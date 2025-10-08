Discuții despre duhovnicie și filantropie la o conferință preoțească

Conferința preoțească de toamnă a clericilor din Protoieria Craiova Sud, județul Dolj, a avut loc luni, 6 octombrie. Evenimentul a început cu săvârșirea Sfintei Liturghii la Catedrala Mitropolitană din Craiova de un sobor de preoți şi diaconi. A fost săvârșită și slujba de pomenire pentru preoții și cântăreții bisericești din această protoierie trecuți la Domnul.

Lucrările conferinței s‑au desfășurat în sala de festivităţi a Centrului preoțesc „Renașterea” din Craiova și au fost prezidate de Înaltpreasfințitul Părinte Irineu, Mitropolitul Olteniei. În deschidere, părintele protoiereu Aurel Gușețelu a adresat un cuvânt de mulțumire ierarhului și tuturor clericilor prezenți.

A urmat prezentarea referatului „Anul comemorativ al duhovnicilor și mărturisitorilor ortodocși români din secolul al 20‑lea”, de pr. Cristian‑Ilie Croitoriu, slujitor la Biserica „Izvorul Tămăduirii”-Dăbuleni I.

În cuvântul de învățătură rostit, Părintele Mitropolit Irineu a vorbit despre slujirea de duhovnic a preotului: „Duhovnicia este lucrare a preotului, iar viața duhovnicească este într‑un alt registru. Prima se dă prin rugăciune, iar cea de‑a doua ne privește pe fiecare în chip deosebit. Noi am dorit să fim preoți, slujitori ai Tainelor lui Dumnezeu, să fim aproape de Mântuitorul nostru Iisus Hristos. Preotul este cel mai aproape de El; prin mâinile sale, Hristos lucrează, și preotul împlinește voia Sa”.

De asemenea, Înaltpreasfinția Sa a vorbit despre sfinții canonizați în Biserica Ortodoxă Română în anul 2025. Corul preoților din protoierie, dirijat de pr. lect. univ. dr. Adrian Mazilița, a interpretat troparul Sfântului Cuvios Visarion de la Lainici și al Sfântului Cuvios Gherasim de la Tismana.

La finalul întâlnirii, au fost prezentate două proiecte desfășurate în parteneriat de Arhiepiscopia Craiovei și Compania de asigurări ASIROM: Caravana medicală „Sfântul Nicodim”, destinată sprijinirii sănătății membrilor comunităților parohiale din Mitropolia Olteniei; programul de asigurare medicală privată pentru preoți și membrii familiilor acestora, inițiativă menită să ofere sprijin concret clericilor eparhiei.