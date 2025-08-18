Clipe de sărbătoare în ctitorii voievodale buzoiene

La finalul săptămânii trecute, două lăcașuri de închinare voievodale din județul Buzău și‑au cinstit ocrotitorii. Cu acest prilej, Sfânta Liturghie a fost săvârșită de Înaltpreasfințitul Părinte Ciprian, Arhiepiscopul Buzăului și Vrancei, înconjurat de un ales sobor de slujitori.

De sărbătoarea Adormirii Maicii Domnului, 15 august, Catedrala Voievodală din incinta Centrului eparhial de la Buzău și‑a sărbătorit hramul. Sfânta Liturghie a fost săvârșită de Înaltpreasfințitul Părinte Arhiepiscop Ciprian în istoricul lăcaș de cult ctitorit în anul 1649 de domnitorul Matei Basarab al Țării Românești. Din soborul slujitorilor care s‑au rugat alături de ierarh au făcut parte preoții Dan Necula și Paul‑Constantin Avram, consilieri eparhiali, părintele Vasile‑Alexandru Zotoiu, eclesiarhul Catedralei Voievodale, precum și alți slujitori.

După încheierea slujbei, Înaltpreasfinția Sa a rostit un cuvânt de învățătură în care a explicat că Adormirea Maicii Domnului nu reprezintă un sfârșit, ci mutarea ei cu trupul la cer, în slava Fiului său. În acest context, Părintele Arhiepiscop Ciprian a evidențiat rolul de mijlocitoare al Preasfintei Fecioare Maria între Dumnezeu și oameni, arătând că ea ascultă rugăciunile noastre și le poartă înaintea tronului ceresc.

Răspunsurile liturgice au fost oferite de psalții Catedralei Voievodale și de membrii Corului psaltic misionar „Sfântul Roman Melodul” al eparhiei.

Sâmbătă, 16 august, credincioșii din municipiul Râmnicu Sărat i‑au sărbătorit pe Sfinții Martiri Brâncoveni la Biserica „Adormirea Maicii Domnului” din centrul orașului. Cu prilejul celui de‑al doilea hram al lăcașului de cult, ridicat între anii 1691‑1697 de Sfântul Voievod Constantin Brâncoveanu și de spătarul Mihai Cantacuzino, unchiul său, Dumnezeiasca Liturghie a fost oficiată de Arhiepiscopul Buzăului și Vrancei.

Împreună cu ierarhul locului s‑au rugat părintele prof. Cristian‑Marius Dima, directorul Seminarului Teologic „Chesarie Episcopul” din Buzău, preoții Marius‑Daniel Ciobotă, Dan Necula și Mădălin‑Marius Alexe, consilieri eparhiali, părintele Cristian Asănache, protoiereu al Protoieriei Râmnicu Sărat, părintele paroh Gianin‑Cristian Oprea, precum și alți clerici. Corul psaltic misionar „Sfântul Roman Melodul” a oferit răspunsurile liturgice.

În predica adresată celor prezenți, Părintele Arhiepiscop Ciprian a evocat pilda de credință și jertfelnicie a Sfinților Martiri Brâncoveni care, în ziua de 15 august 1714, la praznicul Adormirii Maicii Domnului, au primit cununa muceniciei pentru refuzul de a renunța la credința ortodoxă. Înaltpreasfinția Sa a evidențiat personalitatea Sfântului Voievod Constantin Brâncoveanu, un domnitor luminat, apărător al Bisericii și promotor al culturii, care a știut să îmbine responsabilitățile de conducător cu trăirea autentică a valorilor creștine. La finalul Sfintei Liturghii, chiriarhul a oficiat slujba Parastasului pentru ctitorii, binefăcătorii și slujitorii sfântului lăcaș trecuți la cele veșnice.

În semn de apreciere pentru întreaga lucrare pastoral‑misionară, cultural‑educațională și administrativ‑gospodărească, părintele paroh Gianin‑Cristian Oprea, dirijor al Coralei „Preot Antofie Radu” a Catedralei Arhiepiscopale din Buzău și profesor de muzică la Seminarul Teologic buzoian, a fost hirotesit iconom stavrofor. De asemenea, Marița Suditu a primit Hrisovul de binecuvântare „Sfântul Mucenic Sava de la Buzău” cu insignă, precum și o icoană, ca semn de recunoștință pentru cei 42 de ani de activitate neîntreruptă la strana bisericii brâncovenești din Râmnicu Sărat, ne‑a transmis părintele Dragoș Olteanu, inspector eparhial.