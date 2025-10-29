Moaștele Sfântului Cuvios Dimitrie cel Nou au fost aduse în Catedrala Națională

Odată cu încheierea pelerinajului de la Catedrala Patriarhală din București, pelerinii și credincioșii care nu au reușit să aducă cinstire Sfântului Cuvios Dimitrie cel Nou, Ocrotitorul Bucureștilor, au prilejul de a se închina la cinstitele lui moaște de astăzi, miercuri, 29 octombrie, la Catedrala Națională. Sfintele moaște au fost primite cu evlavie de credincioșii care participă la zilele de pelerinaj la Catedrala Națională.

Pe când clopotele răsunătoare ale Catedralei Naționale anunțau pelerinii de venirea în mijlocul lor a Sfântului Dimitrie cel Nou, racla care adăpostește sfântul odor a fost primită în Catedrala Națională. Racla a fost purtată în Altar de un numeros sobor de clerici, format din slujitori ai Catedralei Patriarhale din București, ai Mănăstirii Radu Vodă, ai mănăstirii nemțene Sihăstria, conduși de părintele arhimandrit Ciprian Grădinaru, eclesiarhul Paraclisului Catedralei Naționale.

Întâlnirea harică a sfinților în Altarul Catedralei Naționale din Capitală, a Sfântului Apostol Andrei, Ocrotitorul României, și Sfântului Cuvios Dimitrie cel Nou, Ocrotitorul Bucureștilor, a fost simțită pe chipurile credincioșilor și pelerinilor prezenți, care pentru răbdarea demonstrată pe parcursul drumului spre închinare au înălțat rugăciuni de mulțumire și de cerere.

Racla cu sfintele moaște ale Sfântului Cuvios Dimitrie cel Nou, Ocrotitorul Bucureștilor, va rămâne în Altarul Catedralei Naționale până la terminarea perioadei de închinare și a trecerii credincioșilor, miercuri, 5 noiembrie, ora 24:00. Ulterior, racla va fi readusă în Catedrala Patriarhală, cu hramul „Sfinții Împărați Constantin și Elena”, de pe Colina Bucuriei.