Debutul hramului parohiei bucureștene „Sfântul Vasile cel Mare”-Victoria

La Biserica „Sfântul Vasile cel Mare”-Victoria, Protoieria Sector 1 Capitală, a avut loc ieri, 12 septembrie, în contextul serbării hramului bisericii-gazdă, conferința intitulată „Itinerarul filocalic al vieții Sfântului Dumitru Stăniloae”. Invitat să vorbească despre viaţa şi opera Sfântului Preot Mărturisitor Dumitru Stăniloae a fost părintele conf. dr. Gheorghe Holbea de la Facultatea de Teologie Ortodoxă „Justinian Patriarhul” din București. De asemenea, au fost aduse spre închinare moaștele Sfântului Gheorghe de la Cernica de către o delegaţie condusă de părintele arhimandrit Vasile Pîrjol, starețul mănăstirii ilfovene.

Ziua a debutat cu săvârșirea Utreniei și a Sfintei Liturghii de către un sobor de preoți și diaconi, sub protia părintelui Victor Lucian Georgescu, protopopul Protoieriei Sector 1 Capitală. În continuare, în cadrul conferinței, părintele Gheorghe Holbea a expus cele mai importante aspecte din viața Sfântului Preot Mărturisitor Dumitru Stăniloae. Totodată, au fost accentuate și contribuțiile sfântului atât asupra teologiei universale, cât și a celei românești. La sfârșit, părintele protopop Victor Lucian Georgescu a mulțumit părintelui Gheorghe Holbea pentru bogatul cuvânt rostit clericilor și credincioșilor prezenți la acest eveniment pastoral și tuturor celor care au contribuit la buna desfășurare a acestuia.

După conferință a avut loc un moment liturgic în cadrul căruia a fost primit sfântul odor de la Mănăstirea Cernica, adus de o delegație condusă de părintele stareţ Vasile Pîrjol. Cinstitele moaște au fost așezate în interiorul sfântului lăcaș bucureștean, spre închinarea tuturor pelerinilor și credincioșilor prezenți.