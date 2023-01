Ședința Adunării eparhiale a Arhiepiscopiei Sibiului

Ședința anuală a Adunării eparhiale a Arhiepiscopiei Sibiului a avut loc sâmbătă, 21 ianuarie, în Aula „Mitropolit Ioan Meţianu” a Facultăţii de Teologie Ortodoxă „Sfântul Andrei Şaguna” din Sibiu. Lucrările au fost prezidate de Înaltpreasfinţitul Părinte Laurenţiu, Arhiepiscopul Sibiului şi Mitropolitul Ardealului.

Ședința Adunării eparhiale și cea a Consiliului eparhial au fost precedate de Sfânta Liturghie săvârşită în capela Facultăţii de Teologie Ortodoxă din Sibiu de un sobor de preoţi, în prezenţa ierarhului. După Sfânta Liturgie, soborul a săvârşit un Te Deum pentru a-I mulţumi lui Dumnezeu pentru darurile şi ocrotirea aduse anul trecut peste toţi membrii Adunării eparhiale şi Consiliului eparhial ale Arhiepiscopiei Sibiului.

Lucrările şedinţei de Consiliu și Adunare eparhiale au început cu un cuvânt de binecuvântare al IPS Părinte Mitropolit Laurenţiu, care a mulţumit tuturor membrilor pentru implicarea în activităţile Arhiepiscopiei Sibiului.

„Adunarea aceasta anuală are scopul de a aduce o întreită mulțumire lui Dumnezeu, în primul rând pentru că ne-a ținut în viață, ne-a ajutat ca să putem să primim toate nevoile pe care eparhia noastră le-a avut, nevoi pe care noi le-am împlinit, cu ajutorul lui Dumnezeu. Am mulțumit lui Dumnezeu prin Sfânta Liturghie și am întărit mulțumirea aceasta prin slujba de Te Deum, rugându-L pe Dumnezeu ca să reverse asupra noastră binecuvântarea Sa, harul Său, ca să putem să ne îndeplinim și îndatorirea pe care o avem acum, la evaluarea lucrării de un an de zile a eparhiei noastre. A doua mulțumire este adresată poporul lui Dumnezeu, credincioșilor noștri, pentru că temelia Bisericii o constituie drept-credincioșii creștini. A treia mulțumire este îndreptată asupra colaboratorilor noștri. Ierarhul nu poate să facă singur nimic, ci totul le împlinește în lucrarea aceasta comună a Permanenței Consiliului eparhial, apoi a membrilor Consiliului eparhial, care trebuie să valideze, să întărească deciziile pe care Permanența Consiliului le-a luat în intervalul acesta, între ședințe. (…) Vă rugăm să primiți prețuirea noastră și mulțumirea cuvenită fiecăruia în parte pentru sprijinul pe care l-am simțit, pentru dragostea pe care ați dovedit-o față de Biserica lui Hristos și față de reprezentanții ei”, a spus ierarhul.

Rapoarte de activitate

După cuvântul ierarhului, a fost ținut un moment de reculegere pentru vrednicul de pomenire părinte protopop Gheorghe Colțea, trecut la cele veșnice anul trecut. Mai apoi, preotul Ionuț Margin a fost ales reprezentant al Arhiepiscopiei Sibiului în Adunarea Națională Bisericească, înlocuindu-l pe preotul Ion Manea, noul protopop de Bran-Zărnești.

A urmat prezentarea rapoartelor de activitate pe anul 2022 ale tuturor sectoarelor eparhiale. La fel ca în ultimii ani, prezentarea acestor rapoarte s-a făcut sub forma unui material video realizat în studioul regional „Sfântul Ierarh Andrei Șaguna” al Radio TRINITAS Sibiu, prin Sectorul cultural al eparhiei. Au fost evidenţiate principalele realizări pe plan pastoral-duhovnicesc, cultural, social-filantropic, economic şi administrativ din anul 2022.

În continuare, au fost aprobate bugetul şi proiectele de activităţi pentru anul 2023, după care au avut loc discuţii legate de cele prezentate.