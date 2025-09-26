Ziarul Lumina utilizează fişiere de tip cookie pentru a personaliza și îmbunătăți experiența ta pe Website-ul nostru. Te informăm că ne-am actualizat politicile pentru a integra în acestea și în activitatea curentă a Ziarului Lumina cele mai recente modificări propuse de Regulamentul (UE) 2016/679 privind protecția persoanelor fizice în ceea ce privește prelucrarea datelor cu caracter personal și privind libera circulație a acestor date. Înainte de a continua navigarea pe Website-ul nostru te rugăm să aloci timpul necesar pentru a citi și înțelege conținutul Politicii de Cookie. Prin continuarea navigării pe Website-ul nostru confirmi acceptarea utilizării fişierelor de tip cookie conform Politicii de Cookie. Nu uita totuși că poți modifica în orice moment setările acestor fişiere cookie urmând instrucțiunile din Politica de Cookie.
Hramul Așezământului pentru copii orfani din Dorolea

Știri
Un articol de: Darius Echim - 26 Septembrie 2025

În ziua pomenirii Sfântului Cuvios Siluan Athonitul, miercuri, 24 septembrie, Înaltpreasfinţitul Părinte Andrei, Arhiepiscopul Vadului, Feleacului și Clujului și Mitropolitul Clujului, Maramureșului și Sălajului, a slujit la Așezământul social pentru copii orfani „Sfântul Siluan Athonitul” din Dorolea, județul Bistrița‑Năsăud, care se află în stadiu de construcție.

Cu prilejul hramului, în biserica așezământului, Mitropolitul Andrei a săvârşit Sfânta Liturghie, în prezența oficialităților locale și județene, precum și a numeroși credincioși, ctitori, binefăcători și susținători ai proiectului social.

Ierarhul a rostit un cuvânt de învățătură în care ne-a îndemnat să urmăm modelul de credință al Sfântului Cuvios Siluan Athonitul, pornind de la îndemnul Sfântului Apostol Pavel: „Aduceți‑vă aminte de mai‑marii voștri, care v‑au grăit vouă cuvântul lui Dumnezeu; priviți cu luare‑aminte cum și‑au încheiat viața și urmați‑le credința” (Evrei 13,7).

În duhul învățăturii Sfântului Siluan, ierarhul i‑a chemat pe credincioși să‑și iubească vrăjmașii asemenea celor apropiați și să‑I mulțumească lui Dumnezeu nu doar pentru bucurii, ci și pentru necazuri, pentru ca astfel să poată primi și păstra harul Duhului Sfânt.

Părintele Mitropolit Andrei a apreciat lucrarea filantropică de ridicare a acestui așezământ pentru copii orfani și le‑a reamintit părinților și bunicilor importanța educației religioase a celor mici, subliniind că aceasta este esențială atât pentru viața și mântuirea lor, cât și pentru viitorul societății de mâine.

La chinonic, un grup de credincioase din Parohia Salva, județul Bistrița‑Năsăud, a interpretat pricesne. Părintele stareț Chiril Zăgrean a mulțumit ierarhului și tuturor celor care ajută la construirea așezământului.

 

