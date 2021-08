Hramul Centrului de îngrijire „Sfânta Mari” din Golești, Vrancea

Reprezentanții Protoieriei Focșani II i-au vizitat marți, 17 august 2021, pe angajații și tinerii asistați din Centrul „Sfânta Maria” al Direcției Generale de Asistență Socială și Protecția Copilului Vrancea, situat în comuna Golești.

După sărbătorirea marelui praznic al Adormirii Maicii Domnului, părintele Oscar Frunză, protopop al Protoieriei Focșani II, împreună cu alți trei preoți, a oficiat, în capela amenajată în cadrul acestui așeză­mânt de ocrotire socială, slujba Paraclisului Maicii Domnului.

„Ca mulțumire pentru permanenta purtare de grijă, Preasfânta Maică a primit, din partea slujitorilor, cântări de laudă și rugăciuni, iar din partea tinerilor, entuziasm, emoții și lacrimi de bucurie. Noi, cei veniți din afară, am admirat rezultatul muncii acestor tineri, concretizat în diferite creații de artă, i-am auzit cântând, am apreciat felul în care lucruri mărunte aduc pentru ei mare bucurie și le-am ascultat poveștile despre familii și locurile natale. Atmosfera descoperită aici rezona întocmai cu stihirile din slujba pe care am săvârșit-o: «Umple, Preacurată, de veselie viața noastră, dăruindu-ne bucuria ta cea nestricată, ceea ce ai născut Pricina veseliei»”, a declarat părintele protopop Oscar Frunză.

Cu acest prilej, Protoieria Focșani II a oferit masa de hram, articole de îmbrăcăminte și alte daruri beneficiarilor Centrului „Sfânta Maria” din Golești, cu sprijinul parohiilor Gugești II și Golești I.