Ziarul Lumina utilizează fişiere de tip cookie pentru a personaliza și îmbunătăți experiența ta pe Website-ul nostru. Te informăm că ne-am actualizat politicile pentru a integra în acestea și în activitatea curentă a Ziarului Lumina cele mai recente modificări propuse de Regulamentul (UE) 2016/679 privind protecția persoanelor fizice în ceea ce privește prelucrarea datelor cu caracter personal și privind libera circulație a acestor date. Înainte de a continua navigarea pe Website-ul nostru te rugăm să aloci timpul necesar pentru a citi și înțelege conținutul Politicii de Cookie. Prin continuarea navigării pe Website-ul nostru confirmi acceptarea utilizării fişierelor de tip cookie conform Politicii de Cookie. Nu uita totuși că poți modifica în orice moment setările acestor fişiere cookie urmând instrucțiunile din Politica de Cookie.
x
×

CAUTĂ ÎN ZIARUL LUMINA




Până la:

Ziarul Lumina Actualitate religioasă Știri Moaștele Sfântului Cuvios Dimitrie cel Nou au fost aduse în Catedrala Națională

Moaștele Sfântului Cuvios Dimitrie cel Nou au fost aduse în Catedrala Națională

Galerie foto (30) Galerie foto (30) Știri
Un articol de: Radu Mihai Sâmbeteanu - 29 Octombrie 2025

Odată cu încheierea pelerinajului de la Catedrala Patriarhală din București, pelerinii și credincioșii care nu au reușit să aducă cinstire Sfântului Cuvios Dimitrie cel Nou, Ocrotitorul Bucureștilor, au prilejul de a se închina la cinstitele lui moaște de astăzi, miercuri, 29 octombrie, la Catedrala Națională. Sfintele moaște au fost primite cu evlavie de credincioșii care participă la zilele de pelerinaj la Catedrala Națională.

Pe când clopotele răsunătoare ale Catedralei Naționale anunțau pelerinii de venirea în mijlocul lor a Sfântului Dimitrie cel Nou, racla care adăpostește sfântul odor a fost primită în Catedrala Națională. Racla a fost purtată în Altar de un numeros sobor de clerici, format din slujitori ai Catedralei Patriarhale din București, ai Mănăstirii Radu Vodă, ai mănăstirii nemțene Sihăstria, conduși de părintele arhimandrit Ciprian Grădinaru, eclesiarhul Paraclisului Catedralei Naționale.

Întâlnirea harică a sfinților în Altarul Catedralei Naționale din Capitală, a Sfântului Apostol Andrei, Ocrotitorul României, și Sfântului Cuvios Dimitrie cel Nou, Ocrotitorul Bucureștilor, a fost simțită pe chipurile credincioșilor și pelerinilor prezenți, care pentru răbdarea demonstrată pe parcursul drumului spre închinare au înălțat rugăciuni de mulțumire și de cerere.

Racla cu sfintele moaște ale Sfântului Cuvios Dimitrie cel Nou, Ocrotitorul Bucureștilor, va rămâne în Altarul Catedralei Naționale până la terminarea perioadei de închinare și a trecerii credincioșilor, miercuri, 5 noiembrie, ora 24:00. Ulterior, racla va fi readusă în Catedrala Patriarhală, cu hramul „Sfinții Împărați Constantin și Elena”, de pe Colina Bucuriei.

 

Citeşte mai multe despre:   Catedrala Națională  -   CMN  -   moaşte
vezi toate ›Alte articole din Știri
  • Aniversarea parohiei românești din Ulm Știri
    Aniversarea parohiei românești din Ulm

    Parohia Ortodoxă Românească „Sfinții Apostoli Petru și Pavel” din Ulm, Germania, a îmbrăcat veșminte de sărbătoare în perioada 24‑26 octombrie, serbând trei decenii de la înființare, conform

    29 Oct, 2025
  • Hram în paraclisul Liceului Ortodox din Oradea Știri
    Hram în paraclisul Liceului Ortodox din Oradea

    Paraclisul cu hramul „Sfântul Apostol Iacov, ruda Domnului” din cadrul Liceului Ortodox „Episcop Roman Ciorogariu” din Oradea și-a sărbătorit, la 23 octombrie, ocrotitorul spiritual. Ca în fiecare an, începând din 2010, a fost săvârșită Sfânta Liturghie a Sfântului Apostol Iacov, una dintre cele mai vechi și prețioase rânduieli liturgice ale Bisericii Ortodoxe. Slujba a fost săvârşită în paraclisul liceului de un sobor de preoți profesori, sub protia pr. prof. Dorel Leucea, director adjunct al instituției. Răspunsurile liturgice au fost oferite de Corul „Diacon Nicolae Firu”, dirijat de pr. prof. Ștefan Lakatos.

    29 Oct, 2025
  • Întâlnire de lucru pentru promovarea filantropiei la Chișinău Știri
    Întâlnire de lucru pentru promovarea filantropiei la Chișinău

    Joi, 23 octombrie 2025, echipa Asociației „Filantropia Ortodoxă” Huși, coordonată de părintele consilier eparhial Vladimir Beregoi, a avut, la Chișinău, o întâlnire de lucru și un schimb de experiență cu angajații Asociației „Diaconia”, a Mitropoliei Basarabiei, coordonată de preșe­dintele acesteia, Igor Belei. 

    29 Oct, 2025
TOP 6 Știri