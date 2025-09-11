Ziarul Lumina utilizează fişiere de tip cookie pentru a personaliza și îmbunătăți experiența ta pe Website-ul nostru. Te informăm că ne-am actualizat politicile pentru a integra în acestea și în activitatea curentă a Ziarului Lumina cele mai recente modificări propuse de Regulamentul (UE) 2016/679 privind protecția persoanelor fizice în ceea ce privește prelucrarea datelor cu caracter personal și privind libera circulație a acestor date. Înainte de a continua navigarea pe Website-ul nostru te rugăm să aloci timpul necesar pentru a citi și înțelege conținutul Politicii de Cookie. Prin continuarea navigării pe Website-ul nostru confirmi acceptarea utilizării fişierelor de tip cookie conform Politicii de Cookie. Nu uita totuși că poți modifica în orice moment setările acestor fişiere cookie urmând instrucțiunile din Politica de Cookie.
O nouă Catedrală Ortodoxă Română în Dublin

Un articol de: Radu Mihai Sâmbeteanu - 11 Septembrie 2025

Episcopia Ortodoxă Română a Irlandei și Islandei va achiziționa un nou imobil, cu scopul desfășurării activității spirituale din diaspora. Imobilul istoric, „Christ Church” din orașul Dublin, va deveni Catedrala Ortodoxă Română din Dublin, fiind un lăcaș de cult și un spațiu de referință pentru comunitatea românească din Irlanda, informează pagina de Facebook a Episcopiei Ortodoxe Române a Irlandei și Islandei.

Redobândirea sfântului lăcaș, care a găzduit un program de slujbă liturgic intens al comunității românești, timp de aproape două decenii, a fost posibilă cu sprijinul Departamentului pentru Românii de Pretutindeni. Sprijinul achiziționării a fost susținut și de membrii comunității din Irlanda, a parohiilor și a clericilor eparhiei.

Imobilul este o biserică anglicană, ridicată în secolul al 19‑lea. Acesta este un monument arhitectural celebru, situat în centrul Capitalei, și va fi un punct central pentru toți români din diaspora. Totodată, acesta va deveni și un simbol al identității ortodoxe românești, oferind spațiul prielnic pentru desfășurarea momentelor liturgice, activităților educaționale, culturale.

Duminică, 14 septembrie, se va oficia prima slujbă religioasă în noua Catedrală Ortodoxă Română din Dublin. Odată cu prăznuirea Înălțării Sfintei Cruci, se va marca atât hramul catedralei, cât și revenirea spiritualității românești în lăcașul de cult.

 

