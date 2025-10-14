Peste 30.000 de suflete unite în rugăciune în Capitala Moldovei de ziua Sfintei Parascheva

Hramul binecuvântat al Iașului, prăznuirea Sfintei Cuvioase Parascheva, a reunit și în acest an mulțimi de credincioși veniți să ia parte la Sfânta Liturghie, oficiată de un sobor de 27 de ierarhi din țară și din străinătate. Această slujbă arhierească a încununat zilele de rugăciune și binecuvântare trăite la Iași. Potrivit estimărilor autorităților, până în acest moment, peste 170.000 de pelerini s-au închinat la raclele ce adăpostesc cinstitele moaște ale Sfintei Cuvioase Parascheva și ale Sfântului Ierarh Grigorie Palama.

Sărbătoarea capitalei Moldovei a adunat, în aceste zile, sute de mii de credincioși din întreaga lume ortodoxă, veniți să se închine la cinstitele moaște ale Sfintei Parascheva și ale Sfântului Ierarh Grigorie Palama. Momentul central al pelerinajului, Sfânta Liturghie, a fost săvârșită astăzi pe podiumul special amenajat la limita cu Pietonalul Ștefan cel Mare și Sfânt, în dreptul altarului Catedralei Mitropolitane, de un sobor de 27 de ierarhi, preoți și diaconi, atât din țară, cât și din străinătate.

Slujba săvârșită în cinstea Ocrotitoarei Moldovei a fost oficiată de Înaltpreasfinţitul Părinte Filotheos, Mitropolit de Tesalonic, împreună cu un sobor de arhierei din care au făcut parte: Înaltpreasfinţitul Părinte Ioanichie, Arhiepiscop de Cetinie şi Mitropolit de Muntenegru şi Litoral, Înaltpreasfinţitul Părinte Teofan, Arhiepiscopul Iaşilor şi Mitropolitul Moldovei şi Bucovinei, Înaltpreasfinţitul Părinte Anastas, Mitropolit de Korca, Înaltpreasfinţitul Părinte Irineu, Arhiepiscopul Craiovei şi Mitropolitul Olteniei, Înaltpreasfinţitul Părinte Teodosie, Arhiepiscopul Tomisului, Înaltpreasfinţitul Părinte Ciprian, Arhiepiscopul Buzăului şi Vrancei, Înaltpreasfinţitul Părinte Casian, Arhiepiscopul Dunării de Jos, Înaltpreasfinţitul Părinte Atanasie, Arhiepiscop Ortodox Român al Marii Britanii şi Irlandei de Nord, Preasfinţitul Părinte Qais, Episcop de Erzurum, Preasfinţitul Părinte Ignatie, Episcopul Huşilor, Preasfinţitul Părinte Nicodim, Episcopul Severinului şi Strehaiei, Preasfinţitul Părinte Antonie, Episcop de Bălți, Preasfinţitul Părinte Veniamin, Episcopul Basarabiei de Sud, Preasfinţitul Părinte Andrei, Episcopul Covasnei şi Harghitei, Preasfinţitul Părinte Galaction, Episcopul Alexandriei şi Teleormanului, Preasfinţitul Părinte Benedict, Episcopul Sălajului, Preasfinţitul Părinte Nestor, Episcopul Devei şi Hunedoarei, Preasfinţitul Părinte Ieronim, Episcopul Daciei Felix, Preasfinţitul Părinte Macarie, Episcopul Ortodox Român al Europei de Nord, Preasfinţitul Părinte Nectarie, Episcopul Ortodox Român al Irlandei şi Islandei, Preasfinţitul Părinte Nichifor Botoşăneanul, Episcop-vicar al Arhiepiscopiei Iaşilor, Preasfinţitul Părinte Paisie Lugojanul, Episcop-vicar al Arhiepiscopiei Timişoarei, Preasfinţitul Părinte Damaschin Dorneanul, Episcop-vicar al Arhiepiscopiei Sucevei și Rădăuților, Preasfinţitul Părinte Emilian Crișanul, Episcop-vicar al Arhiepiscopiei Aradului, Preasfinţitul Părinte Timotei Sătmăreanul, Arhiereu-vicar al Episcopiei Ortodoxe Române a Maramureşului şi Sătmarului, Preasfinţitul Părinte Gherontie Hunedoreanul, Arhiereu-vicar al Episcopiei Devei şi Hunedoarei.

Răspunsurile de la Sfânta Liturghie au fost oferite de Corul „Sanctus” al Catedralei Mitropolitane din Iași, dirijat de Mirel Nechita.

După citirea Sfintei Evanghelii, Înaltpreasfințitul Părinte Filotheos, Mitropolitul Tesalonicului, a adresat credincioșilor un cuvânt de învățătură, subliniind că Sfânta Cuvioasă Parascheva, prăznuită astăzi, este un chip viu al urmării lui Hristos prin purtarea Crucii:

„Sfânta Parascheva, prăznuită astăzi, este un exemplu luminos a ceea ce înseamnă să-ți iei Crucea și să-I urmezi lui Hristos. Ea a trăit în vremuri grele, când credința și evlavia erau încercate de grija și indiferența duhului lumii acesteia. Și, totuși, Sfânta a lepădat deșertăciunea vieții trecătoare, s-a dedicat în întregime rugăciunii, vieții ascetice de nevoință și iubirea aproapelui. Lepădarea de sine a fost deplină; și-a predat întru totul atât trupul postului și ostenelilor, cât și voința iubirii lui Dumnezeu. Sfânta Parascheva este un far și o mângâiere pentru credincioși. Prezența sa, asociată cu multe minuni, a fost întotdeauna o dovadă vie că Hristos nu-Şi abandonează credincioșii care își poartă Crucea cu răbdare și credință.

Însă, cuvântul Domnului nu se oprește doar la invitația de a ne purta Crucea. El merge mult mai la adânc. Domnul Hristos spune: «Oricine va vrea să-și salveze viața o va pierde; și oricine o va pierde […], o va salva.» Cât de contrar este acest lucru logicii omenești! Lumea ne îndemnă să «păstrăm viața», Hristos ne îndeamnă să o «dăm, să împărtășim». Lumea ne spune să trăim pentru noi înșine, Hristos ne îndeamnă să trăim pentru El. Sfânta Parascheva a trăit tocmai acest paradox: chiar dacă a pierdut bunurile lumești și viața cea din afară, a dobândit viața adevărată, nemurirea.

Despre această cale a Crucii, a lepădării, a predării vieții proprii și a îndumnezeirii creștine, ne vorbește Sfântul Grigorie Palama, Arhiepiscop al Tesalonicului și mare teolog al secolului al XIV-lea, subliniind dimensiunea lăuntrică, tainică a călătoriei cu Hristos. Sfântul Grigorie Palama învață că Harul lui Dumnezeu este necreat, ceresc și este împărtășit inimilor neprihănite, curățite de păcate. Când omul se leapădă de sine, când se puriﬁcă de patimi și își întoarce mintea către Dumnezeu, atunci este luminat de lucrarea necreată a Duhului Sfânt și de lumina Schimbării la Față.

Pe această cale a Crucii și sﬁnțeniei s-au întâlnit și se pot vedea în profundă legătură Sfânta Parascheva, prăznuită astăzi, și Sfântul Grigorie Palama, ale cărui sﬁnte moaște au fost aduse spre închinare. Cuvioasa Parascheva a fost sﬁnțită și și-a curățit trupul și cele din afară prin nevoință ascetică, iar pe cele lăuntrice prin smerenie și rugăciune; Sfântul Grigorie Palama, pe de altă parte, a fost sﬁnțit prin vederea și contemplarea luminii dumnezeiești. Indiferent de modul în care au trăit și au ajuns la Dumnezeu, ambii ne amintesc că Ortodoxia nu este teorie, ci viață; nu este ﬁlozoﬁe, ci este o participare la energia și lucrarea dumnezeiască a Duhului Sfânt”.

Distincții de vrednicie pentru trei familii de preoți binecuvântate cu mulți copii

În semn de recunoaștere pentru dragostea jertfelnică și statornicia în credință, trei familii de preoți cu mulți copii au primit distincții de vrednicie din partea Înaltpreasfințitului Părinte Teofan, Mitropolitul Moldovei și Bucovinei, în cadrul sărbătorii hramului Sfintei Cuvioase Parascheva.



„Multe probleme are această țară. Nu le enumăr. Dumneavoastră le știți bine. Da, situațiile dificile sunt multe și sunt intens mediatizate. Sunt, în același timp, și multe lucruri frumoase, despre care se vorbește prea puțin. O școală, un spital, întoarcerea unor români acasă din străinătate, o carte de excepție publicată. Un exemplu frumos sunt și familiile cu mulți copii. Existența lor este cu atât mai meritorie, cu cât situația demografică a țării este extrem de dificilă”, a menționat Înaltpreasfinția Sa, Părintele Mitropolit Teofan, înainte de premiere, aducând în atenție o sumară situație a numărului de copii din familiile de preot ale Arhiepiscopiei Iașilor.

Cele trei familii de preoți cu mulți copii distinse astăzi sunt:

• Familia preotului Dumitru Florin Lazăr și a preotesei Adina Valentina – Parohia Podoleni, județul Neamț – sunt binecuvântați cu zece copii.

• Familia preotului Ionuț Alexandru Figher și a preotesei Ionela – Parohia Frenciugi, județul Iași – sunt binecuvântați cu unsprezece copii.

• Familia preotului Liviu Popescu și a preotesei Beatrice-Daniela Popescu – Parohia Voinești, județul Iași – formează o familie binecuvântată, cu doisprezece copii, crescuți cu dragoste, răbdare și credință.

Părinții Florin Lazăr, Ionuț Alexandru Figher și Liviu Popescu au primit din partea Mitropoliei Moldovei și Bucovinei „Crucea Sfântului Ierarh Dosoftei”, iar doamnele preotese au primit „Crucea Sfântului Ierarh Iosif cel Milostiv” pentru mireni.

Prin aceste familii, Biserica arată chipul iubirii jertfelnice și al bucuriei de a primi viața ca dar de la Dumnezeu. Gestul Înaltpreasfințitului Teofan vine ca o recunoaștere a curajului, credinței și responsabilității acestor părinți care, în vremuri dificile, păstrează aprinsă candela nădejdii în casele lor pline de binecuvântare.

La finalul sărbătorii, Înaltpreasfințitul Părinte Teofan a adresat un cuvânt de recunoștință miilor de pelerini care au înălțat rugăciuni ore în șir și, în chip special, celor care au răbdat frigul și umezeala stând la rând pentru a se închina Sfintei Parascheva:

„Veniți la Iași pentru a mulțumi, a-și mărturisi credința sau a cere ajutorul lui Dumnezeu prin rugăciunile sfinților, pelerinii sunt încredințați că se întorc la casele lor îmbogățiți sufletește și cu putere să poarte crucea vieții mai departe cu smerenie, nădejde și curaj.

Pelerinii trăiesc o clipă de bucurie, atingând cu mâna, cu buzele, cu sufletul și cu inima binecuvântatele moaște ale sfinților și se întorc la casele lor împărtășind și altora bucuria dobândită. «Rostul omului pe pământ», spune blândul părinte Sofian cel Sfânt, «este să ofere cât mai multă bucurie celuilalt. Orice bucurie făcută altuia se întoarce asupra ta».

Cu bucuria în suflet, pelerinii înțeleg, într-o formă conștientizată sau implicită, că Sfânta Cuvioasă Parascheva le arată că există și o altă putere decât cea a armelor, banilor sau diplomației, și anume puterea smereniei, tăria rugăciunii, diamantul delicateții sufletești. Această putere mișcă, de peste un mileniu, inimi și minți a milioane de oameni de-a lungul anului și, mai ales, la mijloc de octombrie, aici, la Iași, sau unde, de-a lungul vremii, au zăbovit moaștele Sfintei Parascheva, la Constantinopol, la Târnovo, la Vidin, la Belgrad, și iată, acum, la Iași.

La rândul său, Sfântul Grigorie Palama, mare ascet în Sfântul Munte Athos, teolog și arhiepiscop de Tesalonic, trăitor în veacul al XIV-lea, ne grăiește, peste veacuri, câteva lucruri esențiale, valabile atunci, valabile astăzi.

Sfântul Grigorie mărturisește măreția omului ca făptură a lui Dumnezeu. Omul este fiu al lui Dumnezeu, este prieten al lui Dumnezeu. Omul este chemat să se unească cu Dumnezeu, să fie îmbrăcat în harul luminii lui Dumnezeu, să dobândească mângâierea Duhului Sfânt, să devină dumnezeu după har. În al doilea rând, Sfântul Grigorie ne arată că lucrurile de suprafață, confortul, comoditatea, nu reprezintă esența vieții. Dimpotrivă, atrofiază viața lăuntrică, o fac cenușie, fadă, lipsită de adâncime și conținut real. În al treilea rând, Sfântul Grigorie ne spune că sunt necesare, pentru echilibrul vieții, căutarea și descoperirea unor spații de liniște, lăuntrice sau exterioare”.

Racla Sfintei Parascheva va rămâne așezată în baldachinul din incinta Catedralei Mitropolitane până mâine, 15 octombrie. În situația în care, în ultima zi a pelerinajului, afluxul de credincioși va fi semnificativ, mutarea sfintelor moaște în interiorul catedralei va fi amânată. Decizia va fi anunțată atunci, în funcție de momentul în care numărul pelerinilor va permite organizarea accesului în interior.