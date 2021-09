Concertele din cadrul celei de-a 4-a ediții a Festivalului de Muzică Bizantină de la Iași se vor desfășura exclusiv on-line

Având în vedere contextul pandemic actual, panta ascendentă a cazurilor de îmbolnăviri și riscurile aferente adunărilor din jurul evenimentelor publice, echipa de organizare a Festivalului de Muzică Bizantină de la Iași (IBMF) a decis ca ediția a 4-a a Festivalului să se desfășoare în mediul on-line.

Rațiunea deciziei de ultimă oră a organizatorilor IBMF are în vedere evoluția pandemiei din ultimele zile, precum și restricțiile aferente.

„Deși ne-am dorit enorm să ne întâlnim față către față cu iubitorii cântului bizantin și am făcut eforturi considerabile în acest sens alături de partenerii noștri, evoluția pandemiei, precum și restricțiile rezultate, ne-au condus spre varianta de a transmite exclusiv on-line concertele acestei ediții, respectând întocmai programul prezentat dumneavoastră în toată această perioadă. Dezbaterea inaugurală, din seara de miercuri, 29 septembrie, ceremonia de deschidere, din dimineața zilei de joi, 30 septembrie, concertul susținut de participanții la atelierele de practică organizate sub bagheta d-lui prof. dr. Georgios Konstantinou, din după-amiaza zilei de sâmbătă, 2 octombrie, orele 13:00, precum și cele trei mari concerte, vor fi accesibile live pe paginile noastre de Facebook și YouTube”, se arată în comunicatul trimis de organizatorii festivalului.

Întâlnirile directe cu invitații IBMF vor fi posibile doar liturgic, în cadrul slujbelor, anume la Sfânta Liturghie și la slujba Privegherii, după cum se specifică în același comunicat: „Păstrăm posibilitatea întâlnirii directe cu invitații noștri, în cadrul slujbelor (Sfânta Liturghie și Privegherea). Publicul doritor va avea ocazia să-i asculte pe invitații noștri speciali în toate aceste momente, prin participarea la slujbele din biserică, precum și în mediul online. Mulțumim pe această cale sponsorilor și partenerilor noștri pentru sprijinul enorm oferit și vă mulțumim dumneavostră, publicul nostru spectator, pentru înțelegere, susținere și participare!

Ne vedem pe pagina de Facebook, în curând!”.

Cine sunt invitații celei de-a 4-a ediții IBMF

„Invitații din străinătate participă cu o serie de materiale înregistrate și realizate special pentru festival. Practic, ediția a patra înseamnă pentru noi o continuare a muncii depuse în ultimii doi ani, în care ne-am dedicat monahismului ortodox. În acest sens, avem invitate coruri de mănăstiri foarte importante. De asemenea, la nivel de noutate aș menționa faptul că, pentru prima dată, vom avea o dezbatere publică cu tema «Monahism și psalmodie», care va avea loc pe 29 septembrie, de la ora 19:00. O altă noutate este faptul că, pe parcursul acestui an, am desfășurat un concurs în mediul on-line, iar câștigătorii concursului vor fi invitați pe scenele evenimentelor noastre. Mi-ar plăcea să menționez că am lărgit comitetul științific și am introdus trei personalități foarte iubite din România: prof. univ. dr. Nicolae Gheorghiță de la Universitatea Națională de Muzică din București, conf. univ.dr. Irina Zamfira Dănilă și lect. univ. dr. Adrian Sârbu, ambii de la Universitatea de Arte «George Enescu» din Iași. Aș mai menționa faptul că avem un workshop, susținut de prof. dr. Georgios Konstantinou din Grecia, pe tema «Tehnica dirijorală a corului psaltic prin prisma tradiției orale și scrise». Domnul Konstantinou este un vechi și bun prieten al festivalului și este, totodată, membru în cadrul comitetului științific”, ne-a declarat Andreea Ogăraru, director executiv al Festivalului de Muzică Bizantină de la Iași.

Detalii despre cea de-a 4-a ediție a IBMF, precum și programul complet, puteți găsi pe site-ul festivalului precum și pe pagina de Facebook.