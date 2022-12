Mulțimi de credincioși au sărbătorit Crăciunul la Catedrala Mitropolitană din Sibiu

Praznicul Nașterii Domnului a adunat și în acest an mulțimi de credincioși din Sibiu și din împrejurimi la Catedrala Mitropolitană din cetatea transilvăneană pentru a participa la Sfânta Liturghie din prima zi de mare sărbătoare pentru creștinătate. Slujba a fost săvârșită de Înaltpreasfințitul Părinte Laurențiu, Arhiepiscopul Sibiului și Mitropolitul Ardealului, înconjurat de un sobor de preoți și diaconi din care au făcut parte slujitorii Catedralei Mitropolitane și cadre didactice de la Facultatea de Teologie Ortodoxă „Sfântul Andrei Șaguna” din Sibiu.

Răspunsurile liturgice au fost date de Corala „Timotei Popovici” a Catedralei Mitropolitane, dirijată de pr. lect. univ. dr. Dan Alexandru Streza. Credincioșii prezenți au avut posibilitatea să asculte și colindele tradiționale interpretate de corala sibiană în cadrul Sfintei Liturghii, iar la final au ascultat cuvântul de învățătură al IPS Părinte Mitropolit Laurențiu.

„Nașterea Domnului este un mare praznic și un prilej unic de bucurie pentru noi toți. Suntem bucuroși acum oricâte necazuri și suferințe am avea. Ne exprimăm bucuria prin frumoasele colinde și prin imnografia bogată a Bisericii. Nașterea Domnului este evenimentul care ne aduce pace și bucurie negrăită în inimile noastre. Este un dar ceresc pe care îl primim în fiecare an, este darul Pruncului ceresc, Care ne aduce bucurie și pentru care trebuie să mulțumim. Bucuria noastră trebuie să fie una plină de mulțumire, căci nu există primire de daruri fără recunoștință față de dăruitor. În acest sens, Sfânta Scriptură și scrierile Părinţilor Bisericii și ale imnografilor ne învaţă pentru ce trebuie să mulțumim lui Dumnezeu la acest mare praznic. Suntem acum la mai bine de două mii de ani de evenimentul venirii în lume a Fiului lui Dumnezeu și Evanghelia acestui praznic ne descrie modul în care a binevoit Ziditorul a toate să Se pogoare la neamul nostru, să ia firea noastră căzută pentru a o restaura și a o îndumnezei. Pentru noi, relatările evangheliștilor nu sunt simple narațiuni sau descrieri pe care le auzim an de an sau simple recompuneri și reprezentări ale unor evenimente trecute de care ne bucurăm și ne emoționăm în prezent, ci, prin ele, noi devenim contemporanii acelor fapte minunate săvârșite în trecut de Dumnezeu și actualizate neîncetat în viaţa Bisericii”, a subliniat ierarhul.

Tradiții și obiceiuri

Așa cum este tradiția de ani buni, la finalul Sfintei Liturghii, ceata de feciori din Gura Râului a

prezentat obiceiurile din Mărginimea Sibiului legate de marea sărbătoare a Crăciunului și a celorlalte sărbători sfinte din această perioadă. Soborul și credincioșii au urmărit programul artistic pregătit de tinerii din Gura Râului și prezentat în fața Catedralei Mitropolitane din Sibiu. De asemenea, câțiva copii din Mărginimea Sibiului au interpretat sceneta „Irozii” și au adus bucurie în sufletele celor care au urmărit aceste momente de valorificare a tradițiilor românești.

Ierarhul i‑a binecuvântat pe tineri și le‑a transmis tuturor celor prezenți urările specifice sfintelor sărbători.