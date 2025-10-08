Conferința preoțească semestrială de toamnă în Protopopiatul Arad

Preoții de la parohiile arondate Protopopiatului Arad au participat luni, 6 octombrie, la conferința semestrială ce a avut loc în aula Facultății de Teologie Ortodoxă „Ilarion V. Felea” a Universității „Aurel Vlaicu” din Arad.

La eveniment au participat Înaltpreasfințitul Părinte Timotei, Arhiepiscopul Aradului, și Preasfințitului Părinte Emilian Crișanul, Episcop‑vicar al Arhiepiscopiei Aradului. Lucrările au început cu slujba de Te Deum, oficiată în paraclisul universitar al facultății.

În deschidere, părintele protopop Flavius Petcuț a salutat audiența, evidențiind bucuria reunirii preoților din Protopopiatul Arad, mulțumindu‑le ierarhilor și preoților pentru prezență. În cuvântul său, părintele protoiereu a evidențiat câteva aspecte privitoare la tematica Anului comemorativ al Patriarhiei Române, apreciind implicarea corpului profesoral al Facultății de Teologie Ortodoxă din Arad în numeroasele și importantele evenimente care au pus și mai mult în lumină personalitatea Părintelui Ilarion Felea. A fost apreciat efortul imens depus pentru reeditarea operei acestuia, fiind perceput nu doar ca o responsabilitate academică, ci dincolo de aceasta, ca o dovadă de iubire față de Sfântul Preot Mucenic Ilarion.

Părintele prof. dr. Cristinel Ioja, decanul Facultății de Teologie Ortodoxă din Arad, a susținut o conferință dedicată canonizării teologului arădean, intitulată „Sfântul Preot Mucenic Ilarion Felea - Pastorație și misiune în Episcopia Aradului”, vorbindu‑le preoților despre cele 10 volume apărute deja, care fac parte din colecția „Sfântul Preot Mucenic Ilarion Felea - Opere complete”. Astfel, a arătat faptul că proclamarea canonizării reprezintă o împlinire pentru Arhiepiscopia Aradului. În continuare, părintele decan a subliniat șapte direcții prezente în opera și lucrarea preoțească a Părintelui Felea: pastoraţia și misiunea prin Liturghie și predică, prin cultură, prin cultura teologică, prin publicațiile de popularizare a credinței, prin catehizare, prin asociațiile ortodoxe, prin presa laică.

Înaltpreasfințitul Părinte Arhiepiscop Timotei l‑a felicitat pe părintele decan și corpul profesoral al facultății pentru cele prezentate în conferință și concretizate în retipărirea operei Părintelui Ilarion Felea. În plus, a evocat mărturii proprii despre conexiunea avută cu Părintele Felea, atât cu ocazia mutării moaștelor Sfântului Ierarh Iosif de la Partoș, cât și cu reverberațiile operei și personalității sale în aria teologiei românești.

Părintele consilier eparhial Iulian Lehaci a prezentat câteva aspecte administrative din domeniul economic, iar părintele inspector eparhial Tiberiu Ardelean a făcut unele recomandări în raport cu modalitățile de interacțiune a preoților pe rețelele de socializare care să fie sub semnul bunei‑cuviințe.

Părintele protopop Flavius Petcuț a mulțumit tuturor pentru prezență, dorindu‑le spor bun în slujirea pastorală viitoare, invitând parohiile pentru achiziționarea acestor volume editate de Facultatea de Teologie, ca un gest de pietate față de bogata moștenire teologică a Părintelui Felea.