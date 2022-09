Biserica din Teliu, judeţul Braşov, a fost sfinţită

Comunitatea credincioşilor din Teliu, judeţul Braşov, a primit binecuvântare arhierească în Duminica a 12-a după Rusalii, când Înaltpreasfinţitul Părinte Laurenţiu, Arhiepiscopul Sibiului şi Mitropolitul Ardealului, a venit în această localitate pentru a sfinţi Biserica „Sfântul Mare Mucenic Dimitrie” şi a liturghisi. Vechiul lăcaş de cult din Teliu, ridicat în anul 1790 pe locul unui fost aşezământ monahal, a fost renovat în ultimii ani, prin eforturile preotului Traian Ciolan, ieşit la pensie în anul 2019, şi ale actualului preot paroh, Adrian Grosu, împreună cu enoriaşii, dar şi cu mulţi binefăcători.

Ierarhul a târnosit lăcaşul de cult cu Sfântul şi Marele Mir şi cu aghiasmă, iar apoi a sfinţit interiorul bisericii.

După slujba de sfinţire, IPS Părinte Mitropolit Laurenţiu a săvârşit Sfânta Liturghie la un altar amenajat în curtea bisericii. În cuvântul de învăţătură, ierarhul a tâlcuit Evanghelia citită la Sfânta Liturghie, a tânărului bogat, iar mai apoi şi-a exprimat bucuria de a fi din nou prezent în această comunitate de credincioşi pentru a binecuvânta biserica din sat.

„Cu ajutorul Bunului Dumnezeu am revenit la biserica dumneavoastră după şapte ani, atunci când am rezidit Altarul şi, iată-ne, acum, întregind această lucrare printr-o nouă binecuvântare şi mai ales prin această comuniune spirituală pe care am realizat-o la Sfânta Liturghie, mulţumindu-I lui Dumnezeu pentru darurile revărsate asupra noastră. Cu cât viaţa este mai grea, cu cât suferinţele sunt mai mari, când necazurile ne împresoară, suntem datori să-I mulţumim lui Dumnezeu, singurul Care ne poate salva şi ne poate ajuta să ieşim din toate. Dar El este şi singurul care ne poate oferi calea spre mântuire”, a spus ierarhul.

La final, IPS Laurenţiu l-a hirotesit iconom stavrofor pe preotul paroh Adrian Grosu şi a oferit acte de cinstire Adunării şi Consiliului parohiale, precum şi mai multor binefăcători care au sprijinit lucrările de renovare şi de înfrumuseţare ale bisericii din Teliu.

Preotul paroh i-a mulţumit ierarhului pentru binecuvântarea adusă şi tuturor celor care i-au fost aproape în aceşti ani de trudă la finalizarea lucrărilor de la biserică.

Sărbătoarea de la Teliu s-a încheiat cu sfinţirea casei de prăznuire ridicată lângă lăcaşul de cult, unde vor avea loc diferite activităţi catehetice şi duhovniceşti cu tinerii şi copiii din parohie.