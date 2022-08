Pro Vita Iași organizează ediția a II‑a a Festivalului Familiei

Data: 24 Aug, 2022

Pro Vita Iași anunță organizarea ediției a II a a Festivalului Familiei, cu tema „Familia - de la căutare la împlinire”.

Festivalul Familiei, ediția a II a, va avea loc în perioada 4 - 10 septembrie, în câteva locații din Iași: Biserica „Sfântul Haralambie”, Ansamblul Mitropolitan și Parcul Copou. Seria evenimentelor debutează în 4 septembrie, cu Sfânta Liturghie, la Biserica „Sfântul Haralambie” și cu un picnic dedicat familiilor. Ca și anul trecut, festivalul se desfășoară în preajma zilei de 9 septembrie, sărbătoarea Sfinților Părinți Ioachim și Ana, exemplu de cum poți primi răspunsul de la Dumnezeu în familie. În zilele de 5, 6 și 7 septembrie se vor derula atelierele dedicate în special tinerilor și familiei, în cadrul Ansamblului Mitropolitan. Înscrierile de participare se vor putea face în prealabil pe pagina Pro Vita Iași.

● 5 septembrie: Atelierul „Familia - răspuns pentru problemele dintre generații”, susținut de Iulia Țoța, mamă a 7 copii, fondator „Școala Familiei”;

● 6 septembrie: Atelierul „Familia - răspuns pentru tinerii care își caută sensul”, susținut de pr. Cosmin Brînză, paroh al Bisericii „Sfinții Împărați Constantin și Elena” din Săcărești;

● 7 septembrie: Atelierul „Familia - răspuns pentru problemele soțului și ale soției”, susținut de pr. Dragoș Bălinișteanu, paroh al Bisericii „Sfântul Ioan Botezătorul” din Curagău, și Daniela Bălinișteanu.

Ziua festivalului din 10 septembrie, în Parcul Copou, va cuprinde o serie de activități, servicii și produse pentru întreaga familie, oferite de cei 30 de invitați:

● Ateliere de pictură (Palade Creativ), caligrafie (Profa de caligrafie), teatru (Art You School), muzică (Opis Band), cusut tradițional (SOFR Iași), înfrumusețare și îngrijire (Vision Beauty Studio), hârtie manuală, Brățări de bine și Crește ți visul (ROD) etc.;

● Consultanță în alăptare și babywearing (Caty Popa Consultant), activități pentru educația timpurie (DimiKids), Stație de Ecologie Relațională (Active Learning Baby); Gătit în familie (Tăiței Grădinărești) etc.;

● Jocuri pentru copii (Raise&Care, Alandala, Young Engineers, Împreună pentru Miroslava ș.a.)

● Concert caritabil în vederea strângerii de fonduri pentru beneficiarii proiectului „Dar pentru copii”.

Intrarea este liberă și participarea la activități gratuită. Singura condiție este solidarizarea în jurul poveștii unei mame a 5 copii, nevoită să îi îngrijească de una singură, într o locuință în care îndură frigul. Scopul festivalului este unul caritabil, cel de strângere a donațiilor pentru a construi CASA CRINEI.

Prima ediție a Festivalului Familiei a avut loc în 11 septembrie 2021 în Piața Unirii și a marcat 10 ani de activitate Pro Vita Iași.