nu este doar un loc de rugăciune, ci și un sprijin spiritual pentru copii, tineri și persoane aflate în situații de vulnerabilitate. Biserica devine pentru aceștia un spațiu al alinării, al speranței și al întăririi sufletești, un refugiu în care se simt ocrotiți și iubiți. Activitățile liturgice și de rugăciune desfășurate aici contribuie la consolidarea unui cadru de dezvoltare spirituală și morală, completând serviciile sociale oferite de instituție și asigurând o susținere deplină, emoțională și duhovnicească a îngrijirii celor aflați sub ocrotirea sa”.

Lemnul Crucii, „scară către cer”

În continuare, ierarhul a oficiat Sfânta Liturghie, iar după citirea Sfintei Evanghelii a rostit un cuvânt de învățătură în care a explicat ce înseamnă lepădarea de sine, asumarea Crucii şi urmarea lui Hristos: „Mesajul Evangheliei de astăzi este unul de mare profunzime duhovnicească. Mântuitorul Hristos ne cheamă pe fiecare dintre noi prin cuvintele «Dacă voieşte cineva să vină după Mine, să se lepede de sine, să‑şi ia crucea sa şi să‑Mi urmeze Mie». Chemarea aceasta nu este una abstractă, ci personală, adresată fiecăruia dintre noi. Biserica ne descoperă în această perioadă sensul profund al asumării crucii prin cele trei momente liturgice: Duminica dinaintea Înălțării Sfintei Cruci, praznicul Înălțării Sfintei Cruci din 14 septembrie și Duminica de după Înălțare. Toate acestea luminează înțelesul Crucii, de la prefigurările ei în Vechiul Testament, precum șarpele de aramă înălțat de Moise, pomul vieții din Eden, jertfa lui Isaac sau lemnul corăbiei lui Noe, până la împlinirea ei deplină pe Golgota, unde Hristos S‑a jertfit pentru mântuirea lumii. Sfânta Cruce, unică și de viață dătătoare, reprezintă jertfa adusă chiar de Fiul lui Dumnezeu. Astfel, lemnul Crucii devine «scară către cer» și «Altarul cel mai Sfânt», pe care s‑a adus o dată pentru totdeauna jertfa sângeroasă a Mântuitorului Iisus Hristos. Lepădarea de sine înseamnă a te despărți de omul vechi, de gândurile și faptele întunecate și a te înnoi după chipul lui Hristos. Asumarea crucii înseamnă a trăi ca adevărat creștin: prin rugăciune, post, participarea la viața Bisericii, milostenie și chiar prin disponibilitatea de a suferi pentru credință, asemenea martirilor de odinioară și celor de astăzi. Crucea simbolizează identitatea creștinului și asumarea provocărilor vieții. A fi creștin adevărat înseamnă a iubi chiar și vrăjmașii, a posti din dragoste pentru Hristos și a săvârși faptele cele bune. Biserica ne îndeamnă să cinstim Sfânta Cruce cu evlavie: să o purtăm la gât, să ne însemnăm cu ea la rugăciune, să o așezăm la loc de cinste în case și să o respectăm în toate momentele vieții, amintindu‑ne tuturor că Crucea este semnul biruinței lui Hristos”.

La finalul Sfintei Liturghii, Episcopul‑vicar patriarhal l‑a felicitat pe părintele Costin Neagu, preot de caritate în cadrul Direcției Generale de Asistență Socială și Protecția Copilului Sector 4, Capitală, pentru întreaga activitate, oferindu‑i din partea Preafericitului Părinte Patriarh Daniel Diploma omagială 2025 - Anul omagial al Centenarului Patriarhiei Române, cu medalie.

De asemenea, au fost oferite mai multe distincții celor care s‑au evidențiat prin ajutorul dat în susținerea lucrărilor: familia Gheorghe și Gheorghița Matei și Adrian Antonio Nedea au primit Ordinul „Sanctus Stephanus Magnus” pentru mireni; Mihaela Stoica, director general DGASPC Sector 4 a fost distinsă cu Ordinul „Crucea Maria Brâncoveanu”; Radu Dragomirescu, Mihaela Dimitrescu, Eugen Dorobanțu, Ghighi Bejan, Diana Anca Artene, Ioan Stamatopol, Viorel Ulici și colectivul angajaților DGASPC Sector 4 au primit Diploma omagială 2025 - Anul omagial al Centenarului Patriarhiei Române.

În încheiere, părintele Costin Neagu a mulțumit Preafericitului Părinte Patriarh Daniel pentru distincția oferită și pentru purtarea de grijă arătată DGASPC Sector 4. De asemenea, acesta a mulțumit Preasfințitului Părinte Varlaam Ploieșteanul pentru prezența în mijlocul credincioșilor, pentru săvârșirea rânduielilor sfinte și pentru bogatul cuvânt de învățătură, oferindu‑i o icoană cu chipul Sfântului Ierarh Nectarie.