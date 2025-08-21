Conferință despre rolul duhovnicului în viața tinerilor în „Tabăra bucuriei”

În cadrul „Taberei bucuriei”, organizată de Episcopia Daciei Felix, părintele Marius Ciobanu, preot paroh al Bisericii „Sfântul Apostol Andrei” din Botoșani, a susținut marți seara, 19 august, conferința „Păstorul sufletului meu - rolul duhovnicului în viața mea”. La eveniment au fost prezenți Preasfințitul Părinte Ieronim, Episcopul Daciei Felix, tinerii beneficiari ai taberei, voluntari și coordonatori, precum și alți clerici și credincioși.

Conferința, care a avut rolul de a pune în lumină rolul duhovnicului în formarea duhovnicească a tinerilor, s‑a desfășurat în proximitatea Schitului Moneasa din județul Arad. Această întâlnire a făcut parte din programul formativ și duhovnicesc al taberei, oferind participanților ocazia de a se apropia mai mult de valorile credinței. A doua parte a conferinței a fost dedicată întrebărilor tinerilor și răspunsurilor venite din partea invitatului.

La finalul evenimentului, Preasfinția Sa i‑a îndemnat pe tineri să meargă cu încredere la duhovnic, să nu neglijeze Taina Spovedaniei și să țină cont de îndemnurile preotului duhovnic pentru a rămâne pe calea credinței și a crește duhovnicește. „Părintele Marius Ciobanu ne‑a prezentat un expozeu cu adevărat duhovnicesc și complet, astfel încât fiecare a putut să înțeleagă foarte bine ce înseamnă duhovnicia, ce înseamnă să trăim după voia lui Hristos, să ne luptăm cu neputințele noastre ca să ne curățăm, să dobândim iertarea lui Dumnezeu și, în final, viața veșnică”, a spus Părintele Episcop Ieronim.

La rândul său, părintele Marius Ciobanu a adăugat: „Am primit cu bucurie invitația de a participa la tabăra organizată de Eparhia Daciei Felix. Când împărtășești cuvântul lui Hristos, care este Viața vieții noastre, nu poți să ai decât multă bucurie. Atunci când prezinți învățături din înțelepciunea Sfinților Părinți și găsești un ecou în sufletele celor care te ascultă, bucuria este cu totul deplină. Am simțit în această seară că oamenii au nevoie de cuvânt. Găsim aceste învățături chiar și pe internet sau în alte medii, dar cuvântul direct și deschiderea sufletului către alte suflete au un impact hotărâtor asupra vieții noastre, atât vorbitori, cât și ascultători”.

Pe parcursul zilei de marți, cei 50 de tineri participanți au avut în program activități de creație artistică ce au constat în ateliere de pictură și de confecționat brățări și semne de carte personalizate. Totodată, după conferință, voluntarii au organizat activități de socializare și lucru în echipă pentru tineri. Toate activitățile au fost coordonate de cei șase voluntari de la ATOR Banatul de Munte, din Episcopia Caransebeșului.

Ziua de miercuri, a treia zi a taberei, a fost dedicată în totalitate activităților cu caracter non‑formal, educativ‑formative, pe subiecte de actualitate pentru tineri. A treia ediție a „Taberei Bucuriei” s‑a încheiat joi, 21 august, cu un moment festiv.