Întâlnirea de tomnă a preoților din județul Galați cu ierarhul lor

A fost rândul preoților din protoieriile gălățene ale Arhiepiscopiei Dunării de Jos să se întrunească la Conferința pastoral-misionară de toamnă din acest an. Evenimentul a debutat, în ziua pomenirii Sfântului Ierarh Ioan Gură de Aur, joi, 13 noiembrie, cu săvârșirea Sfintei Liturghii de către Înaltpreasfințitul Părinte Arhiepiscop Casian, la Catedrala Arhiepiscopală din Galați.

Înaltpreasfinția Sa ne-a vorbit despre desfășurarea întâlnirii cu preoții gălățeni și despre cinstirea unuia dintre cei mai de preț Părinți ai Bisericii lui Hristos: „La sărbătoarea Sfântului Ioan Gură de Aur, Arhiepiscopul Constantinopolului, sub bolta de har și în bucuria Sfintei Liturghii s-au întrunit preoții din cinci protopopiate din județul Galați pentru Conferința de toamnă închinată, cum se știe, duhovnicilor și mărturisitorilor ce au fost canonizați de Sfântul Sinod în anul festiv al Patriarhiei Române. De data aceasta, Sfânta Liturghie a fost săvârșită în prezența rugătoare a 300 de preoți la care s-au adăugat și elevi de la Seminarul «Sfântul Apostol Andrei» în doxologie sfântă, deoarece nimeni nu a urcat pe Taborul slujirii Mântuitorului Iisus Hristos ca Sfântul Ioan Gură de Aur, care ne-a lăsat odorul urcușului nostru duhovnicesc de la noi către inimi și de la Altarul lui Hristos pe altarul aproapelui nostru. Din învățătura sa îngerească se coboară toată slava cerească a lui Hristos, prin Sfântul Duh, la Sfânta Liturghie. Sfântul Ioan Gură de Aur ne arată demnitatea urcușului preotului la sfințenia lui Hristos, mai întâi în smerenia scaunului Spovedaniei, unde preotul a primit o putere ce nu o au îngerii. Îngerii, în Altar, privesc în jos, iar preotului Hristos i-a dat ochi să-L privească pe Duhul Sfânt, Care Se coboară la chemarea Domnului și a preotului să prefacă pâinea și vinul în Trupul și Sângele Lui. Al doilea mare dar oferit preotului este prezența în fața Sfântului Altar, iar Sfântul Ioan Gură de Aur ne arată al treilea altar. După cel al pocăinței și cel al comuniunii, ne arată altarul filantropiei: slujirea de la Altarul lui Hristos pe altarul fratelui sau al aproapelui. Această dumnezeiască mărturie o dezvoltă, ca nimeni altul, cel între sfinți Părintele nostru profesor și Mărturisitor Dumitru Stăniloae, care arată legătura dintre Mielul lui Dumnezeu jertfit pe Sfântul Altar și Mielul care Se întoarce, în Apocalipsă, să ne cheme să gustăm mai adevărat, în Împărăția lui Dumnezeu, comuniunea și iubirea”.

Conferința pastoral-misionară a continuat cu vizionarea filmului documentar „Sfântul Preot Mucenic Constantin Sârbu”, realizat de TRINITAS TV, despre care Părintele Arhiepiscop Casian ne-a mărturisit: „Un model cutremurător pentru preoții tineri s-a arătat a fi Sfântul Preot Mucenic Constantin Sârbu. Odrăslit la Cavadineștii Galațiului, cunoscând iadul unei copilării nefericite care a fost încununată de blândețea unei bunici, de harul de la seminar, de smerenia și dârzenia lui, cultivând în el nestematele iubirii de Dumnezeu și de aproapele, a devenit un mare iubitor al altarului aproapelui, răspândind mireasma sfințeniei în iadul temnițelor comuniste, în lagărul de muncă forțată de la Salcia și în Bărăgan, la Dumbrăvița. A fost apoi primit în brațele marelui recuperator de preoți mucenici ai suferinței în iadul comunist, Patriarhul Justinian, care, fiind înțelept, i-a oferit Părintelui Sârbu, la cererea lui, Biserica Sapienței. Înțelepciunea lui s-a concretizat în zidirea lăuntrică a lui Hristos în inimile creștinilor, înfrumusețarea cerului de pe pământ, Biserica, și perpetuarea filantropiei ca el să nu mai vadă suferința pe care a îndurat-o mucenicește și pe care a transfigurat-o în iubire de aproapele”.

În încheiere, ierarhul le-a mulțumit tuturor clericilor pentru râvna și jertfa de a-i fi însoțit vreme de multe ceasuri pe credincioșii de la Dunărea de Jos în pelerinajul lor la Catedrala Națională. La final, toți cei prezenți au luat parte la o agapă frățească.