Doamna Tasia Nica, mama PS Părinte Emilian Crișanul, a fost înmormântată la Berezeni, Huși

Data: 17 Oct, 2021

În după-amiaza zilei de duminică, 17 octombrie 2021, în Parohia Berezeni, Protopopiatul Huși, a avut loc slujba de Înmormântare a doamnei Tasia Nica, mama Preasfințitului Părinte Emilian Crișanul, Episcop vicar al Arhiepiscopiei Aradului, originar din această localitate.

Slujba de Înmormântare a fost oficiată de Preasfințitul Părinte Ignatie, Episcopul Hușilor, și de Preasfințitul Părinte Timotei Prahoveanul, Episcop-vicar al Arhiepiscopiei Bucureștilor, înconjurați de un numeros sobor de preoți și diaconi, din Arhiepiscopia Bucureștilor, Arhiepiscopia Iașilor, Arhiepiscopia Aradului și Episcopia Hușilor.

Preafericitul Părinte Patriarh Daniel a transmis un mesaj de condoleanțe, în care a afirmat că mama Preasfințitului Părinte Emilian Crișanul a fost un model luminos de mamă creștină. Mesajul a fost citit de părintele vicar patriarhal Paisie Teodorescu:

În cuvântul rostit, Preasfințitul Părinte Timotei, Episcop-vicar al Arhiepiscopiei Bucureștilor, a caracterizat-o pe doamna Tasia Nica drept o mamă iubitoare, luptătoare, harnică și primitoare: „Această mamă iubitoare a căutat să arunce sămânța învățăturii și a dragostei ei în pământ bun și probabil că toate aceste cuvinte ale învățăturii ei au făcut rod însutit. Drumul ei la biserică, dragostea insuflată copiilor, mai ales fiului ei, toate vorbesc de iubirea unei mame adevărate pe care Biserica s-a bizuit mereu și pe care se va bizui încă. Doamna Tasia Nica a avut multe daruri: a fost luptătoare, harnică și primitoare”.

„Ceea ce mi-a rămas mie, ca trăsătură predominantă, pe care am citit-o în sufletul mamei Părintelui Episcop Emilian, a fost capacitatea de a da speranță”

La rândul său, Părintele Episcop Ignatie a amintit de atitudinea creștină în fața trecerii din această lume și despre modul în care i-a rămas întipărit chipul mamei Preasfințitului Emilian: „Rămân în urma noastră lumina faptelor bune, rămâne dragostea pe care am împărtășit-o, rămâne tot ceea ce a fost minunat, dar în același timp, dacă nu am avut grijă de sufletul nostru, vor rămâne și faptele rele. Cu acestea ne vom duce înaintea lui Hristos și la Judecata de Apoi, și ne vom da toate măștile jos.

Să luăm aminte, cu mai multă stare de trezvie, cum ne trăim viața, cum înmulțim faptele bune, lumina, dragostea, față de cei din jurul nostru. Ceea ce mi-a rămas mie ca trăsătură predominantă, pe care am citit-o în sufletul mamei Părintelui Episcop Emilian, a fost capacitatea de a da speranță. Am simțit că are această resursă de optimism, de curaj și putere de a remonta lucrurile când ele erau pe cale de a se risipi. E atât de important pentru o mamă să aibă această resursă pentru copiii ei. Așa am perceput-o, din puțina mea interacțiune pe doamna Tasia.

Îi suntem alături Preasfințitului Părinte Emilian în aceste momente, familiei și tuturor celor care au cunoscut-o. Din partea Înaltpreasfințitului Părinte Mitropolit Teofan, un gând de compasiune, de rugăciune și de dragoste, în primul rând față de Părintele Episcop Emilian, cât și față de familia Preasfinției Sale. ”

Mesaje de condoleanțe au fost transmise și din partea IPS Părinte Casian, Arhiepiscopul Dunării de Jos, IPS Părinte Timotei, Arhiepiscopul Aradului, și PS Lucian, Episcopul Caransebeșului.