Învierea Domnului, celebrată în mod inedit anul acesta la Iași

Învierea Domnului, cea mai mare şi mai aşteptată sărbătoare a creștinătății, a fost celebrată azi noapte la Catedrala Mitropolitană din Iaşi în prezența Înaltpreasfinţitului Părinte Teofan, Mitropolitul Moldovei şi Bucovinei. Ca un fapt inedit, pentru a veni în sprijinul refugiaților ucraineni care se află în Iași, sa rânduit ca la Catedrala veche „Sfântul Gheorghe” să se săvârșească slujba de Înviere în limba slavonă bisericească, aşa cum se oficiază în Ucraina.

Evenimentele referitoare la slujba Învierii Domnului au debutat sâmbătă în jurul orei 20:00, la Aeroportul Internaţional din Iaşi, unde Înaltpreasfinţitul Părinte Teofan, Mitropolitul Moldovei şi Bucovinei, şi Înaltpreasfinţitul Părinte Petru, Mitropolitul Basarabiei, au primit Lumina Sfântă adusă de reprezentanţii Arhiepiscopiei Iaşilor aflaţi la Bucureşti pentru a o prelua de la delegaţia Patriarhiei Române la Ierusalim. Sfânta Lumină a fost oferită apoi delegaţilor protopopiatelor şi parohiilor, care au împărţito la miezul nopţii credincioşilor la slujba de Înviere. A fost prima dată când fraţii de peste Prut au venit la Iaşi pentru a primi Lumina Sfântă adusă de o delegaţie a Patriarhiei Române din Ţara Sfântă. Aceasta a fost transmisă apoi, pe cale terestră, în întreaga Mitropolie a Basarabiei.

Slujba din noaptea de Înviere de la Catedrala Mitropolitană din Iași a început, conform rânduielii liturgice, la miezul nopții, fiind precedată de Canonul Sâmbetei celei Mari. Slujba Utreniei şi Sfânta şi Dumnezeiasca Liturghie au avut loc pe esplanada din faţa Catedralei Mitropolitane din Iaşi, iar credincioșii au primit din partea clericilor Sfânta Lumină adusă de la Mormântul Domnului.

„Ne punem întrebarea și noi, în această noapte: De ce am venit la biserică? Am venit la biserică, zic unii dintre noi, pentru că această noapte este sfântă. Am venit la biserică pentru că avem credință puternică în faptul că Hristos a înviat. Am venit la biserică pentru a mărturisi că sufletul nostru este nemuritor. Am venit la biserică pentru a arăta că moartea nu are ultimul cuvânt, că întunericul și groapa nu au cuvântul definitiv. Am venit la biserică pentru că avem credință în învierea morților și în veșnicie. Unii dintre noi poate nu avem această credință ca o osatură statornică în ființa noastră cea mai dinlăuntru. Și atunci, pentru ce am venit? Am venit pentru că așa este tradiția, am venit pentru că poate suntem atrași de simbolistica luminii, a candelei, a lumânării, am venit pentru că așa fac vecinii sau prietenii și așa am moștenit ca, în noaptea de Paști, să mergem la biserică. Fie că facem parte din prima categorie - și să dea Domnul să fim cât mai mulți -, fie că facem parte din cea dea doua categorie, slavă Ție, Doamne, că suntem împreună aici. Cei din prima categorie, cu credință statornică, să se roage lui Dumnezeu săși păstreze această credință, pentru că minunată este viața lor, plină de lumină. Cei cu credință mai slabă, mai puțină, să nădăjduiască că va veni și pentru ei ziua în care vor crede pe deplin: poate întro zi, poate întro noapte precum aceasta, poate ascultând un cuvânt, poate o întâlnire cu cineva, poate trecând printro bucurie mare sau printro durere, se vor apropia de credința cea statornică și vor descoperi atunci multă lumină în viața lor și în viața lumii”, a spus Mitropolitul Moldovei și Bucovinei în cuvântul de învățătură.

Slujba Învierii în limba slavonă bisericească şi agapă pentru refugiaţii ucraineni

Noaptea de Înviere de la Catedrala Mitropolitană din Iaşi din acest an a fost una specială. Astfel, persoanele refugiate din Ucraina sau putut bucura de momente de mângâiere duhovnicească, având posibilitatea de a participa la slujba de Înviere oficiată în limba slavonă bisericească, aşa cum se slujeşte în Ucraina. Astfel, conform rânduielii, după ce au primit la miezul nopţii Lumina Sfântă de la Înaltpreasfinţitul Părinte Teofan, Mitropolitul Moldovei şi Bucovinei, credincioşii ucraineni au participat în incinta ansamblului mitropolitan la slujba de Înviere oficiată în Biserica „Sfântul Gheorghe” - vechea Catedrală Mitropolitană, unde au slujit părintele Vladislav Nedelcu, vorbitor de limbă slavonă şi slujitor la Biserica Talpalari din Iaşi, dar şi părintele Dumitru Popescu, etnic român din Ucraina.

După slujbă, aceştia sau bucurat de ospitalitatea românească, conform tradiţiei pascale. Alături de ei sa aflat şi Înaltpreasfinţitul Părinte Teofan, Mitropolitul Moldovei şi Bucovinei, care a ciocnit cu aceştia ouă roşii şi a stat alături de ei la agapa frăţească.

În toate cele trei puncte vamale de pe cuprinsul Arhiepiscopiei Iaşilor (vămile Sculeni, Stânca Costeşti şi Rădăuţi Prut), cu sprijinul preoţilor şi al voluntarilor, se asigură în continuare permanenţa în vederea sprijinirii persoanelor refugiate din Ucraina, în această perioadă pascală fiind oferite, pe lângă cele de strictă necesitate, şi produse tradiţionale.

Sfânta Evanghelie rostită în limba română şi alte şapte limbi străine la Catedrala Mitropolitană din Iaşi

Astăzi, în prima zi a Sfintelor Paşti, în interiorul Catedralei Mitropolitane din Iaşi a fost săvârşită slujba Vecerniei Învierii Domnului (A doua Înviere). Conform rânduielii liturgice, Sfânta Evanghelie sa citit în mai multe limbi, anul acesta slujitorii catedralei rostind textul biblic în limbile română, greacă, ebraică, latină, slavonă, germană, engleză şi franceză.