La Paraclisul eparhial din Târgovişte au fost hirotesiţi cinci doi duhovnici

Data: 08 Octombrie 2025

Înaltpreasfințitul Părinte Nifon, Arhiepiscopul Târgoviştei, Mitropolit onorific şi Exarh patriarhal, a hirotesit întru duhovnic marți, 7 octombrie 2025, în Paraclisul eparhial din Târgoviște, în prezența unor părinți consilieri de la Centrul eparhial, cinci tineri preoți.

De curând hirotoniți și absolvenți ai cursurilor de licență și de master din cadrul Facultății de Teologie și Științele Educației a Universității „Valahia” din Târgoviște, tinerii clerici sunt: pr. Ioan Bogdan Chițu de la Parohia Sultanu (Protoieria Pucioasa), pr. Andrei Sebastian Șerban de la Parohia Dâmbovicioara (Protoieria Titu), pr. Marian Renuț Țigănilă, de la Parohia Socetu (Protoieria Târgoviște Sud), pr. Vincențiu‑Dumitru Popescu, de la Parohia Capul Coastei (Protoieria Târgoviște Nord) și pr. Andrei George Nicolae, de la Parohia Vlăsceni (Protoieria Titu).

Înaltpreasfințitul Părinte Nifon le‑a dăruit noilor duhovnici câte un Molitfelnic, oferindu‑le îndrumări pentru aprofundarea și intensificarea misiunii bisericești la parohiile unde slujesc și îndemnându‑i să aibă o bună colaborare cu profesorii de religie de la școlile din aria lor de jurisdicție, pentru o cât mai bună pastorație a noilor generații.

(Biroul de presă al Arhiepiscopiei Târgoviştei)

 

