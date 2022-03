Tinerii din Sibiu au avut posibilitatea să se întâlnească duminică, 27 martie, cu părintele Vasile Ioana, parohul Bisericii „Sfântul Nicolae Dintr-o Zi” din Bucureşti. Părintele Vasile Ioana a susţinut conferinţa duhovnicească „Crucea tinereţii”, în Catedrala mitropolitană din Sibiu, iar apoi a avut un dialog cu sibienii în Aula „Mitropolit Ioan Meţianu” a Facultăţii de Teologie Ortodoxă „Sfântul Andrei Şaguna”.

Părintele Vasile Ioana a fost invitat la Sibiu de Organizaţia Tinerilor din Sibiu (OTS) pentru a le vorbi despre frumuseţea tinereţii, dar şi despre responsabilităţile pe care le au tinerii credincioşi în societatea de astăzi.

„Emoţii sfinte la Sibiu! Aici, cu dragostea şi cu binecuvântarea Înaltpreasfinţitului Părinte Laurenţiu, Mitropolitul Ardealului, şi cu dragostea tinerilor care sunt sub mâna binecuvântării Înaltpreasfinţiei Sale am primit invitaţia să vin pentru a le vorbi despre Crucea tinereţii, despre provocările acestei vârste şi despre cum ar putea să treacă tinerii peste provocările care vin către ei. Este un loc splendid, mă simt foarte bine, simt aici duhul părintelui Necula, care este atât de prezent aici, pentru că este atât de iubit de studenţi şi nu numai, de toţi românii, şi am venit la el acasă, cum şi el vine de multe ori la Bucureşti; este un schimb de dragoste. Ce este important este să-i hrănim pe tineri cu ceea ce au ei nevoie. Eu sunt vânzătoarea de la pâine, Pâinea este Hristos, doar oferim Pâinea celui care are nevoie! Hristos să ne hrănească pe toţi!”, a spus pr. Vasile Ioana.

Tinereţe şi credinţă

Conferinţa duhovnicească de la Sibiu face parte din manifestările OTS în perioada Postului Mare, prin care mari duhovnici şi personalităţi ale Bisericii noastre vin să vorbească tinerilor sibieni pe diferite teme.

„Părintele Vasile Ioana este o prezenţă vie care reuşeşte să pătrundă până la sufletul tinerilor, astfel că ne-am gândit să-l invităm să-i bucure şi pe tinerii din Sibiu. «Preotul influencer din Bucureşti», aşa cum este supranumit părintele Vasile Ioana, este o prezenţă des întâlnită atât în mediul online, cât şi la TV. Părintele reuşeşte să străbată barierele geografice şi să îmbrăţişeze întreaga ţară, astfel reuşind să propovăduiască Cuvântul cât mai multor oameni”, a spus preşedinta OTS, Ioana Şofîlcă.

În această săptămână, OTS va organiza şi evenimente în cadrul Campaniei „Eşti cât dăruieşti”, iar din banii strânşi vor fi sprijinite familii cu nevoi materiale.