Moment aniversar în Mitropolia Ardealului: IPS Părinte Laurenţiu a împlinit 78 de ani

În Duminica a 21‑a după Rusalii, Înaltpreasfinţitul Părinte Laurenţiu, Arhiepiscopul Sibiului şi Mitropolitul Ardealului, a împlinit 78 de ani. Ierarhul a liturghisit în capela Facultăţii de Teologie Ortodoxă „Sfântul Andrei Şaguna” din Sibiu, iar la final au fost aşezate aici icoana şi un fragment din moaştele Sfântului Preot Mărturisitor Dumitru Stăniloae.

În soborul slujitor s‑au aflat cadre didactice universitare, membri ai Administraţiei eparhiale a Arhiepiscopiei Sibiului, precum şi alţi slujitori ai sfintelor altare. În capela facultăţii sibiene s‑au aflat protopopii din Arhiepiscopia Sibiului, preoţi, cadre didactice, studenţi teologi şi credincioşi. Răspunsurile liturgice au fost date de Grupul psaltic „Sfântul Andrei Şaguna” din Sibiu, dirijat de pr. Marius Tofan.

După Sfânta Liturghie, un sobor de preoţi şi diaconi a săvârşit un Te Deum pentru a aduce slavă Bunului Dumnezeu pentru darurile revărsate în viaţa, slujirea şi lucrarea misionară a Înaltpreasfinţitului Părinte Mitropolit Laurenţiu. La finalul slujbei religioase, pr. lect. univ. dr. Cristian Vaida, vicar mitropolitan, a citit actul de donaţie semnat de Preafericitul Părinte Daniel, Patriarhul Bisericii Ortodoxe Române, prin care capela Facultăţii de Teologie din Sibiu primeşte în dar o icoană şi un fragment din moaştele Sfântului Preot Mărturisitor Dumitru Stăniloae. De asemenea, pr. conf. univ. dr. Constantin Horia Oancea, decanul Facultăţii de Teologie din Sibiu, a citit actul prin care Înaltpreasfinţitul Părinte Mitropolit Laurenţiu l‑a aşezat pe Sfântul Preot Mărturisitor Dumitru Stăniloae ca al doilea ocrotitor al capelei Facultăţii de Teologie din Sibiu, la 90 de ani de la prima sfinţire a aşezământului ctitorit de Mitropolitul Nicolae Bălan în vremea când Sfântul ocrotitor era profesor al Academiei Teologice de la Sibiu.

„A venit o triadă de sfinţi”

În cuvântul de învăţătură, Înaltpreasfinţitul Părinte Mitropolit Laurenţiu şi‑a exprimat bucuria de a primi un asemenea dar duhovnicesc din partea Preafericitului Părinte Patriarh Daniel şi de a‑l avea de acum înainte ca ocrotitor al cadrelor didactice şi al studenţilor pe marele teolog al Bisericii noastre. Ierarhul a prezentat mai apoi învăţăturile Evangheliei din această duminică, în care se prezintă Pilda semănătorului.

„În acest an centenar, când din întreaga noastră Biserică străbună s‑au ales 16 mari personalităţi rânduite de Dumnezeu a fi în rândul sfinţilor, iată că aici, la noi, a venit o triadă de sfinţi. Am făcut proclamarea locală a canonizării Sfântului Serafim cel Răbdător la Sâmbăta de Sus, vom face în 28 noiembrie, la Mănăstirea Prislop, proclamarea locală a canonizării Sfântului Cuvios Mărturisitor Arsenie de la Prislop şi iată cum a venit acum să facă legătura între cele două personalităţi sfinte un mare teolog, Sfântul Preot Mărturisitor Dumitru Stăniloae. (...) La traducerea Filocaliei au contribuit toţi trei şi iată cum a rânduit Dumnezeu să fie toţi trei împreună în ceata sfinţilor. L‑am cinstit acum pe Sfântul Preot Dumitru Stăniloae în această duminică în care Evanghelia ne vorbeşte despre cuvântul lui Dumnezeu pe care îl primim noi şi trebuie să‑l facem roditor. Noi am primit de la Dumnezeu cuvântul Său şi se reactivează mereu cuvântul Său păstrat în Sfânta Scriptură şi în Sfânta Tradiţie, se transmite în cadrul Sfintei Liturghii, iar Sfântul Preot Dumitru Stăniloae a fost un iubitor al Sfintei Liturghii, un mare teolog al Liturghiei, un mare teolog al Sfintei Treimi, un mare teolog al tuturor dogmelor credinţei noastre. Luăm cuvântul lui Dumnezeu şi încercăm să ni‑l împropriem, iar cele patru exemple de receptare a cuvântului lui Dumnezeu, cele patru modalităţi de răspuns se regăsesc şi astăzi şi am putea să ne facem fiecare dintre noi în parte un proces al conştiinţei pentru a afla unde ne aflăm sau, dacă ştim unde ne aflăm, să ştim unde să revenim”, a subliniat ierarhul.

Ocrotitor al teologilor

Un cuvânt de recunoştinţă, de mulţumire şi de felicitare a fost rostit mai apoi de pr. conf. univ. dr. Constantin Horia Oancea.

„Este o zi de sărbătoare pentru facultatea noastră şi iată că nimic nu este întâmplător pentru că astăzi săvârşim sfintele slujbe de mulţumire adusă lui Dumnezeu pentru darul pe care l‑am primit prin rânduiala proniei divine, iar Dumnezeu a rânduit ca în această duminică să mai pomenim şi pe Sfinţii Părinţi de la Sinodul al VII‑lea Ecumenic, acei Sfinţi Părinţi care s‑au luptat pentru ca învăţătura cea dreaptă despre sfintele icoane să biruiască şi în acelaşi timp ei au rânduit ca sfintele moaşte să se bucure de aceeaşi cinstire ca şi sfintele icoane. Noi am primit în această duminică o icoană care, în acelaşi timp, este purtătoare de moaşte, icoana Sfântului Preot Mărturisitor Dumitru Stăniloae. (...) Iată că Sfântul Preot Mărturisitor Dumitru Stăniloae devine al doilea ocrotitor al paraclisului mitropolitan, al capelei facultăţii noastre şi devine ocrotitorul nostru, al profesorilor şi al studenţilor, atât în cunoştinţele despre Dumnezeu pe care le acumulăm, dar şi în întărirea rugăciunii care trebuie să însoţească mereu cunoştinţele noastre. Nu putem decât să‑i mulţumim Preafericitului Părinte Patriarh Daniel pentru acest dar deosebit. (...) Mulţumim şi Înaltpreasfinţitului Părinte Mitropolit Laurenţiu care a mijlocit primirea acestui dar şi cu multă bucurie ni l‑a oferit astăzi, în zi de sărbătoare”, a spus decanul Facultăţii de Teologie din Sibiu.

În încheiere, pr. lect. univ. dr. Cristian Vaida a rostit un cuvânt de felicitare şi de mulţumire din partea Permanenţei Consiliului eparhial al Arhiepiscopiei Sibiului, a protopopilor, preoţilor şi tuturor ostenitorilor Centrului eparhial.

„Înaltpreasfinţitul Părinte Mitropolit Laurenţiu sărbătorește astăzi un număr binecuvântat de ani de viaţă, o viaţă închinată deplin Mântuitorului Iisus Hristos şi slujirii Bisericii Lui, pentru că a fost atât preot paroh în localitatea Lisa, apoi duhovnic slujitor la această capelă mitropolitană, apoi profesor de teologie liturgică la această facultate, deci o viaţă închinată slujirii Bisericii, din care ultimii 20 de ani i‑a dedicat slujirii Bisericii lui Hristos aici, în Arhiepiscopia Sibiului, 20 de ani de când, prin darul şi rânduiala Bunului Dumnezeu, a fost întronizat, aşezat ca arhipăstor în scaunul mitropolitan, scaunul şagunian de la Sibiu. De‑a lungul celor 20 de ani, prin slujirea, învăţătura şi propovăduirea Înaltpreasfinţiei Voastre, am învăţat şi noi cu toţii, cei care am crescut aici, la Sibiu, că pastoraţia nu este doar o simplă îndatorire administrativă, ci este prelungirea iubirii lui Hristos în lume”, a spus pr. lect. univ. dr. Cristian Vaida.

Înaltpreasfinţitul Părinte Mitropolit Laurenţiu a mulţumit tuturor pentru urările adresate la ceas aniversar şi i‑a binecuvântat pe toţi cei prezenţi.