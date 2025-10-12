Ziarul Lumina utilizează fişiere de tip cookie pentru a personaliza și îmbunătăți experiența ta pe Website-ul nostru. Te informăm că ne-am actualizat politicile pentru a integra în acestea și în activitatea curentă a Ziarului Lumina cele mai recente modificări propuse de Regulamentul (UE) 2016/679 privind protecția persoanelor fizice în ceea ce privește prelucrarea datelor cu caracter personal și privind libera circulație a acestor date. Înainte de a continua navigarea pe Website-ul nostru te rugăm să aloci timpul necesar pentru a citi și înțelege conținutul Politicii de Cookie. Prin continuarea navigării pe Website-ul nostru confirmi acceptarea utilizării fişierelor de tip cookie conform Politicii de Cookie. Nu uita totuși că poți modifica în orice moment setările acestor fişiere cookie urmând instrucțiunile din Politica de Cookie.
Cetatea Iașilor în sărbătoare: Sfânta Parascheva și Sfântul Grigorie Palama, purtați în rugăciune pe „Calea Sfinților”

Știri
Un articol de: Flavius Popa - 12 Octombrie 2025

Mii de persoane au luat parte în seara aceasta, 12 octombrie, la procesiunea tradițională oficiată cu prilejul hramului Mitropoliei Moldovei și Bucovinei. Mulțime de suflete au mers pe străzile din centrul Iașului împreună cu Înaltpreasfințitul Părinte Teofan, Mitropolitul Moldovei și Bucovinei, Înaltpreasfințitul Părinte Filoteos, Mitropolitul Tesalonicului, și Preasfințitul Părinte Nichifor Botoșăneanul, Episcop-vicar al Arhiepiscopiei Iașilor, aducând mulțumire Sfintei Cuvioase Parascheva și Sfântului Ierarh Grigorie Palama.

La mijlocul lunii octombrie, mii de ieşeni şi credincioși din toată țara, precum şi monahi şi preoţi atât din Mitropolia Moldovei şi Bucovinei, cât şi invitaţi din alte eparhii participă la tradiționala procesiune cu moaştele Sfintei Cuvioase Parascheva, denumită generic „Calea Sfinţilor”.

Preoții orașului, îmbrăcați în veșminte albe de sărbătoare, dimpreună cu mulțimea care a purtat în mâini icoane ale sfinților, candele, buchete de busuioc și flori, au format ceea ce, în fiecare an, s-a înrădăcinat la Iași ca fiind „Calea Sfinților”. Alături de Ocrotitoarea Moldovei, clericii au purtat pe umeri și racla cu un fragment din moaștele Sfântului Ierarh Grigorie Palama, adusă azi-noapte din Biserica Mitropolitană din Tesalonic.

În mireasmă de tămâie, în dangăt de clopot și cântări de tropare, procesiunea a pornit, în jurul orei 19:00, ca în fiecare an, din curtea Catedralei Mitropolitane, alaiul urmând traseul: Bulevardul „Ștefan cel Mare şi Sfânt” - Strada I. C. Brătianu - Strada Cuza-Vodă - Strada Armeană - Biserica „Sfântul Sava” - Strada Costache Negri - Mănăstirea „Sfinţii Trei Ierarhi”. Apoi, de pe pietonal, clerul și credincioșii au revenit la Catedrala Mitropolitană.

„Slavă lui Dumnezeu pentru toate! O seară frumoasă, simțim prezența lui Dumnezeu prin rugăciunile Sfintei Parascheva și ale Sfântului Grigorie Palama. Am remarcat o anumită cumințenie a credincioșilor, parcă mai multă seninătate pe chipul lor, semn că, chiar dacă sunt greutăți în viață, omul apreciază momentele de adâncime, de cuprindere, de înălțime. Nădăjduim în mila lui Dumnezeu că toți pelerinii se vor întoarce acasă cu bine după ce și-au împlinit dorința de a se reculege timp de o secundă în fața Sfintei Parascheva. Doamne ajută!, a mărturisit la finalul procesiunii IPS Părinte Mitropolit Teofan.

„Dumnezeu să binecuvânteze întregul popor român!”

„Vă mulțumesc și îmi exprim bucuria deosebită pentru prezența mea aici, la Iași, la această procesiune minunată, cu ocazia hramului Sfintei Cuvioase Parascheva. Dumnezeu să binecuvânteze pe arhipăstorul și părintele acestei eparhii, Părintele Mitropolit Teofan, pe Părintele Episcop Nichifor, pe toți clericii și părinții prezenți aici, psalții și cântăreții și pe toți credincioșii și pelerinii care cu evlavie și credință în Dumnezeu au urmat această procesiune. Și Dumnezeu să binecuvânteze în mod special întregul popor român. Ani mulți și binecuvântați!”, a spus și ierarhul grec, la final.

Prima oprire a avut loc în fața Maternității „Cuza Vodă” din Iași, a doua - în faţa Bisericii „Sfântul Sava”, iar a treia - în dreptul Mănăstirii „Sfinţii Trei Ierarhi”. În jurul orei 20:00, moaștele celor doi sfinți au fost așezate din nou spre închinare în baldachinul special amenajat în curtea Ansamblului Mitropolitan.


 

Citeşte mai multe despre:   Hramul Sfintei Cuvioase Parascheva de la Iași  -   Calea Sfinților  -   procesiune  -   IPS Teofan, Arhiepiscopul Iaşilor şi Mitropolitul Moldovei şi Bucovinei  -   PS Nichifor Botoșăneanul, Episcop-vicar al Arhiepiscopiei Iașilor
