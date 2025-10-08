Ziarul Lumina utilizează fişiere de tip cookie pentru a personaliza și îmbunătăți experiența ta pe Website-ul nostru. Te informăm că ne-am actualizat politicile pentru a integra în acestea și în activitatea curentă a Ziarului Lumina cele mai recente modificări propuse de Regulamentul (UE) 2016/679 privind protecția persoanelor fizice în ceea ce privește prelucrarea datelor cu caracter personal și privind libera circulație a acestor date. Înainte de a continua navigarea pe Website-ul nostru te rugăm să aloci timpul necesar pentru a citi și înțelege conținutul Politicii de Cookie. Prin continuarea navigării pe Website-ul nostru confirmi acceptarea utilizării fişierelor de tip cookie conform Politicii de Cookie. Nu uita totuși că poți modifica în orice moment setările acestor fişiere cookie urmând instrucțiunile din Politica de Cookie.
Discuții despre duhovnicie și filantropie la o conferință preoțească

Știri
Un articol de: Pr. Sorin-Grigore Vulcănescu - 08 Octombrie 2025

Conferința preoțească de toamnă a clericilor din Protoieria Craiova Sud, județul Dolj, a avut loc luni, 6 octombrie.  Evenimentul a început cu săvârșirea Sfintei Liturghii la Catedrala Mitropolitană din Craiova de un sobor de preoți şi diaconi. A fost săvârșită și slujba de pomenire pentru preoții și cântăreții bisericești din această protoierie trecuți la Domnul.

Lucrările conferinței s‑au desfășurat în sala de festivităţi a Centrului preoțesc „Renașterea” din Craiova și au fost prezidate de Înaltpreasfințitul Părinte Irineu, Mitropolitul Olteniei. În deschidere, părintele protoiereu Aurel Gușețelu a adresat un cuvânt de mulțumire ierarhului și tuturor  clericilor prezenți.

A urmat prezentarea referatului „Anul comemorativ al duhovnicilor și mărturisitorilor ortodocși români din secolul al 20‑lea”, de pr. Cristian‑Ilie Croitoriu, slujitor la Biserica „Izvorul Tămăduirii”-Dăbuleni I.

În cuvântul de învățătură rostit, Părintele Mitropolit Irineu a vorbit despre slujirea de duhovnic a preotului: „Duhovnicia este lucrare a preotului, iar viața duhovnicească este într‑un alt registru. Prima se dă prin rugăciune, iar cea de‑a doua ne privește pe fiecare în chip deosebit. Noi am dorit să fim preoți, slujitori ai Tainelor lui Dumnezeu, să fim aproape de Mântuitorul nostru Iisus Hristos. Preotul este cel mai aproape de El; prin mâinile sale, Hristos lucrează, și preotul împlinește voia Sa”.

De asemenea, Înaltpreasfinția Sa a vorbit despre sfinții canonizați în Biserica Ortodoxă Română în anul 2025.  Corul preoților din protoierie, dirijat de pr. lect. univ. dr. Adrian Mazilița, a interpretat troparul Sfântului Cuvios Visarion de la Lainici și al Sfântului Cuvios Gherasim de la Tismana.

La finalul întâlnirii, au fost prezentate două proiecte desfășurate în parteneriat de Arhiepiscopia Craiovei și Compania de asigurări ASIROM: Caravana medicală „Sfântul Nicodim”, destinată sprijinirii sănătății membrilor comunităților parohiale din Mitropolia Olteniei; programul de asigurare medicală privată pentru preoți și membrii familiilor acestora, inițiativă menită să ofere sprijin concret clericilor eparhiei.

 

