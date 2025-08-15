Ziarul Lumina utilizează fişiere de tip cookie pentru a personaliza și îmbunătăți experiența ta pe Website-ul nostru. Te informăm că ne-am actualizat politicile pentru a integra în acestea și în activitatea curentă a Ziarului Lumina cele mai recente modificări propuse de Regulamentul (UE) 2016/679 privind protecția persoanelor fizice în ceea ce privește prelucrarea datelor cu caracter personal și privind libera circulație a acestor date. Înainte de a continua navigarea pe Website-ul nostru te rugăm să aloci timpul necesar pentru a citi și înțelege conținutul Politicii de Cookie. Prin continuarea navigării pe Website-ul nostru confirmi acceptarea utilizării fişierelor de tip cookie conform Politicii de Cookie. Nu uita totuși că poți modifica în orice moment setările acestor fişiere cookie urmând instrucțiunile din Politica de Cookie.
Hramul Mănăstirii Paltin - Petru Vodă

Galerie foto (5) Galerie foto (5) Știri
Un articol de: Flavius Popa - 15 August 2025

Sărbătoarea Adormirii Maicii Domnului, hramul mai multor lăcașuri de cult din țară, a fost cinstită astăzi și de obștea Mănăstirii Paltin - Petru Vodă din județul Neamț. Sfânta și Dumnezeiasca Liturghie a fost oficiată în această dimineață de Înaltpreasfințitul Părinte Teofan, Mitropolitul Moldovei și Bucovinei, la altarul de vară al așezământului monahal. În cuvântul său, ierarhul le-a vorbit închinătorilor, citându-l pe Sfântul Grigore Palama, despre rolul Maicii Domnului în viața creștinilor.

Numeroși credincioși și pelerini veniți din întreaga țară au participat vineri dimineață, de sărbătoarea Adormirii Maicii Domnului, la sfintele slujbe săvârșite cu prilejul hramului Mănăstirii Paltin.

În cuvântul de învățătură, IPS Părinte Mitropolit Teofan l-a citat pe Sfântul Grigore Palama, care o numește pe Maica Domnului „Fiică a cerului și a pământului:

„Mare și Sfântă este sărbătoarea de astăzi! Înalțător și adânc este praznicul din această zi. Trupul cel binecuvântat al Preasfintei Născătoare de Dumnezeu, dimpreună cu sufletul său așezat în mâinile Dumnezeiescului Său Fiu, primesc binecuvântarea Cerului pentru a fi mantie ocrotitoare a celor de pe pământ. Sfântul Mare Grigore Palama afirma, aplecându-se asupra tainei Maicii Domnului, că mintea lui nu poate să înțeleagă raționamentele umane, nu poate explica logica pământească. Doar rugăciunea, doar cântările înălțate către Cer, doar strigătul precum cel al femeii din Evanghelia de astăzi (n.r. Evanghelia după Luca 10: 38-42; 11: 27-28) îl ajută pe creștin să se apropie, să fie cuprins, să se lase binecuvântat în inima și cugetul său de această mare taină a Preasfintei Născătoare de Dumnezeu. Sfântul Grigore Palama o numește pe Maica Domnului Fiică a Cerului și a pământului. O numește Cea care a fost dăruită, și Maica Domnului, cea dăruită, a fost dăruită apoi Dăruitorului pentru a fi dăruită din nou oamenilor. Pentru că Dumnezeu a dăruit-o sfinților săi părinți Ioachim și Ana, aceștia au dăruit-o lui Dumnezeu, și Dumnezeu o dăruiește din nou nouă”.

În cadrul predicii sale, ierarhul le-a transmis celor de față că anul acesta, de sărbătoarea Sfintei Cuvioase Parascheva de la Iași, vor fi aduse și sfintele moaște ale Sfântului Grigore Palama, mare părinte și ierarh al Bisericii.

La finalul slujbei, stavrofora Justina Bujor, stareța mănăstirii, le-a mulțumit credincioșilor și pelerinilor care au poposit pentru câteva clipe de tihnă duhovnicească la hramul așezământului monahal.

 

