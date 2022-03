„Ortodoxia este viața în Hristos”

În prima duminică din Postul Sfintelor Paști, 13 martie 2022, numită de Biserică și Duminica Ortodoxiei, Înaltpreasfințitul Părinte Teofan, Mitropolitul Moldovei și Bucovinei, dimpreună cu Preasfințitul Părinte Nichifor Botoșăneanul, Episcop-vicar al Arhiepiscopiei Iașilor, a săvârşit Dumnezeiasca Liturghie a Sfântului Ierarh Vasile cel Mare la Catedrala Mitropolitană din Iaşi. Tot astăzi, în Paraclisul „Ecclesia” de la subsolul Catedralei, refugiații care au ajuns în această perioadă în capitala Moldovei au participat la Sfânta Liturghie oficiată în limba slavonă.

În această dimineață, cei doi ierarhi ai Arhiepiscopiei Iașilor au fost întâmpinați de părinții Catedralei la Reşedinţa mitropolitană, după care s-a mers în procesiune către sfântul locaș, preoții slujitori purtând în mâini câte o icoană, în amintirea evenimentelor din 11 martie 843 de la Constantinopol.

În continuare, clericii au săvârșit, pentru prima dată în Postul Mare, Dumnezeiasca Liturghie a Sfântului Ierarh Vasile cel Mare.

Cântărețul Stelian Gheorghiasa, membru al Grupului psaltic „Chivotul”, a fost hirotesit întru citeț.

După citirea Evangheliei rânduite de Biserică, părintele arhim. Dosoftei Şcheul, mare eclesiarh al Catedralei Mitropolitane, a dat citire Pastoralei Sfântului Sinod la Duminica Ortodoxiei, adresată clerului şi credincioşilor, după care, potrivit îndemnului Sfântului Sinod, s-a organizat o colectă pentru Fondul Central Misionar.

Ca un fapt inedit, răspunsurile liturgice au fost oferite de Corul bărbătesc „Cvartson”, dirijat de Alexandru Darie.

Ce este și ce nu este Ortodoxia

În predica ținută la finalul Sfintei Liturghii, Părintele Mitropolit Teofan a vorbit despre cum trebuie să privim Ortodoxia:

„Ortodoxia, iubiți credincioși, este adevărata cinstire și cunoaștere a lui Dumnezeu Celui în Treime. Ortodoxia este închinarea către Dumnezeu în duh și adevăr. Ortodoxia este revărsarea iubirii lui Dumnezeu Tatăl asupra lumii; Ortodoxia este viața-n Hristos; Ortodoxia este dobândirea Duhului Sfânt, căci acolo unde nu este Duhul Sfânt, nu este Ortodoxie. Și unde găsim această Sfântă și Dumnezeiască Biserică Ortodoxă? O găsim în Sfânta și Dumnezeiasca Liturghie, împărtășindu-ne cu Trupul și Sfânt Sângele Domnului, o găsim în cinstirea sfintelor icoane și a sfintelor moaște. O cinstim în taina îndumnezeirii, adică în umplerea minții și a sufletului și a cugetului omului de împărăția lui Dumnezeu încă din această lume. Și unde nu găsim Ortodoxia? N-o găsim în înțelesurile, ideologiile și filosofiile acestei lumi. N-o găsim în cugetarea cea trupească, n-o găsim în înțelepciunea acestei lumi, n-o găsim în cugetul cel lumesc, de aceea se cuvine în această sfântă zi, precum se cuvine să plinim acesta în toate zilele vieții noastre, și anume să mulțumim lui Dumnezeu”.

La sfârșit, credincioșii au fost binecuvântați de cei doi ierarhi.

Sfânta Liturghie în limba slavonă, pentru refugiați

Tot astăzi, în Sala Ecclesia din cadrul Muzeului Mitropolitan din Iaşi, a fost săvârşită slujba Sfintei Liturghii în limba slavonă, în prezenţa a numeroşi refugiaţi ucraineni. Rânduiala liturgică a fost săvârşită de părintele Vladislav Nedelcu, născut în Republica Moldova şi vorbitor de limbă rusă, slujitor la Biserica „Naşterea Maicii Domnului” - Talpalari din Iaşi, împreună cu un preot ucrainean refugiat. Răspunsurile la strană au fost date de un cor de tineri teologi, absolvenţi de seminar atât în ţară, cât şi peste hotare, cunoscători ai rânduielii liturgice în limba slavonă. La final, refugiații s-au întâlnit cu Înaltpreasfințitul Părinte Mitropolit Teofan și cu Preasfințitul Părinte Episcop-vicar Nichifor Botoșăneanul la Reședința mitropolitană.

Următoarea duminică din Postul Mare este atribuită cinstirii Sfântului Grigore Palama, Arhiepiscopul Tesalonicului, unul dintre apărătorii Ortodoxiei.