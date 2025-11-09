Proclamarea locală a canonizării Sfântului Cuvios Mucenic Visarion de la Lainici

Astăzi, 9 noiembrie 2025, la Mănăstirea Lainici din județul Gorj a avut loc slujba solemnă de proclamare locală a canonizării Sfântului Cuvios Mucenic Visarion de la Lainici, praznic duhovnicesc pentru întreaga Biserică Ortodoxă Română şi în special pentru credincioşii din Oltenia.

Sărbătoarea a început cu Sfânta Liturghie, oficiată de Înaltpreasfințitul Părinte Irineu, Arhiepiscopul Craiovei și Mitropolitul Olteniei, împreună cu un sobor de ierarhi, preoți și diaconi. În soborul de ierarhi s‑au numărat: Înaltpreasfințitul Părinte Ioan, Arhiepiscopul Timișoarei și Mitropolitul Banatului; Înaltpreasfințitul Părinte Varsanufie, Arhiepiscopul Râmnicului; Preasfințitul Părinte Lucian, Episcopul Caransebeșului; Preasfințitul Părinte Nicodim, Episcopul Severinului și Strehaiei; Preasfințitul Părinte Antonie, Episcopul de Bălți; Preasfințitul Părinte Sebastian, Episcopul Slatinei și Romanaților; Preasfințitul Părinte Andrei, Episcopul Covasnei și Harghitei; Preasfințitul Părinte Benedict, Episcopul Sălajului; Preasfințitul Părinte Nestor, Episcopul Devei și Hunedoarei; Preasfințitul Părinte Teofil Trotușanul, Episcop‑vicar al Arhiepiscopiei Romanului și Bacăului, şi Preasfințitul Părinte Gherontie Hunedoreanul, Arhiereu‑vicar al Episcopiei Devei și Hunedoarei. La eveniment au participat clerici, stareți și starețe de la mănăstirile din ţară și mulțime de credincioși veniți să aducă cinstire noului sfânt mucenic al neamului românesc.

După citirea pericopei evanghelice, Înaltpreasfințitul Părinte Ioan, Arhiepiscopul Timișoarei și Mitropolitul Banatului, a explicat înţelesul Evangheliei din această duminică: „În Evanghelia de astăzi Îl vedem pe Hristos trecând în ţinuturile unde se afla Iair, mai‑marele sinagogii. Sfântul Evanghelist Luca ne spune că Iair a căzut la picioarele Mântuitorului Iisus Hristos și L‑a rugat cu stăruință pentru fiica sa, care era pe moarte. Prin acest gest, vedem cum Legea Veche se pleacă înaintea Legii Noi, legea iubirii. Iair vine cu credință și cu smerenie, după ce încercase în multe feluri, la mulți oameni și prin multe mijloace omenești să găsească vindecare pentru fiica sa. Dar acum el vine la Hristos - «Calea, Adevărul și Viața» (Ioan 14, 6), Singurul care poate da nu doar vindecare trupească, ci și viață veșnică. În fața Iubirii se stă în genunchi - așa cum stă și Iair înaintea Mântuitorului, plin de nădejde și de smerenie. Pe acest drum al credinței merge și femeia care avea scurgere de sânge de doisprezece ani, care, pentru credința ei, este vindecată. Ea nu cere nimic cu cuvântul, ci se apropie în taină și se atinge de haina Domnului, știind că numai atingerea de El aduce vindecare, iar Hristos îi spune: «Îndrăznește, fiică, credința ta te‑a mântuit!»

Văzând credința acestei femei și nădejdea lui Iair, Hristos răspunde cu aceeași putere dumnezeiască, înviind pe fiica lui Iair, atunci când spune: «Copilă, scoală‑te!» (Luca 8, 54). Prin aceasta, Domnul ne arată că El este Stăpân peste viață și peste moarte, că El este izvorul nemuririi și biruitorul morții. Iair a aflat Calea, a întâlnit Adevărul și a dobândit Viața. Iată ce dobândesc toți cei care merg pe calea lui Hristos! (...) Să ne adunăm, așadar, comori nu pe pământ, ci în cer, pentru Împărăția lui Dumnezeu, așa cum ne spune Mântuitorul: «Nu vă adunați comori pe pământ, unde molia și rugina le strică și unde furii le sapă și le fură; ci adunați‑vă comori în cer, unde nici molia, nici rugina nu le strică și unde furii nu le sapă, nici nu le fură» (Matei 6, 19-20). Să ne gândim la moarte, dar să aruncăm ancora mai adânc - către Înviere, către Hristos Cel înviat, Biruitorul morții și Dătătorul vieții veșnice. Căci numai privind spre Înviere putem înțelege sensul vieții și al morții. Numai prin credință putem trece din moarte la viață, din întuneric la lumină și din durere la nădejde. Să cerem de la Dumnezeu această credință curată și statornică, asemenea lui Iair și femeii din Evanghelie, care nu s‑au îndoit, ci au crezut din toată inima în puterea lui Hristos. Amin!”

Icoană a mărturisirii și a răbdării

În cuvântul rostit la finalul Sfintei Liturghii, Înaltpreasfințitul Părinte Mitropolit Irineu a evidențiat iubirea jertfelnică și smerenia Sfântului Cuvios Mucenic Visarion de la Lainici: „Din fragedă copilărie, Sfântul Visarion a fost ales de Dumnezeu să fie deschizător de drumuri și stareț al acestei obști călugărești, agonisind slavă după slavă, așa cum ne spune Sfântul Apostol Pavel, având privirea ațintită spre Crucea Mântuitorului nostru Iisus Hristos. Din casa părintească a ajuns protopsalt la Episcopia Romanului, cântând cu vers dulce și preafrumos. Acolo a avut parte de un părinte îndrumător în viața călugărească - episcopul isihast Gherasim Safirin, om cu viață îmbunătățită, cel care a tradus «Filocalia», un om al Duhului, al cărui cuvânt era plin de putere și de har. Sfântul Visarion cânta atât de frumos, încât îi impresiona pe oameni până la lacrimi (...).

A intrat sub ascultarea Părintelui Porfirie, starețul Mănăstirii Frăsinei, unde s‑a învrednicit de rugăciune neîncetată și de isihie. Sfântul Visarion a venit să se jertfească înaintea Sfântului Altar, să primească chipul călugăresc și să asculte cuvântul Domnului: «Cel ce voiește să vină după Mine, să se lepede de sine, să‑și ia crucea sa și să‑Mi urmeze Mie» (Marcu 8, 34). El nu «a dat somn ochilor şi genelor dormitare şi odihnă tâmplelor, până ce nu a aflat loc Domnului, locaş Dumnezeului lui Iacob» (Psalmul 131, 4‑5). Împletea rugăciunea cu cântarea, ascultarea cu osteneala călugărească. A stăruit în psalmodie și i‑a învățat pe părinți viața cea frumoasă, de cinstire a lui Dumnezeu și a sfinților. Aceasta a fost viața sa în Mănăstirea Frăsinei.

Apoi, prin grija Episcopului Vartolomeu Stănescu, a fost adus la Mănăstirea Lainici, unde viața monahală aproape dispăruse din pricina vremurilor grele. Aici, Sfântul Visarion s‑a învrednicit să redea mănăstirii strălucirea de odinioară, continuând psalmodia și slăvirea Domnului împreună cu îngerii: «Lăudați‑L pe Domnul toți îngerii Lui, lăudați‑L toate puterile Lui!» (Psalmul 148, 2). Toată viața a iubit slăvirea lui Dumnezeu prin cântare și prin fapte, prin cuvânt și prin iubire.

Cei necredincioși însă nu au putut suporta cuvântul lui plin de blândețe și de adevăr. Îndemnați de diavol, l‑au prigonit și astfel Sfântul Visarion a trebuit să bea paharul muceniciei. Milostivul Dumnezeu a voit să‑i dăruiască o cunună mai mare decât cea a călugărului, a isihastului, a omului duhovnicesc: cununa mucenicului. Sfântul Visarion a mărturisit înaintea oamenilor, a mărturisit cuvântul Evangheliei și și‑a încununat viața cu biruință, auzind chemarea Mântuitorului: «Bine, slugă bună și credincioasă, peste puține ai fost pus, peste multe te voi pune; intră întru bucuria Domnului tău» (Matei 25, 21).

În zona noastră, în Oltenia, mulți preoți au murit în temnițele comuniste, iar alții s‑au stins în suferință, după ce s‑au întors la casele lor. Sfântul Visarion s‑a întâlnit în Împărăția lui Dumnezeu cu Sfântul Gherasim, care a trecut la Domnul în același an, 1951. Sfântul Visarion este o icoană vie a mărturisirii și a răbdării. În viața și suferințele sale vedem tăria celor care au sfințit pământul Olteniei prin lacrimi, rugăciune și sânge. Jertfa Sfântului Visarion rămâne pentru noi pildă de credință statornică și de dragoste desăvârșită față de Hristos! Amin!”

Un moment important al sărbătorii l‑a constituit citirea Tomosului sinodal de canonizare, de către Preasfințitul Sebastian, Episcopul Slatinei și Romanaților, prin care Sfântul Sinod al Bisericii Ortodoxe Române a hotărât ca Sfântul Cuvios Mucenic Visarion de la Lainici să fie pomenit în fiecare an la 10 noiembrie, iar numele său să fie înscris în Sinaxar, în cărțile de cult și în calendarul Bisericii Ortodoxe Române.

Părintele Mitropolit Irineu le‑a mulţumit ierarhilor prezenţi la festivităţile prilejuite de proclamarea locală a canonizării Sfântului Cuvios Mucenic Visarion de la Lainici. Au fost aduse mulțumiri şi oficialităților prezente, Inspectoratului de Poliție, Jandarmeriei Române, Serviciului de Ambulanță, Crucii Roșii, precum și Consiliului Județean Gorj pentru sprijinul acordat. Mulţumiri le‑au fost aduse și binefăcătorilor mănăstirii, cărora li s‑au înmânat diplome și distincții de recunoștință. Mitropolitul Olteniei a oferit Gramata de mulțumire următorilor: Răzvan Mihai Clipici, consilier patriarhal - Sectorul cultură, pictură și restaurare; Sorin Marian Manda, director general al Aeroportului Internațional Craiova; arh. Dorel Cordoș; Gheorghe Poleucă; ec. Gabriel Boiangiu; Petru Săndel Bilibou; ing. Emilian Zorilă‑Dițoiu; Ionuț Drăgotesc și Mirel Mihail Lilă. De asemenea, Gramata de recunoștință a fost oferită lui Cosmin Dumitru David, primar al comunei Secuieni, jud. Bacău; pr. asist. dr. Răzvan Constantin Popovici, urmaş al Sfântului Visarion, inspector eparhial și purtător de cuvânt al Arhiepiscopiei Romanului și Bacăului; pr. Bogdan Antohi, paroh la Parohia Secuieni, jud. Bacău; Constantin Popovici, urmaş al Sfântului Visarion. Gramata de Excelență a fost oferită lui Nicolae Costinel State.

În încheiere, Înaltpreasfințitul Părinte Mitropolit Irineu a mulțumit tuturor credincioșilor prezenți în număr mare la binecuvântata sărbătoare a Olteniei.

Manifestări religios‑culturale în ajunul proclamării

Evenimentele prilejuite de proclamarea locală a canonizării Sfântului Cuvios Mucenic Visarion au început la Mănăstirea Lainici din județul Gorj de ieri, 8 noiembrie, când Înaltpreasfințitul Părinte Mitropolit Irineu a săvârșit slujba de sfințire a raclei în care au fost așezate cinstitele moaște ale Sfântului Cuvios Mucenic.

În continuare, de la ora 14:00, în sala de conferințe a așezământului monahal s‑a desfășurat Simpozionul „Aceeași credință, aceeași jertfă - de la catacombele Antichității la temnițele comuniste”, dedicat mărturisitorilor dreptei credințe din secolul XX.

Evenimentul a fost deschis prin cuvântul de binecuvântare al Înaltpreasfințitului Părinte Mitropolit Irineu, care a subliniat importanța momentului și valoarea duhovnicească a noilor sfinți ai Bisericii noastre.

Au urmat comunicări științifice și referate susținute de cadre didactice ale Facultății de Teologie Ortodoxă din Craiova și de invitați din țară și au fost lansate două volume dedicate Sfântului Visarion, semnate de prof. dr. Zenovie Cârlugea: „Sfântul Cuvios Mucenic Visarion de la Lainici: Starețul martir de la Mănăstirea Lainici - Gorj (1929–1951)”; „Sfântul Cuvios Mucenic Visarion de la Lainici”, apărute la Editura Mitropolia Olteniei în anul 2025.

După sesiunea academică, de la ora 17:30, Corul Facultății de Teologie din Craiova, sub conducerea pr. lect. univ. dr. Adrian Mazilița și a protodiac. lect. univ. dr. Victor Șapcă, a susținut un concert.

În continuare, a avut loc procesiunea cu moaștele Sfântului Cuvios Mucenic Visarion de la Lainici, care au fost așezate spre închinare credincioșilor, urmată de slujba Privegherii, săvârșită în biserica mare a mănăstirii.