Sanctitatea Sa Bartolomeu, Patriarhul Ecumenic: „Dialogul rămâne limbajul Învierii”

Sanctitatea Sa Bartolomeu, Arhiepiscopul Constantinopolului‑Noua Romă și Patriarhul Ecumenic, a primit astăzi, 25 octombrie, titlul de doctor honoris causa al Universității Creștine „Dimitrie Cantemir” din București. „Primind această distincție academică, ni se amintește că dialogul nu este o idee abstractă, ci un act concret al speranței. Într‑o lume tot mai marcată de polarizare, frică și izolare, dialogul rămâne limbajul împăcării - limbajul Învierii”, a subliniat Sanctitatea Sa în discursul de mulțumire.

Ceremonia de conferire a titlului de doctor honoris causa s‑a desfășurat astăzi, 25 octombrie, începând cu ora 12:00, în aula magna a universității amintite, în prezența unui public distins și numeros din care au făcut parte membrii senatului universității, profesori, academicieni, membrii celor două delegații din partea Patriarhiei Ecumenice și a Patriarhiei Române, dar și mulți studenți, oameni de cultură și jurnaliști.

Festivitatea a cuprins prezentarea prezidiului, format din conducerea instituției de învățământ, citirea hotărârii senatului, apoi laudatio, conferirea diplomei, a robei și tocii, urmate de cuvântul de mulțumire din partea Patriarhului Ecumenic.

În laudatio, din partea prof. univ. dr. Corina Adriana Dumitrescu, președintele Universității Creștine „Dimitrie Cantemir” - citit de prof. univ. dr. Marja‑Liisa Tenhunen, rectorul Universității -, au fost evidențiate calitățile de pacificator între Biserici și religii, dar și promotor al grijii față de mediul înconjurător. „Preafericirea Sa este un făuritor de pace între Răsărit și Apus, între Bisericile Ortodoxe, între Biserica Ortodoxă și Uniunea Europeană și între toate confesiunile creștine. Ca om al păcii, el amintește adesea că un război purtat în numele religiei este un război împotriva religiei. Eforturile și devotamentul său sunt un model pentru toți liderii religioși - creștini, musulmani și evrei deopotrivă. Cunoscut drept «Patriarhul Verde», datorită preocupării sale neobosite pentru ocrotirea și respectarea creației lui Dumnezeu, Patriarhul Bartolomeu a fost cel dintâi care a afirmat că poluarea mediului este un păcat. Prin numeroase conferințe, inițiative și rugăciuni ecumenice pentru mediu, Preafericirea Sa a deschis un drum nou în conștiința publică internațională, oferind un exemplu rar de teologie aplicată în domeniul eticii ecologice”, s‑a arătat în laudatio.

În discursul de mulțumire, Sanctitatea Sa Patriarhul Bartolomeu a subliniat că primește titlul „nu ca pe o onoare personală, ci ca pe o recunoaștere a angajamentului statornic al Bisericii Ortodoxe, în general, și al Patriarhiei Ecumenice, în mod special, față de lucrarea și slujirea dialogului și împăcării între creștini, afirmând convingerea noastră adâncă potrivit căreia mișcarea ecumenică este un catalizator esențial pentru pacea și armonia lumii”.

De asemenea, Patriarhul Ecumenic s‑a arătat profund mișcat de faptul că instituția de învățământ poartă numele lui Dimitrie Cantemir, mare domnitor, om de stat și cărturar „care a studiat în «Regina Cetăților», la Marea Școală Patriarhală a Neamului nostru - Patriarhiki Megali Tou Genous Scholi - a cărei clădire actuală a fost ridicată pe o proprietate ce i‑a aparținut”.

După ce s‑a arătat bucuros pentru motivul vizitei în România, „la invitația fratelui nostru în Domnul, Preafericitul Părinte Patriarh Daniel, pentru a sărbători împlinirea a 140 de ani de la acordarea Autocefaliei Bisericii Ortodoxe Române și 100 de ani de la ridicarea ei la vrednicia de Patriarhie de către Biserica‑mamă din Constantinopol, precum și pentru sfințirea mozaicurilor Catedralei Naționale a Mântuirii Neamului”, Patriarhul Ecumenic a declarat: „Primind această distincție academică, ni se amintește că dialogul nu este o idee abstractă, ci un act concret al speranței. Într‑o lume tot mai marcată de polarizare, frică și izolare, dialogul rămâne limbajul împăcării - limbajul Învierii”.

„Fie ca această recunoaștere din partea Universității Creștine «Dimitrie Cantemir» să ne inspire pe toți să ne reînnoim angajamentul față de slujirea și disciplina dialogului. Să lucrăm împreună - Biserica și universitatea, cler și mireni, profesori și studenți, credincioși și oameni de bunăvoință - pentru a clădi o civilizație a iubirii și a păcii, în care credința luminează rațiunea, iar rațiunea adâncește credința prin dialog. Căci, după cuvântul Sfântului Apostol Pavel, toate sunt de la Dumnezeu, Care ne‑a împăcat cu Sine prin Iisus Hristos și ne‑a dat nouă slujirea împăcării, căci Dumnezeu era în Hristos, împăcând lumea cu Sine. Din adâncul inimii vă mulțumim încă o dată pentru această onoare și ne rugăm ca Domnul să binecuvânteze această instituție - întregul ei personal, profesorii și studenții -, precum și poporul român cel iubit, dăruindu‑vă înțelepciune, pace și tot darul cel bun și desăvârșit de sus”, a mai spus Sanctitatea Sa, Patriarhul Bartolomeu.

Înaltul oaspete a vizitat înainte de ceremonie capela universității, unde a fost invitat să semneze în cartea de onoare și unde a spus câteva cuvinte celor prezenți, subliniind onoarea de a se afla într‑o instituție de învățământ ce poartă în titulatură numele de „creștină” și a binecuvântat studenții și profesorii universității.