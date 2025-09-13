Ziarul Lumina utilizează fişiere de tip cookie pentru a personaliza și îmbunătăți experiența ta pe Website-ul nostru. Te informăm că ne-am actualizat politicile pentru a integra în acestea și în activitatea curentă a Ziarului Lumina cele mai recente modificări propuse de Regulamentul (UE) 2016/679 privind protecția persoanelor fizice în ceea ce privește prelucrarea datelor cu caracter personal și privind libera circulație a acestor date. Înainte de a continua navigarea pe Website-ul nostru te rugăm să aloci timpul necesar pentru a citi și înțelege conținutul Politicii de Cookie. Prin continuarea navigării pe Website-ul nostru confirmi acceptarea utilizării fişierelor de tip cookie conform Politicii de Cookie. Nu uita totuși că poți modifica în orice moment setările acestor fişiere cookie urmând instrucțiunile din Politica de Cookie.
Debutul hramului parohiei bucureștene „Sfântul Vasile cel Mare”-Victoria

Știri
Un articol de: Radu Mihai Sâmbeteanu - 13 Septembrie 2025

La Biserica „Sfântul Vasile cel Mare”-Victoria, Protoieria Sector 1 Capitală, a avut loc ieri, 12 septembrie, în contextul serbării hramului bisericii-gazdă, conferința intitulată „Itinerarul filocalic al vieții Sfântului Dumitru Stăniloae”. Invitat să vorbească despre viaţa şi opera Sfântului Preot Mărturisitor Dumitru Stăniloae a fost părintele conf. dr. Gheorghe Holbea de la Facultatea de Teologie Ortodoxă „Justinian Patriarhul” din București. De asemenea, au fost aduse spre închinare moaștele Sfântului Gheorghe de la Cernica de către o delegaţie condusă de părintele arhimandrit Vasile Pîrjol, starețul mănăstirii ilfovene.

Ziua a debutat cu săvârșirea Utreniei și a Sfintei Liturghii de către un sobor de preoți și diaconi, sub protia părintelui Victor Lucian Georgescu, protopopul Protoieriei Sector 1 Capitală. În continuare, în cadrul conferinței, părintele Gheorghe Holbea a expus cele mai importante aspecte din viața Sfântului Preot Mărturisitor Dumitru Stăniloae. Totodată, au fost accentuate și   contribuțiile sfântului atât asupra teologiei universale, cât și a celei românești. La sfârșit, părintele protopop Victor Lucian Georgescu a mulțumit părintelui Gheorghe Holbea pentru bogatul cuvânt rostit clericilor și credincioșilor prezenți la acest eveniment pastoral și tuturor celor care au contribuit la buna desfășurare a acestuia.

După conferință a avut loc un moment liturgic în cadrul căruia a fost primit sfântul odor de la Mănăstirea Cernica, adus de o delegație condusă de părintele stareţ Vasile Pîrjol. Cinstitele moaște au fost așezate în interiorul sfântului lăcaș bucureștean, spre închinarea tuturor pelerinilor și credincioșilor prezenți.

          

Citeşte mai multe despre:   Parohia Sfântul Vasile cel Mare - Victoria  -   conferinta
