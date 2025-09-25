În data de 4 octombrie 2025 va avea loc proclamarea locală a canonizării Sfântului Preot Mărturisitor Dumitru Stăniloae. Cu acest prilej, în perioada 3‑4 octombrie 2025, va avea loc un amplu program liturgic la Mănăstirea Cernica, județul Ilfov, pentru a marca acest eveniment deosebit.

Joi, 2 octombrie 2025, de la ora 14:00, va avea loc sfințirea raclei care va adăposti cinstitele moaște ale Sfântului Preot Mărturisitor Dumitru Stăniloae. Slujba de sfințire va fi oficiată în Paraclisul istoric „Sfântul Mare Mucenic Gheorghe” din Reședința Patriarhală de către Preafericitul Părinte Daniel, Patriarhul Bisericii Ortodoxe Române.

La Mănăstirea Cernica, programul liturgic al proclamării locale a canonizării Sfântului Preot Mărturisitor Dumitru Stăniloae va debuta vineri, 3 octombrie, de la ora 15:30, cu întâmpinarea raclei la Biserica „Sfântul Nicolae” din ostrovul Mănăstirii Cernica, urmată, de la ora 16:00, de slujba Privegherii în cinstea Sfântului Preot Mărturisitor Dumitru Stăniloae.

Evenimentele vor continua în următoarea zi, sâmbătă, 4 octombrie, de la ora 8:00, cu slujba Acatistului Sfântului Preot Mărturisitor Dumitru Stăniloae și Ceasurile 3 și 6, iar de la ora 9:00, Sfânta Liturghie arhierească, în Biserica „Sfântul Nicolae” din ostrovul Mănăstirii Cernica. După rugăciunea Amvonului se va da citire Tomosului sinodal de proclamare a canonizării, se va prezentara icoana și se va intona troparul.

Sfântul Preot Mărturisitor Dumitru Stăniloae a fost unul dintre cei mai importanți teologi și duhovnici ai secolului 20. Profesor, dogmatist și păstor spiritual, a influențat generații de credincioși și teologi prin înțelepciunea, blândețea și devotamentul său profund față de Biserică. Opera și viața sa rămân un exemplu de credință, iubire și dăruire pentru întreaga Ortodoxie.