Biserica și instituțiile sociale, împreună pentru vindecarea comunității

Luni, 10 noiembrie 2025, la Casa Sterian din municipiul Bacău, Asociația „Sfântul Voievod Ștefan cel Mare - Hârja” a organizat evenimentul intitulat „Pacea și dezvoltarea comunitară prin asistența socială”, dedicat furnizorilor de servicii sociale și organizațiilor neguvernamentale din județul Bacău. Manifestarea s‑a desfășurat în contextul Zilei Mondiale a Științei pentru Pace și Dezvoltare, sub binecuvântarea și în prezența Înaltpreasfințitului Părinte Ioachim, Arhiepiscopul Romanului și Bacăului, care a și găzduit întâlnirea.

Evenimentul s‑a înscris în cadrul proiectului „Legături vindecătoare: vârstnici, copii și comunitate”, cofinanțat prin Programul finanțărilor nerambursabile din bugetul propriu pentru anul 2025, conform Legii nr. 350/2005., având ca scop dezvoltarea unui grup de sprijin și colaborare între ONG‑uri, instituții și furnizori de servicii sociale eparhiali, publici și privați.

Obiectivul principal al întrunirii a fost stabilirea a cel puțin cinci parteneriate concrete și elaborarea unui plan comun de intervenție socială, menit să promoveze coeziunea socială și pacea comunitară la nivel local și eparhial.

Întâlnirea a debutat cu cuvântul de deschidere al Înaltpreasfințitului Părinte Ioachim, care a subliniat importanța slujirii sociale în viața comunităților locale și rolul asistenței sociale ca lucrare a iubirii creștine în societatea contemporană: „De vreme ce Hristos Se atinge de viața noastră, în această existență pământească gustăm crâmpeie din viața de dincolo, din viața Împărăției lui Dumnezeu. Această realitate au trăit‑o cei mai adânci și mai profunzi mărturisitori ai vieții creștine, cei care au simțit în inima lor bucuria și puterea prezenței lui Hristos Cel viu.

Duminica trecută l‑am prăznuit pe Sfântul Nectarie din Eghina, vindecător și tămăduitor de boli. În lumina exemplului său, ne amintim că adevărata vindecare nu este doar a trupului, ci mai ales a sufletului, care se unește cu Dumnezeu prin credință și dragoste lucrătoare.

Cât privește Biserica noastră, ea are menirea de a se preocupa nu doar de mântuirea credincioșilor, ci și de viața lor socială, caritabilă și misionară. Statutul Bisericii nu se rezumă la slujirea liturgică, ci include și o prezență activă în lume, în viața concretă a oamenilor. Hristos Însuși este temeiul acestei slujiri”.

În continuare, pr. lect. univ. dr. Ilarion Mâță, președinte al Asociației „Sf. Voievod Ștefan cel Mare - Hârja” și consilier la Sectorului social‑filantropic al Arhiepiscopiei Romanului și Bacăului, a susținut o prezentare cu tema „Rolul asistenței sociale în pacea și dezvoltarea comunitară. Reflecții teologico‑sociale asupra implicării Bisericii și a profesioniștilor în procesul de construire a coeziunii comunitare”.

A urmat prezentarea Biancăi Negoiță, coordonator al centrelor pentru copii cu deficiențe și tineri din cadrul Ansamblului de servicii sociale Hârja, care a evidențiat rezultatele și impactul proiectului „Legături vindecătoare”, precum și perspectivele sale de sustenabilitate.

În continuarea evenimentului, Ramona Florea, reprezentantă a Consiliului Județean Bacău, a vorbit despre parteneriatul dintre instituția județeană, Asociația Hârja și furnizorii publici și privați de servicii sociale, accentuând importanța colaborării interinstituționale pentru binele comun.

Bune practici și exemple de succes

În cadrul secțiunii „Rolul asistenței sociale în dezvoltarea comunitară: bune practici”, au fost prezentate inițiative locale care au contribuit la sprijinirea persoanelor vulnerabile și la consolidarea comunităților:

Fundația de Sprijin Comunitar Bacău, prin Gabriela Achihăi, președinte;

Direcția de Asistență Socială Moinești, reprezentată deBogdan Petru Cehan, director, și Adela Fodor, șef Serviciu Asistență socială;

Asociația Down „Clopoțica” Onești, reprezentată de Claribela Coceangă‑Niță, președinte.

Activitate interactivă și networking

După sesiunile de prezentare, participanții au fost implicați într‑o activitate interactivă pe echipe, având ca temă „Legături strategice pentru vindecarea comunității” - un exercițiu de colaborare menit să evidențieze importanța parteneriatelor, a unității și a viziunii comune în abordarea problemelor sociale ale copiilor, vârstnicilor și familiilor aflate în dificultate.