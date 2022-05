S-a pus piatra de temelie pentru o nouă biserică în Şelimbăr, judeţul Sibiu

Data: 02 Mai, 2022

Înaltpreasfinţitul Laurenţiu, Arhiepiscopul Sibiului şi Mitropolitul Ardealului, a sfinţit şi aşezat piatra de temelie pentru un nou lăcaş de rugăciune în localitatea Şelimbăr, judeţul Sibiu. Slujba religioasă a fost săvârşită duminică, 1 mai, pe terenul Parohiei Şelimbăr IV din cartierul Doamna Stanca, de la graniţa dintre localitatea menţionată şi orașul Sibiu.

Mulţimi de credincioşi din parohia sibiană şi din alte comunităţi parohiale au participat la slujba de sfinţire a pietrei de temelie, alături de primarul comunei Şelimbăr, Marius Grecu, consilieri locali şi oaspeţi.

IPS Părinte Mitropolit Laurenţiu a explicat celor prezenţi înţelesurile acestei rânduieli liturgice şi a felicitat comunitatea şelimbăreană pentru iniţiativa ridicării lăcaşului de cult într-unul dintre cartierele noi ale localităţii.

„Dumnezeu ne-a dăruit pământul pe care vieţuim şi noi credem că suntem proprietari, însă doar administrăm un bun pe care ni l-a dat Dumnezeu în folosinţă. Am marcat acest loc, am marcat cele patru puncte cardinale, la răsărit am pus crucea, unde va fi altarul. (...) Spre altarul acesta se va îndrepta dragostea şi credinţa dumneavoastră. Orice biserică nouă nu înseamnă doar o construcţie din beton şi cărămidă, ci ea zideşte o comunitate a credincioşilor, care este Biserica vie. Veţi avea bucuria să urmăriţi cum se ridică treptat biserica”, a spus ierarhul.

În prezent comunitatea din acest nou cartier al Șelimbărului participă la slujbele săvârşite într-un paraclis amenajat de curând, iar noua biserică va purta hramul Soborului Sfinților Români.

„Deşi cartierul nostru nu are o biserică, noi suntem deja o biserică, pentru că de la prima Sfântă Liturghie săvârşită în urmă cu câţiva ani la parterul unui bloc nu am încetat să-I slujim lui Dumnezeu şi să închegăm biserica botezând, cununând, făcând slujbe, oferind oamenilor un loc de întâlnire în jurul lui Hristos şi cu diferite prilejuri culturale sau educative”, a spus preotul Valentin Delcă de la Parohia Șelimbăr IV.

La final, Părintele Mitropolit a oferit acte de cinstire Adunării şi Consiliului parohiale ale Parohiei Şelimbăr 4, Primăriei Şelimbăr şi Consiliului local, precum şi mai multor familii care au oferit terenul și au contribuit la iniţierea acestui proiect.