Conferință preoțească în Arhiepiscopia Timișoarei

Data: 05 Noiembrie 2025

Marți, 4 noiembrie, au debutat conferințele preoțești din toamna acestui an în Arhiepiscopia Timișoarei, cu tema: „Anul comemorativ al duhovnicilor și mărturisitorilor ortodocși români din secolul al 20‑lea”.

Conferința, la care au participat preoții protopopiatelor Deta, Timișoara I și II, a fost prezidată de către Preasfințitul Părinte Paisie Lugojeanul, Episcop‑vicar al Arhiepiscopiei Timișoarei, și s‑a desfășurat în Biserica „Nașterea Maicii Domnului” a Parohiei Iosefin din Timișoara. Preasfinția Sa a fost însoțit de părintele Ionel Popescu, vicar eparhial, părinții protopopi Zaharia Pereș, Caius Andrașoni și Ciprian Boșca.

Referatele cu privire la tema Anului omagial au fost susținute de preoții Ionele‑Cătălin Eugen, de la Parohia Hodoni, Petrică‑Zaharia Ghimboașă, de la Parohia Giarmata‑Mare, și Florin Groza, de la Parohia Jebel, județul Timiș.

Părintele protopop Zaharia Pereș, de la Protopopiatul Timișoara I, a mulțumit Înaltpreasfințitului Părinte Ioan, Mitropolitul Banatului, pentru binecuvântarea acordată celor trei protopopiate de a fi împreună la această conferință, și Preasfințitului Părinte Paisie Lugojeanul pentru prezența la lucrările conferinței.

Părintele vicar eparhial Ionel Popescu a subliniat importanța temei anului comemorativ pentru preoții și credincioșii bănățeni și a făcut referire la contextul politic ostil în care au slujit duhovnicii și mărturisitorii creștin‑ortodocși - ierarhi, preoți, monahi ‑ în secolul trecut. Părintele vicar a prezentat, de asemenea, cifre concrete cu slujitorii Bisericii și credincioșii persecutați, arestați și întemnițați de autoritățile comuniste ale vremii.

Preasfințitul Părinte Paisie Lugojeanul a transmis cuvântul de binecuvântare din partea Înaltpreasfințitului Părinte Ioan, Mitropolitul Banatului, și apoi i‑a invitat pe cei ce au fost desemnați să susțină referatele pe marginea cărora au luat cuvântul mai mulți preoți și, la final, Preasfinția Sa.

„Conferința semestrială de toamnă ținută la Timișoara a fost urmărită cu mare interes și cu folos duhovnicesc de către preoții participanți și a constituit un prilej de a cunoaște mai îndeaproape slujirea, învățăturile și sfințenia vieții duhovnicilor și mărturisitorilor trăitori în veacul al 20‑lea, unii dintre aceștia primind cununa muceniciei”, ne‑a transmis pr. Zaharia Pereș.

 

