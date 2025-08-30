Hramul cpelei Așezământului Luxab din București, închinată Sfântului Ierarh Alexandru

Capela Așezământului de îngrijire a persoanelor vârstnice Luxab din București și-a sărbătorit sâmbătă, 30 august 2025, hramul, închinat Sfântului Ierarh Alexandru, patriarhul Constantinopolului. Evenimentul a adus bucurie duhovnicească atât rezidenților așezământului, cât și copiilor din cadrul DGASPC Sector 6 Capitală, între care se numără și copii cu probleme neuropsihice, care au primit ghiozdane echipate complet cu rechizitele necesare pentru începutul anului școlar.

Sfânta Liturghie de hram a fost săvârșită de un sobor de slujitori din care au făcut parte părintele Emil Nedelea Cărămizaru, paroh al Bisericii „Sfântul Gheorghe”-Nou; părintele Alexandru Ivan, slujitor al capelei aşezământului social, precum și alți clerici.

Cu acest prilej, credincioșii au avut prilejul să cinstească moaștele Sfântului Ierarh Alexandru, fragment păstrat în patrimoniul capelei. De asemenea, au fost așezate spre cinstire moaștele Sfântului Mare Mucenic și Tămăduitor Pantelimon și un veșmânt al Sfintei Cuvioase Parascheva de la Iași.

La finalul Sfintei Liturghii, părintele Emil Nedelea Cărămizaru a rostit un cuvânt de învățătură în care a subliniat rolul sfinților în viața creștinilor și exemplul viu al Sfântului Ierarh Alexandru. „Sfântul Alexandru este pentru noi nu doar un apărător neclintit al dreptei credințe, ci și un model desăvârșit de jertfă și dăruire pentru Biserică și pentru semeni. Viața sa ne arată că adevărata mărturisire a credinței se face prin curaj, prin smerenie și prin iubire jertfelnică. El a fost un slujitor ascultător și smerit, cu frică de Dumnezeu, un vas ales al Duhului Sfânt, care a răspândit tuturor dragostea lui Hristos. Exemplul său ne învață că slujirea lui Dumnezeu și aproapele nu se măsoară prin putere sau prin faimă, ci prin inimă curată, devotament neclintit și disponibilitate de a fi dar pentru ceilalți. Această pildă rămâne actuală și necesară și în vremurile noastre, chemându-ne pe fiecare să trăim cu credință vie, cu smerenie și cu iubire jertfelnică față de aproapele și față de Hristos”, a spus parintele Emil Nedelea Caramizaru.

De asemenea, părintele Alexandru Ivan, slujitor al capelei aşezământului social, a arătat că: ,,Este o mare bucurie să fim astăzi împreună, să sărbătorim pe Sfântul Ierarh Alexandru, ocrotitorul acestei capele, și să-i avem alături pe copiii din cadrul DGASPC Sector 6, cărora le putem oferi sprijinul nostru, fiindcă unii dintre ei poartă poveri mai grele decât ne putem noi închipui. Prin rugăciune și comuniune, Dumnezeu ne întărește și ne dă harul de a ne împlini slujirea cu dragoste și bucurie. Această prezență împreună a preoților, diaconilor, rezidenților și copiilor ne amintește că adevărata slujire creștină se arată prin apropierea de cei aflați în nevoie și prin împărtășirea cu ei a darurilor sufletești și materiale. În această lumină, Sfântul Ierarh Alexandru rămâne un model viu de milostenie și de iubire, arătându-ne cum credința și smerenia se răsfrâng în fapte concrete de bine pentru semeni. Exemplul său ne cheamă să trăim cu inimă curată, să ne dăruim aproapelui și să fim lumini ale Evangheliei, răspândind în lume iubirea lui Hristos”, a precizat părintele Alexandru Ivan.

,,Întotdeauna, în activitățile noastre, am pus accent pe latura filantropică. Cu atât mai mult astăzi, la hramul capelei noastre, ne-am îndreptat întreaga atenție spre a-i întâmpina și a veni în ajutorul celor mai puțin norocoși decât noi. Anul acesta, cei care ne-au călcat pragul și au primit un mic ajutor din partea noastră au fost copiii de la DGASPC Sector 6, copii cu dizabilități care au format o legătură frumoasă cu noi și cu beneficiarii centrului nostru. Astăzi am ales să petrecem împreună această frumoasă sărbătoare. Copiii s-au bucurat de participarea la slujba închinată Sfântului Ierarh Alexandru, s-au împărtășit și la final au fost încântați de darurile pregătite”, ne‑a spus și Tania Ivan, directoarea Căminului de bătrâni Luxab.

La finalul slujbei a fost oficiată o slujbă de pomenire pentru ctitorii și binefăcătorii sfântului lăcaș trecuți la Domnul.