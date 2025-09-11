Expoziția „Artă în detenție - oameni, emoții, culoare” la Mănăstirea Antim din București

La Mănăstirea Antim din București a avut loc, în data de 11 septembrie 2025, expoziția intitulată „Artă în detenție - oameni, emoții, culoare”, eveniment cultural și spiritual ce a reunit lucrări realizate de persoanele private de libertate în cadrul atelierelor de creație artistică derulate în penitenciare. Manifestarea a fost organizată de Penitenciarul București-Rahova, în parteneriat cu alte șase unități penitenciare din țară: București-Jilava, Găești, Giurgiu, Ploiești, Penitenciarul de femei Târgșor și Penitenciarul Constanța - Poarta Albă.

Preasfințitul Părinte Varlaam Ploieșteanul, Episcop-vicar patriarhal, delegatul Preafericitului Părinte Patriarh Daniel, a subliniat importanța acestor activități culturale și spirituale desfășurate împreună cu persoanele private de libertate. În cuvântul său, ierarhul i-a îndemnat pe cei prezenți să-l aibă ca model de smerenie, jertfă și dăruire pe Sfântul Cuvios Sofian de la Antim, care, prin talentul său artistic și prin răbdarea și puterea credinței, a reușit să transforme suferința detenției în prilej de întărire spirituală și de apropiere de Dumnezeu.

,,Viața și exemplul Sfântului Cuvios Mărturisitor Sofian de la Antim ne arată că, prin credință, răbdare și cultivarea frumosului, omul poate birui încercările și poate descoperi adevărata libertate interioară, cea în Hristos. El a fost nu doar un mare artist, un pictor de biserici și mănăstiri atât din țară, cât și din străinătate, ci și un mare duhovnic, cunoscut și ca duhovnicul Bucureștiului. Deși a trecut prin anii grei ai prigoanei comuniste, părintele Sofian a transformat suferința temniței într-o școală a răbdării și a apropierii de Dumnezeu. Harul rugăciunii, sensibilitatea artistică și smerenia l-au făcut să devină un adevărat sprijin duhovnicesc pentru mii de credincioși aflați în încercările vieții. În același spirit, aceste activități culturale și artistice desfășurate de persoanele private de libertate au un rol deosebit de important. Ele ajută la reculegere, la redescoperirea frumuseții vieții și a libertății, la sensibilizarea sufletului și la orientarea spre bine și frumos. Prin asemenea inițiative, cei aflați în detenție au posibilitatea de a-și valorifica talentele, de a se regăsi pe ei înșiși și de a se pregăti pentru reintegrarea în familie și în societate”.

Părintele dr. Cristian Antonescu, coordonator al preoților capelani din cadrul Administrației Naționale a Penitenciarelor, a subliniat că activitatea de la Mănăstirea Antim sprijină reintegrarea persoanelor private de libertate și îi ajută să se apropie mai mult de Biserică. „Activitatea de la Mănăstirea Antim nu doar sprijină reintegrarea persoanelor private de libertate, ci le oferă și o cale de apropiere spirituală de Biserică, prin artă, reflecție și cultivarea valorilor morale. Prin implicarea în aceste activități, deținuții învață să-și canalizeze răbdarea și energia în mod constructiv, să-și cunoască mai bine sufletul și să descopere frumusețea interiorului lor. Fiecare lucrare artistică realizată devine o mărturie a efortului, a dedicării și a posibilității de transformare personal”.

De asemenea, părintele capelan Constantin Cătălin Caucă, slujitor la Capela „Sfântul Apostol Andrei” a Penitenciarului Rahova, a arătat importanța unei astfel de inițiative. „Mulțumim Preafericitului Părinte Patriarh Daniel, care și de această dată și-a arătat părinteasca grijă față de persoanele private de libertate. Această atenție a stat la baza expoziției «Artă în detenție - oameni, emoții, culoare», unde sunt prezentate lucrări realizate de deținuți din șapte unități penitenciare, în cadrul atelierelor ocupaționale. Fiecare lucrare reflectă emoțiile, trăirile și speranțele autorilor, oferindu-le un moment de libertate interioară și un mijloc de reconectare cu Dumnezeu. Picturile religioase și icoanele expuse transmit lumina și sfințenia sfinților și a Mântuitorului, devenind o pârghie în procesul lor de îndreptare și reintegrare. Ne bucurăm că Mănăstirea Antim răspunde cu dragoste și grijă pastorală, oferind un cadru de comuniune și reflecție”, a spus părintele capelan Constantin Cătălin Caucă.

Printre vorbitori s-a numărat și Alexandru Vasile Huică, comisar de poliție penitenciară și director adjunct al Departamentului de Reintegrare Socială din cadrul Penitenciarului București-Rahova, care a precizat importanța acestei inițiative. ,,Ne bucurăm să fim astăzi aici, într-un loc aparte, care oferă nu doar un cadru frumos, ci și o atmosferă de reflecție și comuniune. Această expoziție ne permite să descoperim talentele și eforturile persoanelor private de libertate, să apreciem răbdarea și creativitatea lor și să recunoaștem importanța activităților culturale și spirituale în procesul de reintegrare socială. Fiecare lucrare expusă vorbește despre emoții, speranță și dorința de transformare, iar acest eveniment reafirmă rolul Bisericii și al comunității penitenciare în sprijinirea oamenilor aflați în detenție”.