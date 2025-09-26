Hramul Așezământului pentru copii orfani din Dorolea

În ziua pomenirii Sfântului Cuvios Siluan Athonitul, miercuri, 24 septembrie, Înaltpreasfinţitul Părinte Andrei, Arhiepiscopul Vadului, Feleacului și Clujului și Mitropolitul Clujului, Maramureșului și Sălajului, a slujit la Așezământul social pentru copii orfani „Sfântul Siluan Athonitul” din Dorolea, județul Bistrița‑Năsăud, care se află în stadiu de construcție.

Cu prilejul hramului, în biserica așezământului, Mitropolitul Andrei a săvârşit Sfânta Liturghie, în prezența oficialităților locale și județene, precum și a numeroși credincioși, ctitori, binefăcători și susținători ai proiectului social.

Ierarhul a rostit un cuvânt de învățătură în care ne-a îndemnat să urmăm modelul de credință al Sfântului Cuvios Siluan Athonitul, pornind de la îndemnul Sfântului Apostol Pavel: „Aduceți‑vă aminte de mai‑marii voștri, care v‑au grăit vouă cuvântul lui Dumnezeu; priviți cu luare‑aminte cum și‑au încheiat viața și urmați‑le credința” (Evrei 13,7).

În duhul învățăturii Sfântului Siluan, ierarhul i‑a chemat pe credincioși să‑și iubească vrăjmașii asemenea celor apropiați și să‑I mulțumească lui Dumnezeu nu doar pentru bucurii, ci și pentru necazuri, pentru ca astfel să poată primi și păstra harul Duhului Sfânt.

Părintele Mitropolit Andrei a apreciat lucrarea filantropică de ridicare a acestui așezământ pentru copii orfani și le‑a reamintit părinților și bunicilor importanța educației religioase a celor mici, subliniind că aceasta este esențială atât pentru viața și mântuirea lor, cât și pentru viitorul societății de mâine.

La chinonic, un grup de credincioase din Parohia Salva, județul Bistrița‑Năsăud, a interpretat pricesne. Părintele stareț Chiril Zăgrean a mulțumit ierarhului și tuturor celor care ajută la construirea așezământului.