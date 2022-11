Părintele Aurel Jivi, pomenit la 20 de ani de la trecerea sa în veșnicie

Regretatul profesor de Istorie Bisericească Universală de la Facultatea de Teologie Ortodoxă „Sfântul Andrei Șaguna” din Sibiu, părintele Aurel Jivi, a fost pomenit marți, 1 noiembrie, la 20 de ani de la trecerea sa la Domnul. Slujba de pomenire a fost săvârșită de Înaltpreasfințitul Părinte Laurențiu, Arhiepiscopul Sibiului și Mitropolitul Ardealului.

Parastasul a fost săvârșit în capela Facultății de Teologie Ortodoxă „Sfântul Andrei Șaguna” din Sibiu, iar în soborul slujitor s-au aflat conducerea și cadre didactice din cadrul instituției de învățământ teologic din cetatea transilvăneană, informează Mitropolia Ardealului. Soția părintelui profesor Aurel Jivi, doamna profesoară Liliana Jivi, rudele, apropiații și cadrele didactice de la Facultatea de Teologie s-au adunat în capela instituției și s-au rugat pentru odihna veșnică a celui care le-a fost profesor, coleg și îndrumător spiritual.

La finalul slujbei de pomenire, pr. prof. dr. Dorin Oancea a evocat personalitatea părintelui profesor Aurel Jivi.

„L-au cunoscut foarte bine colegii lui de catedră și cadrele didactice de la facultate, care au învățat să-l aprecieze pe omul deosebit de onest, cumsecade, de o franchețe dezarmantă și, din acest motiv, cred că și sinceritatea sa, care uneori era abruptă, nu era simțită ca fiind jignitoare, ci pur și simplu era una a inimii, care spune ce are de spus. A fost un profesor cu totul și cu totul remarcabil. Eu însumi am fost o viață aproape profesor aici, la facultate, și nu cred că am fost un profesor rău, însă mărturisesc că n-am întâlnit niciodată pe cineva care să aibă darul acesta de a se apropia de studenți cum o făcea el, știind în același timp să rămână și profesor, știind să pună acea măruntă distanță care este necesară în astfel de împrejurări și-n același timp să-i facă pe studenți să se simtă nu undeva departe de dascălul lor, ci în apropierea lui imediată, știind bine că el este cel care, dacă este cazul, va lupta pentru ei, pentru fiecare în parte și pentru toți lalolată, dar la fel de bine știind că este un om corect care, dacă vede o greșeală, încearcă să o îndrepte cu mijloacele pedagogice pe care le are”, a spus părintele Dorin Oancea.

Colocviul „Pr. prof. dr. Aurel Jivi”

Decanul Facultății de Teologie din Sibiu, pr. prof. univ. dr. Daniel Buda, a anunțat organizarea unui colocviu în onoarea părintelui Aurel Jivi, manifestare care să-i poarte numele. Prima ediție a colocviului va avea loc anul viitor, a anunțat părintele decan.

Părintele Aurel Jivi s-a născut pe 2 august 1943 în Chișoda, județul Timiș. A studiat la Seminarul Teologic din Caransebeș (1957-1963), la Institutul Teologic Universitar din Sibiu (1963-1967), a urmat cursuri de doctorat la Institutul Teologic Universitar din București (1967-1970), cursuri de specializare la Facultatea de Teologie Episcopaliană din Cambridge, Massachusetts (1970-1971) și apoi la Institutul Teologic „McCormick” din Chicago (1971-1973). De la 1 octombrie 1973 a fost asistent la Institutul Teologic din Sibiu, secția istorică, a suplinit în perioada 1981-1983 catedra de Istorie Bisericească Universală, iar de la 1 octombrie 1983 a fost profesor titular la aceeași catedră. Din 1991 a fost profesor și la Facultatea de Teologie din Oradea. A avut o activitate academică foarte bogată și a participat la numeroase întruniri teologice și ecumenice internațio­nale. A trecut la cele veșnice pe 1 noiembrie 2002.