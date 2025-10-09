La Viena a avut loc cea de‑a 12‑a Întâlnire Pan‑ortodoxă a Tinerilor din Austria

Peste 300 de tineri din comunitățile greacă, antiohiană, sârbă, română, bulgară și georgiană s‑au reunit în ziua de 4 octombrie în cadrul celei de‑a douăsprezecea Întâlniri Pan‑ortodoxe a Tinerilor din Austria. Întâlnirea s‑a desfășurat în Campusul școlar Mater Salvatoris din Viena și se înscrie într‑o frumoasă tradiție a comuniunii ortodoxe din diasporă.

Ca și în anii precedenți, întâlnirea a fost organizată cu binecuvântarea Conferinței Episcopilor Ortodocși din Austria, prin implicarea părintelui Emanuel Nuțu (Biserica Ortodoxă Română) și a părintelui Athanasius Buk (Biserica Ortodoxă Greacă).

Tema din acest an a Întâlnirii Pan‑ortodoxe a Tinerilor din Austria a fost „Dumnezeu a văzut că este bine - Creația lui Dumnezeu, încredințată omului” și a avut menirea să‑i invite pe tinerii ortodocși la reflecție asupra frumuseții lumii create și a responsabilității fiecărui creștin față de darul vieții.

Programul a început cu Sfânta Liturghie oficiată în biserica Campusului școlar din Kaiserstraße 25, sub protia Înaltpreasfințitului Părinte Arsenios, Mitropolitul ortodox grec al Austriei. Slujba s‑a desfășurat integral în limba germană, pentru a fi accesibilă tuturor participanților, iar corul psaltic, format din tineri proveniți din diferite comunități ortodoxe, a oferit un moment deosebit de armonie duhovnicească. Foarte mulți tineri s‑au împărtășit în cadrul Sfintei Liturghii, iar după slujbă, participanții au luat cu toții masa, într‑o continuare firească a comuniunii.

Dezbaterile au fost prefațate de Înaltpreasfințitul Părinte Mitropolit Arsenios, care a susținut o introducere duhovnicească în tema aleasă pentru acest an, vorbind despre chemarea tinerilor de a trăi în respect și responsabilitate față de creația lui Dumnezeu. Momentul a continuat cu o serie de întrebări din partea tinerilor.

După acesta, au urmat mai multe workshopuri susținute de clerici și profesori, în cadrul cărora participanții au aprofundat tema principală a întâlnirii. Discuțiile s‑au organizat în grupe mai mici, pentru a putea corespunde vârstelor și a se putea crea o apropiere între tineri. Iată care au fost temele: „Culorile creației” - prof. Carmen Șereș (pentru copii cu vârste de până la 12 ani); „Coroana creației - păzitori, nu stăpâni” - prof. Ștefania Maftei (pentru tineri între 13-15 ani); „Cântăm, ne jucăm și învățăm despre creație” - pr. Nikola Wahbe (13-15 ani); „Creația lui Dumnezeu mi‑a fost încredințată?! Cum pot trăi sustenabil în viața de zi cu zi?” - pr. Jovan și prof. Ana Govedarica (16-18 ani); „Creația din perspectivă biblică. Libertate și responsabilitate” - Marko Todorović și Luka Perić (16-18 ani); „Ecologie și spiritualitate: de la credință la acțiune” - pr. dr. Cezar Ungureanu (19-24 ani); „1 Septembrie - Ziua păstrării creației: texte liturgice și cuvinte duhovnicești pe această temă” - pr. Athanasius Buk (19-24 ani); „Teologia creației la Sfântul Ioan Damaschinul” - pr. dr. Ephräm Lomidze (pentru participanții cu vârsta de peste 25 de ani).

Părintele Emanuel‑Ștefan Nuțu, consilier cultural în cadrul Mitropoliei Ortodoxe Române a Germaniei, Europei Centrale și de Nord, precum și paroh al Bisericii „Sfântul Ștefan cel Mare” din Viena, ne‑a declarat: „Tinerii au avut ocazia să picteze sau să confecționeze brățări în culorile simbolice ale evenimentului, iar activitățile recreative: cântece, dansuri, sport și jocuri din curtea campusului, au completat ziua cu voie bună și descoperirea a noi prieteni. Din partea Bisericii Ortodoxe Române au mai participat: pr. prof. dr. Ioan Moga, pr. Cătălin Soare, pr. Răzvan Gască, ce a susținut un workshop, și pr. dr. Cezar Ungureanu, de asemenea, coordonator al unui workshop, precum și pr. Cristian Popa. Și doamnele profesoare Carmen Șereș și Ștefania Maftei au susținut câte un workshop, iar artistul Stivi Miucă a susţinut un moment artistic, cântând melodii din folclorul românesc și sârbesc, spre încântarea participanților. Întâlnirea Pan‑Ortodoxă a Tinerilor din 2025 a fost o mărturie a colaborării și unității între tinerii ortodocși, care au arătat că, prin credință, comuniune și respect reciproc, se poate spune din nou, asemenea începutului creației: «Și a văzut Dumnezeu că este bine»”.