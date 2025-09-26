Întâlnirea Tinerilor Ortodocși din Sălaj: peste 600 de participanți la prima ediție

La Grădina Botanică „Vasile Fati” din Jibou s‑a desfășurat Întâlnirea Tinerilor Ortodocși din Sălaj, organizată de Episcopia Sălajului împreună cu Asociația Tinerilor Ortodocși Sălăjeni (ATOS).

La eveniment au participat în jur de 600 de tineri din toate cele trei protopopiate ale eparhiei - Zalău, Șimleu Silvaniei și Jibou -, alături de copii din casele de tip familial din localitățile Stârciu, Crasna și Var. Întâlnirea, care a avut loc în 20 septembrie, a început cu rugăciunea de deschidere și cuvântările adresate participanților, după care tinerii au fost împărțiți pe grupe și au luat parte la jocuri și exerciții de cunoaștere.

Prin activități de reflecție și dialog, ei au fost provocați să își pună în ordine prioritățile și să răspundă la întrebări esențiale despre viața lor: ce le distrage cel mai mult atenția, cum fac diferența între ceea ce este urgent și ceea ce este important, unde Îl așază pe Dumnezeu în viața de zi cu zi.

Preasfințitul Părinte Benedict, Episcopul Sălajului, i‑a însoțit pe tineri în procesiunea desfășurată de la Grădina Botanică la Sala Sporturilor din Jibou şi a susținut conferința cu tema „Un singur lucru trebuie...”, care a întărit reflecțiile din cadrul atelierelor și a oferit participanților repere pentru a‑L așeza pe Hristos în centrul vieții lor: „O grămadă de lucruri trebuie să faci în lumea asta. Și, la un moment dat, când auzi mereu cuvântul acesta trebuie - te obosești. Atunci apare întrebarea: ce trebuie efectiv să facem în viață pentru ca lucrurile să funcționeze? (...) Primul pas este să vă întrebați: ce îmi aduce mie bucurie adevărată în această viață? La ce lucru, atunci când îl fac, simt că trăiesc cu sens? A nu face nimic nu e o treabă. Trebuie să ne gândim la ceea ce ne place, în așa fel încât să și lucrăm ceva”.

Pe scena amenajată lângă Biserica „Sfântul Proroc Daniel” din Jibou a avut loc festivitatea de încheiere a primei ediții a Întâlnirii Tinerilor Ortodocși din Episcopia Sălajului, moderată de Adina Chirilă.

Preasfințitul Părinte Benedict i‑a încurajat pe tineri să ducă mai departe bucuria comuniunii trăite în această zi și să o transforme într‑un reper pentru viața lor de zi cu zi. Din partea autorităților au vorbit Dinu Iancu‑Sălăjanu, președintele Consiliului Județean Sălaj, Dan Ghiurco, primarul orașului Jibou, și Ciprian Chiș, directorul Grădinii Botanice. Întâlnirea s‑a încheiat un un concert de muzică folk și tradițională, susținut de Alexandra Chira și invitații săi.

Evenimentul a fost organizat de Episcopia Sălajului și Asociația Tinerilor Ortodocși Sălăjeni, cu sprijinul Primăriei orașului Jibou, Consiliului Județean Sălaj, Grădinii Botanice „Vasile Fati”, Centrului de Cultură și Artă al județului Sălaj și Bibliotecii Județene „I.S. Bădescu” Sălaj.