Deshumarea moștelor Sfântului Cuvios Calistrat de la Timișeni și Vasiova

Sfântul Cuvios Calistrat de la Timișeni și Vasiova, recent canonizat de Sfântul Sinod al Bisericii Ortodoxe Române, a fost deshumat marți, 11 martie, la Mănăstirea „Sfântul Proroc Ilie Tesviteanul”-Vasiova din Episcopia Caransebeșului, județul Caraș-Severin.

Slujba specială a fost oficiată de Preasfințitul Părinte Lucian, Episcopul Caransebeșului, iar răspunsurile au fost date de Grupul psaltic „Ethos” al Episcopiei Caransebeșului.

După ce sfintele moaște au fost scoase din cimitirul de lângă biserica principală a mănăstirii, ele au fost duse în paraclisul de iarnă unde a fost oficiată în continuare rânduiala specială la acest moment. Au participat preoți și monahi din Episcopia Caransebeșului, dar și mai mulți credincioși.

„Bucuria noastră este deplină că în Postul Mare săvârșim această rânduială deosebită. Sfântul Calistrat s‑a născut în 15 martie 1900 și a trecut la cele veșnice în 10 mai 1975. Iată, cu patru zile înainte de ziua sa de naștere am săvârșit aici la Mănăstirea Vasiova această slujbă cu totul deosebită și unică, mai ales pentru noi cei din zona Banatului. Ne bucurăm foarte mult că Banatul mai are un ocrotitor, un mijlocitor înaintea tronului Preasfintei Treimi, pe Sfântul Cuvios, duhovnic și slujitor Calistrat Bobu. Alături de Sfântul Ierarh Iosif cel Nou de la Partoș, de Sfântul Proroc Ilie Tesviteanul, Cuviosul Calistrat va mijloci din acest an pentru clerul și poporul binecredincios din Mitropolia Banatului înaintea Atotputernicului Dumnezeu”, a afirmat Preasfințitul Părinte Episcop Lucian.

Sfântul Calistrat a fost canonizat de Sfântul Sinod al Bisericii Ortodoxe Române în ședința sa din 11‑12 iulie 2024. „Proclamarea canonizării locale va avea loc de ziua Sfântului Proroc Ilie Tesviteanul, 20 iulie, hramul principal al acestei sfinte mănăstiri. Este foarte important să subliniem faptul că Părintele Calistrat Bobu a fost un om al rugăciunii și al slujirii, un om al mărturisirii și un om care îi asculta cu multă dragoste pe toți credincioșii. A fost cunoscut și recunoscut în Banat ca mare duhovnic și îndrumător al credincioșilor. A slujit peste 25 de ani aici la Bocșa Vasiova, dar și în alte mănăstiri din Mitropolia Banatului, și anume la Timișeni, la Săraca și la Partoș. Părintele Calistrat Bobu a fost înmormântat în spatele Altarului bisericii pentru că așa a lăsat să fie înmormântat lângă sfântul Altar, deoarece aici își petrecea foarte mult timp, atât la sfintele slujbe, cât și între slujbe stătea și se ruga îndelung”, a mai spus Episcopul Caransebeșului.

Sfântul Cuvios Calistrat de la Timișeni și Vasiova (1900-1975), de loc din Burdujeni (Suceava), a fost cu metania din Mănăstirea Sihăstria. În anul 1942 a fost trimis preot misionar în Banat, unde a întemeiat Mănăstirea Timișeni și a înnoit viața monastică de la Săraca, Partoș și Vasiova.

Timp de 33 de ani, Părintele Calistrat a fost o făclie mereu aprinsă pentru călugării și credincioșii din Banat. Pentru smerenia și blândețea inimii lui, a primit de la Dumnezeu darul vindecării și al izgonirii duhurilor necurate dintre oameni.

A trecut la Domnul în ziua de Paști a anului 1975. Ziua de pomenire este 10 mai.