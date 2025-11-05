Sărbătoarea Ocrotitorului României și Ziua Națională vor fi marcate la Catedrala Mântuirii Neamului

Data: 05 Noiembrie 2025

După 11 zile de pelerinaj, zi și noapte, închinarea credin­cioșilor în Sfântul Altar al Catedralei Naționale se va încheia miercuri, 5 noiembrie 2025, la miezul nopții (ora 24:00). Până astăzi-dimineață, peste 290.000 de pelerini au trecut pe la Catedrala Națională și s‑au închinat în Sfântul Altar, a transmis părintele Adrian Agachi, consilier patriarhal coordonator la Biroul de presă și relații publice al Patriarhiei Române.

După încheierea perioadei de trecere și închinare a credincioșilor în Sfântul Altar al Catedralei Naționale, monumentalul lăcaș de rugăciune va fi deschis în perioada 6‑14 noiembrie inclusiv, spre vizitare, între orele 11:00 şi 19:00. În perioada 15‑29 noiembrie, Catedrala Națională va fi închisă pentru continuarea lucrărilor interioare (pictură în mozaic și instalații).

În ziua de 30 noiembrie, de sărbătoarea Sfântului Apostol Andrei, Ocrotitorul României și al Catedralei Naționale, lăcașul va fi deschis pentru Sfânta Liturghie (orele 9:00‑12:00), iar în data de 1 Decembrie, de Ziua Națională a României, Catedrala va fi deschisă pentru slujba de Te Deum (mulțumire), apoi, în 2 decembrie, va fi deschisă pentru vizitare, transmite Biroul de presă și relații publice al Patriarhiei Române.

Credincioșii trebuie să știe că, în perioada 3‑23 decembrie, Catedrala va fi închisă pentru continuarea lucrărilor interioare.

În perioada 24 decembrie 2025 - 8 ianuarie 2026, Catedrala va fi deschisă zilnic spre vizitare, între orele 9:00 şi 17:00.

În zilele în care Catedrala Națională este închisă, pelerinii se pot ruga la Paraclisul Catedralei Mântuirii Neamului, din apropierea lăcașului.

Aducem calde mulțumiri voluntarilor, clericilor şi jandarmilor, care au depus un efort considerabil, zi și noapte, în perioada celor 11 zile de pele­rinaj, pentru ca sutele de mii de credincioși să beneficieze de posibilitatea de a se închina în Sfântul Altar al Catedralei Naționale, mai transmite Biroul de presă și relații publice al Patriarhiei Române.