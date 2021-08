IPS Teofan în Tabăra Nemțișor: „Un tânăr are trei valori: libertate, entuziasm și bucurie”

Miercuri, 25 august 2021, sute de tineri din regiunea Moldovei, participanți la cea de-a XII-a ediție a Taberei Nemțișor, l-au avut în mijlocul lor de Înaltpreasfințitul Părinte Teofan, Arhiepiscopul Iașilor și Mitropolitul Moldovei și Bucovinei, care a oficiat în această dimineață Sfânta Liturghie în „Poiana Prieteniei”. Tabără are loc în perioada 23-26 august 2021.

În ciuda ploii și a vremii nefavorabile, 500 de tineri ortodocși s-au adunat în aceste zile din întreaga regiune a Moldovei în „Poiana Prieteniei” de la Mănăstirea Neamț, participând la cea de-a XII-a ediție a Taberei Nemțișor, ediție ce are ca temă „Tinerețe înstrăinată vs. tinerețe regăsită”. A devenit deja o tradiție ca în fiecare an un ierarh viziteze tabăra, să discute cu participanții și să săvârșească Sfânta Liturghie dimpreună cu preoții moderatori și voluntari.

În cuvântul de învățătură, IPS Părinte Mitropolit Teofan a atras atenția că tânărul trebuie să lupte pentru valorile lui, pe care le poate pierde, din cauza unor diferite situații: „Cum poate fi definită tinerețea? În multe feluri, în multe chipuri, dar dacă vezi un tânăr liber, entuziast și plin de bucurie, zici că acesta este un om liber. Bine este să te lupți să păstrezi acest triplu diamant, și sunt unii tineri care reușesc să intre în maturitate cu aceste trei valori fără să le piardă, dar sunt și alții care le pierd din cauza unor pricini legate poate și de ei, de context, de părinți, de societate. Și pierd și libertatea, pentru că devin dependenți de internet, de desfrânare, de băutură, iar toate aceste sclavii fac ca tânărul să nu mai fie liber. Își pierde și entuziasmul, pentru că se plafonează, care în rutină, în obișnuință; se plictisește, nu mai are foc în inima lui, și pierde și această latură a tinereții. Poate pierde și bucuria, pentru că s-au adunat multe în viața lui, în viața celor din jurul său, puțin câte puțin la început, fără să-și dea seama, o umbră de tristețe pătrunde în inima lui, și pierde și acest lucru. În fața unui asemenea tânăr se află două perspective: să se mulțumească cu starea în care se află, fără libertate, fără entuziasm și fără bucurie, sau în altul în care zice «Nu se poate să rămân așa! Știu ce am fost, știu ce aveam în inimă, știu ce gustos era sensul vieții de a fi liber, plin de exuberanță și plin de bucurie. Nu mă împac cu această soartă, pentru că știu ce am avut». Își vine în sine, după cum spune cuvântul Evangheliei despre un tânăr aflat într-o asemenea situație, se luptă și, puțin câte puțin, își recapătă tot ceea ce a avut, iar uneori devine și mai liber, și mai entuziast, și mai bucuros decât a fost prima dată. Dar acum mai are ceva, le prețuiește pe acestea mult mai mult”.

Un nou preot pentru Parohia Dragalina din Botoșani

În cadrul slujbei de astăzi, diaconul Andrei Coșorianu, ostenitor în cadrul Colegiului „Sfântul Nicolae” din Iași, a fost hirotonit preot de Părintele Mitropolit pe seama Parohiei „Sf. Varvara” Dragalina, comuna Hlipiceni, județul Botoșani.

Tabăra Nemțișor este organizată anual de Arhiepiscopia Iașilor, prin Sectorul de Misiune, Statistică și Prognoză Pastorală. Programul zilnic al taberei a cuprins atât sesiuni de discuţii pe grupe, cât și activităţi sportive, conferinţe sau pelerinaje.